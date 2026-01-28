Cuộc sống của nữ diễn viên xinh đẹp Nhi Katy từng là thủ khoa trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP. HCM giờ ra sao?

SVO - Cựu thủ khoa trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP. HCM Nhi Katy đã có những vai diễn để lại ấn tượng cho khán giả. Sau nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên ngày càng bứt phá, khi lựa chọn những vai diễn thử thách hơn.

Nhi Katy (SN 1993) có tên thật là Đinh Ngọc Kiều Nhi. Cô tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Với bước đệm học vấn đó, Nhi Katy bắt đầu diễn xuất trong hàng loạt series lẫn webdrama chiếu mạng. Nữ diễn viên là cái tên rất quen thuộc với khán giả qua các phim như Kim Chi – Cà Pháo, La la school, phim điện ảnh Thám tử Henry, Táo quậy, Cung đường thảm khốc…

Mới đây, Nhi Katy gây bất ngờ khi trở lại đầy gai góc trong phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác. Lần này, cô mạnh dạn thử sức với phim hành động - tâm lý tội phạm, thoát khỏi hình tượng nhẹ nhàng thường thấy.

Bộ phim này được đầu tư quy mô lên đến 30 tỷ đồng, là tâm điểm võ thuật của màn ảnh Việt dịp đầu năm 2026. Ê kíp phim đã đi qua hành trình 10 năm gian nan để đưa tác phẩm đến với công chúng.

Bên cạnh những thước phim rực lửa, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác còn là câu chuyện về tình yêu và lòng trung thành.

Hình ảnh "hẻm đôi đồng hành" ẩn dụ cho hai thế giới: Một bên là cuộc chiến hiểm nguy của người anh hùng, một bên là bình yên của người mình yêu. Lời hứa "tin anh" kéo dài suốt 10 năm giữa Chiến Nam và nữ phóng viên Kim chính là sợi dây cảm xúc xuyên suốt bộ phim.

Tham gia một dự án điện ảnh đậm chất võ thuật như thế, Nhi Katy bày tỏ sự thích thú với nhân vật chính Chiến Nam được xây dựng như một hình tượng đẹp về người chiến sĩ công an Việt Nam đầy kiên cường, bản lĩnh và luôn dấn thân bảo vệ lẽ phải.

Trong phim này, Nhi Katy còn có dịp làm việc cùng Longka và Nguyễn Trần Duy Nhất. Cả hai nam diễn viên mang đến những màn võ thuật ấn tượng. Nhân vật Chiến Nam (Longka) là đại diện cho sự nhu nhuyễn và nội lực sâu dày của Votado. Còn vai Sói Xám (Nguyễn Trần Duy Nhất) là đại diện cho sự cương mãnh và sức phá hủy của Muay Thái.

Nhi Katy cho biết, khi đóng phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác, cô đã được ê kíp chỉ dẫn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm vì khi ấy cô cũng chưa tham gia nhiều dự án điện ảnh. Do đó, Nhi Katy cảm thấy vui mừng vì bộ phim cuối cùng cũng ra mắt khán giả và cô hy vọng, mọi người sẽ đón nhận.