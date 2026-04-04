Con gái của Angelina Jolie, Shiloh 'gây sốc' khi xuất hiện bên cạnh Dayoung

Theo Starship Entertainment vào ngày 3/4 (giờ Hàn Quốc), công ty đã tổ chức buổi tuyển chọn vũ công tại Hoa Kỳ cho MV của Dayoung. Shiloh đã tham gia với tư cách là thành viên của một nhóm nhảy và cuối cùng đã được chọn. Công ty bình luận: "Ngay cả sau khi quay phim kết thúc, chúng tôi cũng không hề biết rằng cô ấy là con gái của Angelina Jolie. Chúng tôi chỉ mới biết sự thật này gần đây".

Thông tin bất ngờ này nhanh chóng gây xôn xao trên nhiều cộng đồng trực tuyến và nền tảng mạng xã hội, khi nhiều người chứng kiến ​​sự giống nhau đến kinh ngạc giữa Shiloh và bố mẹ cô ấy, Angelina Jolie và Brad Pitt: Cô ấy đúng nghĩa là nửa Angelina, nửa Brad; Phần trên khuôn mặt giống Brad, còn phần dưới giống Angelina. Thật không thể tin được; Gen của cô ấy là gen trội của trội...; Sao cô ấy lại lớn nhanh thế; Cô ấy được thừa hưởng những gen trội từ ​​cả bố và mẹ; Hãy đến với K-pop đi Shiloh!; Con gái của Angelina Jolie trong MV K-Pop...? Sao chuyện này lại là thật...; Đôi môi đó chắc chắn là của mẹ cô ấy; Tôi nghĩ, cô ấy trông giống hệt mẹ mình; Cô ấy sinh ra để làm trong ngành giải trí; Ánh mắt lấp lánh của cô ấy là của bố cô ấy...

Trong khi đó, Dayoung sẽ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số thứ hai, What's a Girl to Do vào ngày 7/4 (giờ Hàn Quốc).