Cuộc thi phát triển nhà sáng tạo nội dung bền vững cho thế hệ trẻ

SVVN - Hòa vào dòng chảy thời đại công nghệ 4.0, mong muốn tạo một sân chơi bổ ích và chuyên nghiệp cho các nhà sáng tạo nội dung trẻ, cuộc thi 'The TrendZ' đã ra đời. Đây là sáng kiến của Hoa Học Trò - ấn phẩm thuộc báo Tiền Phong , nhằm tìm kiếm, đào tạo và phát triển những bạn trẻ là học sinh, sinh viên có khả năng trở thành người dẫn đầu xu hướng (influencer, KOL, KOC…) và truyền cảm hứng cho cộng đồng trên đa nền tảng.

Dù là năm đầu tổ chức nhưng cuộc thi đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Từ hơn 200 bài dự thi, Top 50 được chọn lọc để tham gia vòng Huấn luyện với những diễn giả hàng đầu, như: Quán quân 'The Face' Tú Hảo, KOL Diệp Lê, Beauty Blogger Call me Duy, Stylist Kye Nguyễn, CEO Get Lee, Đạo diễn Đoàn Ngọc Minh, Giám đốc hình ảnh Phạm Tiến…

Chiều Chủ nhật, 13/8, Chung kết cuộc thi 'The TrendZ 2023' do Hoa Học Trò phối hợp cùng Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia tổ chức, đã diễn ra trong không khí sôi nổi của Top 29 thí sinh tham dự Chung kết và gần 300 khán giả đến cổ vũ tại Hội trường Thông tấn xã Việt Nam (Quận 3, TP. HCM).

Tham dự vòng Chung kết cuộc thi, ông Lý Thành Tâm - Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TP. HCM bày tỏ: “Đây là năm đầu tiên tổ chức cuộc thi nhưng có rất nhiều thí sinh tài năng tham gia, tôi rất vui vì thế hệ trẻ có thêm một sân chơi bổ ích để bồi dưỡng và phát triển tài năng”.

Ông Đinh Trí Dũng - Giám đốc Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia, đơn vị đồng tổ chức - chia sẻ: “Ngày nay để nổi tiếng trên mạng xã hội thì dễ, nhưng để duy trì được sự nổi tiếng đó 5 năm, 10 năm và phát triển bền vững lại là một vấn đề cần suy nghĩ. Cuộc thi này là một hoạt động mùa Hè rất ý nghĩa dành cho các bạn trẻ có hứng thú và tâm huyết về vấn đề này”.

Sau khi thực hiện 2 video ngắn với chủ đề của Ban Tổ chức đưa ra, các thí sinh bước vào vòng Chung kết và trải qua hai vòng thi.

Thể hiện đúng tinh thần của giới trẻ, các đội thi thông qua tiết mục tài năng của mình đã đề cập đến những vấn đề gần gũi và thiết thực như làm thế nào để đối phó với các bình luận công kích trên mạng xã hội, cách cân bằng giữa cuộc sống thực tế và theo đuổi ước mơ, vượt qua bạo lực học đường, góc nhìn về LGBT…

Sau hai vòng thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 8 thí sinh xuất sắc nhất để thi vấn đáp. 8 giám khảo là ông Nguyễn Hữu Khoa - Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia, ông Lê Duy Tường - Founder Công ty truyền thông Quảng cáo Light On, đạo diễn Quản Phương Thanh - Founder Brave Film & Entertainment, ông Sawit Thong-On - Trưởng Văn phòng đại diện ĐH Bangkok tại Việt Nam, bà Thảo Minh Châu - Giám đốc Minh Châu Books, bà Lê Nguyễn Thùy Trang Thư ký tòa soạn báo Hoa Học Trò, ông Nguyễn Tuấn Đức - Thư ký tòa soạn báo Thiên Thần Nhỏ và bà Trần Thị Nữ Băng Giang - Thư ký tòa soạn ấn phẩm Trà Sữa Cho Tâm Hồn. Mỗi người đặt hai câu hỏi cho thí sinh.

Các câu hỏi Ban Giám khảo đưa ra thực tế và đầy tính thử thách, như bạn sẽ hành động thế nào nếu bị lập group anti trên mạng xã hội, nếu được yêu cầu giới thiệu sản phẩm có chất lượng không đảm bảo thì sẽ xử lý ra sao… Dù vậy, các thí sinh đều đã xuất sắc vượt qua với những câu trả lời thông minh, cá tính.

Chung cuộc, Giải nhất thuộc về Lý Kim Thanh, với giải thưởng hiện kim 5 triệu đồng, học bổng của Arena Multimedia trị giá 30,7 triệu đồng, cơ hội trở thành thực tập sinh của Công ty Truyền thông Quảng cáo Light On. Và đặc biệt, Quán quân được đài thọ một chuyến đi Thái Lan tham quan Open House 2023 của Bangkok University.

Giải Nhì thuộc về Nguyễn Lê Tú Uyên, với giải thưởng 3 triệu đồng, giấy khen, học bổng Arena Multimedia trị giá 20,4 triệu đồng và cơ hội trở thành thực tập sinh của Công ty Truyền thông Quảng cáo Light On.

Giải Ba thuộc về Trà Ngọc Phương Trinh với hiện kim 2 triệu đồng, giấy khen, học bổng Arena Multimedia trị giá 10,2 triệu đồng và cơ hội trở thành thực tập sinh của Công ty Truyền thông Quảng cáo Light On.

Năm bạn đoạt giải Khuyến khích là Nguyễn Trúc Giang, Lương Hoàng Thảo, Đỗ Ngọc Bảo Phúc, Hoàng Ngọc Hiệp, Lê Ngọc Phương Anh. Mỗi bạn được nhận quà tặng từ Ban Tổ chức, giấy khen và học bổng của Arena Multimedia trị giá 2 triệu đồng.

Đặc biệt, Arena Multimedia còn dành ra ba giải Chipverse cho các bạn có video nhãn hàng xuất sắc nhất là Trà Ngọc Phương Trinh, Nguyễn Văn Tuấn và Hoàng Ngọc Hiệp.