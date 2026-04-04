Sau Heeseung của ENHYPEN, Mark của NCT là cái tên khiến người hâm mộ 'đau lòng' tiếp theo

SVO - Quý I của 2026 đã qua, chứng kiến sự chia tay của các thành viên được coi của 'chủ chốt' của các nhóm nhạc thần tượng K-pop nổi tiếng, gây sự hụt hẫng lẫn tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ, hết Heeseung của ENHYPEN, giờ lại đến Mark của NCT.

Mark, thành viên nhóm nhạc nam K-pop NCT, sẽ chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment và rời nhóm, nam nghệ sĩ và công ty quản lý của anh đã thông báo chính thức vào ngày 3/4: "Chúng tôi đã thảo luận sâu rộng với Mark về các hoạt động tương lai của anh ấy trong một thời gian dài, và sau khi trao đổi đầy đủ, chúng tôi đã đồng ý chấm dứt hợp đồng độc quyền của anh ấy kể từ ngày 8/4. Mark sẽ kết thúc tất cả các hoạt động của NCT, bao gồm NCT 127 và NCT DREAM".

Mark ra mắt năm 2016 với tư cách là thành viên của NCT và đã tích cực hoạt động trong các nhóm nhỏ của nhóm, bao gồm NCT 127 và NCT Dream. Tháng Tư năm ngoái, anh cũng đã tạo dấu ấn với tư cách nghệ sĩ solo với album The Firstfruit.

"Mark là một nghệ sĩ xuất sắc trong suốt 10 năm qua, thể hiện khả năng vượt trội cả khi là thành viên nhóm và nghệ sĩ solo", SM cho biết, đồng thời chúc nam nghệ sĩ mọi điều tốt đẹp trên hành trình mới.

Sau đó cùng ngày, Mark đã chia sẻ một bức thư viết tay trên Instagram, bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ và các thành viên khác trong nhóm, đây cũng là thông điệp cuối cùng của anh với tư cách thành viên NCT: "Tôi biết điều này có thể khiến mọi người cảm thấy đột ngột. Các bạn đã khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất trong 10 năm qua. Nhờ các bạn, tôi đã có thể mơ ước lớn hơn với tư cách là một ca sĩ và biến giấc mơ đó thành hiện thực. Luôn biết ơn SM, các thành viên NCT và NCTzens. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở lại với một phiên bản Mark tốt hơn trong tương lai".

Tin tức về việc Mark chấm dứt hợp đồng càng gây ấn tượng mạnh mẽ hơn khi trùng hợp với sự thành công rực rỡ của chuyến lưu diễn solo lần thứ tư của NCT Dream. Được tổ chức từ ngày 20 đến 29/3 tại KSPO DOME, thuộc Công viên Olympic Seoul, toàn bộ sáu buổi diễn đều cháy vé, thu hút hơn 66.000 khán giả. Mang tên FUTURE THE DREAM (Tương lai của giấc mơ), chuyến lưu diễn này như một lễ hội tổng kết 10 năm thành tựu mà Mark đã xây dựng cùng các thành viên với tư cách là trưởng nhóm.

Đáp lại, người hâm mộ đã bày tỏ nhiều cảm xúc khác nhau, vừa thể hiện nỗi buồn, vừa gửi lời động viên, hy vọng về cuộc hội ngộ trong tương lai. Các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội tràn ngập những bài đăng: Đây có phải là sự thật không? Làm ơn hãy nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ; Bạn đã làm việc chăm chỉ suốt 10 năm; Dù bạn lựa chọn điều gì, tôi cũng sẽ ủng hộ bạn đến cùng; Tôi hy vọng, chúng ta có thể gặp lại nhau một ngày nào đó; Tôi sẽ luôn chờ đợi ở cùng một vị trí; Tôi chỉ có thể nói cảm ơn và yêu bạn...