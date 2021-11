Cuối cùng cặp đôi được mong chờ 'chốt hạ cuối năm' sau Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã xuất hiện

SVVN - Minho (SHINee) chính thức xác nhận thành đôi cùng 'Nữ robot đẹp nhất màn ảnh Hàn' Chae Soo Bin.

Dù đã có nhiều thông tin 'rục rịch' từ lâu nhưng đến nay Netflix mới chính thức thông báo trước truyền thông: “Chúng tôi xác nhận việc sản xuất bộ phim mới có tên The Fabulous. Hai diễn viên tài năng Minho (SHINee) và Chae Soo Bin sẽ đảm nhận vai chính lần này”.

The Fabulous nói về công việc, niềm đam mê, sự lãng mạn và tình bạn của những người đàn ông và phụ nữ trẻ đang dấn thân vào ngành công nghiệp thời trang. Bộ phim sẽ là câu chuyện về cuộc đấu tranh của họ để tồn tại trong ngành công nghiệp thời trang đầy cạnh tranh nhưng lại vô cùng rực rỡ và hào nhoáng này.

Có thể nhận thấy, thời gian gần đây phim Hàn đang rất chuộng xu hướng thực hiện những tác phẩm về chủ đề thời trang. Mới đây nhất, Now, We Are Breaking Up của Jang Ki Yong và Song Hye Kyo cũng thuộc chủ đề này hiện đang 'làm mưa làm gió' dù chỉ mới lên sóng cách đây không lâu.

Đã hơn một năm kể từ lần cuối khán giả được thấy 'Nữ robot đẹp nhất màn ảnh Hàn' Chae Soo Bin trên truyền hình với Half of a Half cùng Jung Hae In. Nữ diễn viên sinh năm 1994 hay được cư dân mạng trêu là 'tốt số' khi bộ phim nào cô nàng tham gia cũng được bắt cặp cùng 'mỹ nam hạng A' như: Kim Jae Joong, Lee Sang Yeob, Park Bo Gum, Jinyoung (B1A4), L (Infinite), Yoo Seung Ho – người đã tạo nên mối tình robot cực đẹp cùng Chae Soo Bin trong I Am Not a Robot… và mới đây nhất là Minho (SHINee).