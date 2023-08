Trào lưu 'YOLO': Sự khích lệ để tận hưởng cuộc sống

SVVN - Ngày nay, nhiều bạn trẻ đã không còn ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn để thử nghiệm và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống, tận hưởng từng khoảnh khắc, theo triết lý "YOLO" (You Only Live Once) – Bạn chỉ sống một lần.

Một phần quan trọng của triết lý "YOLO" (You Only Live Once) là khích lệ bạn trẻ tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa, bằng cách mở rộng cơ hội thử nghiệm và khám phá những điều mới mẻ. Từ việc thử món ăn mới, đến những hành trình khám phá điểm đến xa lạ…, khuyến khích sự dũng cảm bước ra ngoài vùng an toàn và mở lòng đối với những trải nghiệm đầy hứa hẹn. Sống hết mình, ghi dấu nhiều khoảnh khắc đáng nhớ Bạn trẻ hiện nay không chỉ là những người chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của thế giới, mà các bạn còn chủ động tham gia và định hình tương lai của mình. Triết lý "YOLO" đã giúp các bạn thoát khỏi sự ràng buộc của quá khứ và lo lắng về tương lai, thay vào đó, tập trung vào thời gian hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc một cách chân thành. Lê Trà My (trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất) chia sẻ: "Mình là một người luôn muốn khám phá mọi thứ, dám nghĩ dám làm mọi thử thách để chạm tới hạnh phúc tự do của bản thân. Đây không chỉ là việc đơn thuần tận hưởng từng khoảnh khắc, mà còn là cách mình vượt qua sự lo ngại. Mình đã tập làm MC, dù sợ đám đông, nỗi sợ đã dần biến mất sau lần thứ ba, thứ tư mình cầm mic đứng trên sân khấu". "YOLO" đặt nhấn mạnh vào việc tận hưởng thời khắc hiện tại. Các bạn trẻ thường tự hạn chế bản thân trong cuộc sống với những lo lắng về ngày mai, do đó bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị ngay trước mắt. Thái độ này đánh thức niềm tin rằng, mỗi giây phút đều có giá trị và có thể trở thành một kỉ niệm đáng nhớ. "Đừng nên trì hoãn, hãy học cách thúc đẩy bản thân để thử những trải nghiệm mới, kết nối với người khác, tham gia những hoạt động thú vị. Thay vì bị cuốn vào lo lắng về tương lai hoặc nuối tiếc về quá khứ, mình học cách tận hưởng, trân trọng những gì đang diễn ra ngay trước mắt. "YOLO" giúp mình hiểu rõ và thích khám phá bản thân hơn, dám vượt qua vùng an toàn để thử thách chính mình. Điều này đã giúp mình có những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời", H Pha Ktla (trường ĐH Tây Nguyên) tâm sự. Làn sóng tích cực trong văn hóa Không chỉ đơn thuần là một triết lý sống, "YOLO" đã trở thành một làn sóng tích cực trong văn hóa hiện đại, thể hiện sự tương tác mạnh mẽ thông qua nghệ thuật, âm nhạc và truyền thông xã hội. Nghệ thuật luôn là phương tiện thúc đẩy sự sáng tạo và tự do tư duy. Từ các tác phẩm thị giác đầy màu sắc đến những bức tranh tượng trưng đầy ý nghĩa, "YOLO" đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ thể hiện sự táo bạo và dũng cảm thông qua tác phẩm của mình. Nghệ sĩ sử dụng màu sắc, hình ảnh và biểu tượng để tạo ra một không gian mở, khơi gợi khát vọng khám phá và động lực để vượt qua mọi rào cản. Âm nhạc trở thành một cách để tạo ra một không gian tưởng tượng, nơi mà bạn trẻ có thể tìm thấy sự đồng cảm và động viên nhau thử thách bản thân và khám phá những điều mới mẻ. Rihanna, nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Barbados này nổi tiếng với những bài hát sôi động, gợi cảm và đầy cá tính như "Umbrella", "Diamonds"... Cô là nguồn cảm hứng không chỉ cho các "tín đồ âm nhạc" mà còn cho mọi người. Cô chứng minh rằng, cuộc sống là một hành trình đáng được trải nghiệm và tận hưởng. Truyền thông xã hội đã đóng một vai trò quan trọng trong việc lan truyền và tạo nên tầm ảnh hưởng của "YOLO". Các hình ảnh, video và bài viết chia sẻ câu chuyện về những trải nghiệm đầy màu sắc và ý nghĩa của bạn trẻ. Học cách để cân bằng Trà My không ngần ngại chia sẻ về cách cô cân bằng giữa việc tận hưởng cuộc sống và duy trì hiệu suất học tập. "Thực ra thì mình trung hòa hai thứ: vừa chơi, vừa học". Theo Trà My, trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, sự cân nhắc giữa việc thư giãn và học tập là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. "Tuy nhiên, việc tận hưởng cuộc sống và duy trì hiệu suất học tập không phải là hai mục tiêu trái ngược nhau, mà có thể kết hợp hoàn hảo. Thay vì nhấn mạnh rằng, hiệu suất học tập chỉ có thể đạt được thông qua sự tập trung tuyệt đối, cần thấy việc tận hưởng cuộc sống không chỉ là cần thiết mà còn có thể thúc đẩy hiệu suất học tập", Trà My bày tỏ. Cùng quan điểm, Hà Thúy Vân (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: "Mình luôn tận hưởng quá trình học tập và cuộc sống. Điều này giúp mình tạo ra sự cân bằng tự nhiên, tận hưởng cuộc sống không nhất thiết phải là những hoạt động lớn lao. Mình thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc nhỏ để thư giãn như đọc sách, bữa ăn ngon, hoặc tận hưởng một buổi hẹn hò cùng bạn bè".