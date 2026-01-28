Gemini Hùng Huỳnh 'gây bão mạng' khi lọt 'Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới'

SVO - Bên cạnh những ý kiến đồng tình thì không ít cư dân mạng lại phản ứng trước đề cử mà nam ca sĩ này nhận được trước thềm năm mới.

Mới đây, ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh bất ngờ được đề cử vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler, chuyên trang phê bình độc lập về nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ, nổi tiếng với danh sách thường niên “100 gương mặt đẹp nhất thế giới”, đã công bố. Việc nam ca sĩ được xướng tên bên cạnh Keonho, em út nổi bật của nhóm CORTIS, cùng nhiều gương mặt đến từ các quốc gia khác làm 'bùng nổ' làn sóng tranh cãi trái chiều trên không gian mạng. Người thì cho rằng xứng đáng, số khác thì lại phản đối đề cử này.

Gemini Hùng Huỳnh trở thành 1 trong 6 gương mặt đầu tiên trong danh sách '100 người đẹp trai nhất thế giới 2026'.

Gemini Hùng Huỳnh được biết đến đầu tiên với vai trò thực tập sinh của một công ty giải trí Hàn Quốc. Xuất thân là một vũ công cùng với quá trình đào tạo chuyên nghiệp tại xứ sở kim chi, Gemini Hùng Huỳnh được đánh giá là sở hữu phong cách biểu diễn nổi bật so trong thị trường giải trí hiện tại. Gây chú ý khi tham gia Asia Super Young tại Trung Quốc nhưng phải đến khi bước chân vào Anh trai say hi mùa 1, Gemini Hùng Huỳnh mới thực sự bật sáng và thu hút được lượng fans đông đảo tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nam ca sĩ cũng lên xuống thất thường bởi loạt drama bủa vây. Từ việc gây tranh cãi khi tuyên bố là 'nghệ sĩ trình diễn đầu tiên' tại Việt Nam cho đến nghi án đạo nhái khiến cho Gemini Hùng Huỳnh nhanh chóng trở thành nam ca sĩ có lượng anti lớn trong vẻn vẹn vài tháng ra mắt. Thậm chí, MV debut của nam ca sĩ cũng phải 'đóng băng' trên nền tảng số vì vướng phải nhiều ý kiến trái chiều.

Gemini Hùng Huỳnh là nam ca sĩ vướng phải nhiều ý kiến trái chiều nhất khi vừa debut.

Việc để tranh cãi 'bủa vây' liên tục đã khiến Gemini Hùng Huỳnh bị phản ứng dữ dội khi được TC Candler đề cử vào danh sách gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026. Nhiều người cho rằng, Gemini Hùng Huỳnh đẹp thật nhưng nhiều nam nghệ sĩ khác cũng đẹp không kém như Hieuthuhai, Anh Tú Atus, Sơn K... Nhưng số khác lại đánh giá rằng, một nhân tố từ Việt Nam lọt top ở thế giới thì đáng được ủng hộ thay vì công kích như vậy.

Có thể thấy, việc được đề cử vào Top 100 gương mặt đẹp trai thế giới 2026 là dấu mốc lớn của Gemini Hùng Huỳnh khi tăng độ nhận diện ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia âm nhạc nhận định rằng, bản thân nam ca sĩ cũng cần phải trau dồi lại kỹ năng về thanh nhạc, định hình lại hình ảnh để đây thực sự là cơ hội phát triển chứ không chỉ là 'một phát pháo hoa' lên bầu trời trước thềm năm mới.