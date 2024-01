Chuyến xe mùa Xuân’ năm 2024 đưa 2.200 sinh viên và người lao động về quê đón Tết

SVVN - Là một trong những sinh viên trên “Chuyến xe mùa Xuân” năm 2024, Nguyễn Thị Hương Sen (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) cho biết, khi nhận được vé xe, tâm trạng Sen rất vui và phấn khởi. “Từ khi nhận vé tới giờ, mình mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp gỡ gia đình đón một cái Tết sum vầy. Mình cũng chưa báo tin sẽ về nên mọi người trong gia đình sẽ rất bất ngờ”, Hương Sen bày tỏ.

Sáng 31/1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM, Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP. HCM cùng các đơn vị tổ chức buổi lễ tiễn các bạn sinh viên, người lao động về quê đón Tết trên “Chuyến xe mùa Xuân” năm 2024.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tập tại các trường trên địa bàn TP. HCM.

Năm qua, trước tình hình kinh tế suy thoái do hậu quả của đại dịch COVID-19, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Nhiều bạn sinh viên không đủ điều kiện kinh tế để mua vé xe về quê đón Tết cùng gia đình.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên cũng như chia sẻ khó khăn với người lao động, chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” Tết Giáp Thìn 2024 đã thực hiện hỗ trợ đưa 2.200 sinh viên và người lao động về các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ tiễn, chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM cho biết, trong không khí Xuân mới Giáp Thìn đang đến rất gần, những người xa quê đều nô nức mong ước trở về sau một năm nỗ lực, vượt khó vươn lên trong học tập, lao động.

Theo chị Trần Thu Hà, được triển khai từ năm 2012, chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” là sự hỗ trợ rất thiết thực đã và đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trong xã hội.

“Chúng tôi mong rằng, thông qua chương trình này, các bạn sinh viên, người lao động sẽ cảm nhận được giá trị nhân văn, ý nghĩa của sự sẻ chia, tình nhân ái để mọi người thấy rằng bên cạnh gia đình nhỏ của mình, chúng ta còn có gia đình lớn là TP. HCM thân yêu sẽ đồng hành, chia sẻ cùng mọi người vượt qua những khó khăn trong học tập, lao động và trong cuộc sống. Mong rằng, giá trị về sự sẻ chia của người dân Việt Nam sẽ được các bạn nuôi dưỡng và phát triển trong tương lai”, chị Trần Thu Hà nói.

Là một trong những sinh viên trên “Chuyến xe mùa Xuân” năm nay, Nguyễn Thị Hương Sen (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) cho biết, khi nhận được vé xe tâm trạng Sen rất vui và phấn khởi. “Từ khi nhận vé tới giờ mình mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp gỡ gia đình đón một cái Tết sum vầy. Mình cũng chưa báo tin sẽ về nên mọi người trong gia đình sẽ rất bất ngờ”, Hương Sen bày tỏ.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh bản thân, Sen cho biết, bố mẹ làm nông ở quê, gia đình đông con nên bố mẹ phải làm việc vất vả để nuôi 8 anh chị em ăn học. Bà nội đã hơn 80 tuổi và thường xuyên ốm đau. Vì khó khăn nên anh trai đầu và em gái kế đã phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm kiếm thêm kinh phí trang trải cuộc sống phụ giúp bố mẹ. Việc được tặng vé xe về quê dịp Tết đối với Sen là niềm động lực to lớn.

Gia đình Nguyễn Thị Đăng (trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM) hiện tại có 2 thành viên là Đăng và bà nội của Đăng. Trong suốt những năm đi học, tiền sinh hoạt cũng như tiền học của Đăng là do bà chu cấp nên nhận được vé Tết trên “Chuyến tàu mùa Xuân” là niềm vui với anh. Đăng tâm sự: “Bà mình năm nay đã 68 tuổi nên có nhiều bệnh do tuổi tác và những cơn đau lưng thất thường nên khả năng lao động bị giảm sút nhiều. May mắn được trao cơ hội nhận được vé xe từ chương trình "Chuyến xe mùa Xuân", mình xem đây là sự động viên to lớn đối với mình cũng như gia đình mình trong dịp Tết năm nay”.