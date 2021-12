'Nam thần của các mỹ nhân': Suốt thanh xuân đi cùng 'scandal gái đẹp' nhưng dành trọn cả đời chung thủy với chỉ một người

SVVN - Tuy là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Hoa ngữ, người đã từng 'phụ tình' Lý Băng Băng và là 'người tình' của Đào Hồng, Thang Duy, gặt hái được cả thành công trên sự nghiệp và đời sống tình cảm, nhưng tình trường của Đoạn Dịch Hoành lại khá gập ghềnh.

Với sự nổi tiếng của các bộ phim truyền hình và điện ảnh hành động như Bản sắc hình cảnh, Biệt đội đột kích, Soldiers and their commander, The dead end và The looming storm, Đoạn Dịch Hoành đã trở thành một "Nam diễn viên điện ảnh Trung Quốc xuất sắc" với kỹ năng diễn xuất tinh tế và đầy nội lực. Gặt hái được cả thành công trên sự nghiệp và đời sống tình cảm, nhưng ít người biết được rằng tình trường của nam diễn viên kháp gập ghềnh. Cả thanh xuân của Đoạn Dịch Hoành đều gắn liền với những 'gái đẹp' nổi tiếng, nhưng rốt cuộc thì lại chốt cuộc đời mình với Hoa khôi quốc tịch Nhật.

Đoạn Dịch Hoành sinh năm 1973 trên bờ sông Yili ở Yining, Tân Cương, tên ban đầu vốn là Đoạn Long. Gia đình nam diễn viên có ba anh em và Đoạn Dịch Hoành là con út. Từ năm thứ hai trung học, Đoạn Dịch Hoành đã nộp đơn vào Học viện Hý kịch T.Ư trong ba năm liên tiếp.

Lần đầu tiên anh chàng không vượt qua được kỳ thi, lần thứ 2 vào được đến vòng 3, nhưng lần cuối cùng cũng vẫn không thành công. Năm đó, chàng diễn viên đa tài may mắn nhờ vào tài biểu diễn cá nhân với thành tích tốt rốt cuộc cũng đã bắt đầu luyện kỹ năng xoạc chân vào lứa tuổi 19, được cho là khá muộn để bắt đầu.

Trong suốt thời gian theo luyện học múa trong đoàn múa, những người khác thường luyện tập ban ngày rồi tối về nghỉ ngơi. Riêng Đoạn Dịch Hoành thì luyện tập cả ngày lẫn đêm, để rồi bước chân vào Học viện Hý kịch T.Ư với thành tích đầu bảng. Năm 1998, Đoạn Dịch Hoành tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch T.Ư với kết quả xuất sắc toàn diện.

Năm 1998, Đoạn Dịch Hoành vào Nhà hát Thử nghiệm, nay là Nhà hát Quốc gia Trung Quốc, và đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên Mẹ cùng năm đó.

Năm 1999, anh đóng vai sát thủ La Dương trong phim cảnh sát Bản sắc hình cảnh, để lột tả được vai diễn một cách hoàn hảo nhất, Đoạn Dịch Hoành luyện tập động tác rút súng hàng chục lần. Nhiều người cho rằng anh ấy là diễn viên không chuyên vì diễn xuất tự nhiên.

Năm 2002, anh đóng vai chính trong bộ phim đầu tiên Anh hai, được lọt vào danh sách tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 56 và chiếu ở Ấn Độ, Toronto và các liên hoan phim khác trong cùng năm. Với bộ phim này, Đoạn Dịch Hoành cũng giành được giải nam diễn viên xuất sắc của Liên hoan phim Quốc tế New Delhi lần thứ 34.

Năm 2003, Đoạn Dịch Hoành đóng vai Mã Lộ trong vở kịch nói dựng lại Rhinoceros in Love của Mãnh Kinh Huy. Anh cũng đầu tư học chơi guitar để vào vai trong vở kịch này. Vở kịch này khi đó đã trở nên vô cùng 'hot' trong giới nghệ thuật.

Cùng năm đó, Đoạn Dịch Hoành lại nhận vai Hoàng Lý Huy, kẻ giết người chuyên ăn tim trẻ em trong bộ phim kinh dị hợp tác Trung - Thái "Xi Wei" (Tế Vĩ). Để vào vai một cách đạt nhất, ngay cả khi ngủ anh cũng cố gắng cấu tứ giấc mơ của mình, để rồi sau đó nhập phim quá sâu mà sau này hằng đêm đều gặp ác mộng.

Đoạn Dịch Hoành từng tiết lộ cảm xúc của mình khi tham gia buổi công chiếu bộ phim ở Thái Lan. "Sau khi bộ phim đã bị cắt đi và chỉnh sửa khá nhiều tôi cảm thấy vô cùng xót xa, tôi thấy họ cắt loạn cả bộ phim, căn bản không hề giống một bộ phim mà tôi tưởng tượng. Với vai trò là một diễn viên, quả thực tôi không nên tính toán một kết quả mà bản thân không kiểm soát được."

Sau hàng loạt nỗ lực lẫn sự kính nghiệp như vậy nhưng đáng tiếc là chàng diễn viên vẫn chưa có chỗ đứng thực sự trong làng giải trí. Sau này khi đổi nghệ danh thành Đoạn Dịch Hoành, vận may mới thực sự tìm đến với nam diễn viên.

Năm 2006, Đoạn Dịch Hoành đóng vai chính Viên Lãng trong bộ phim hành động Biệt đội đột kích của đạo diễn Khang Hồng Lôi. Bộ phim không chỉ nhận được sự chú ý rộng rãi sau khi được phát sóng trên các đài truyền hình lớn mà còn giành được giải nhất của giải Phi Thiên giành cho phim truyền hình Trung Quốc. Đoạn Dịch Hoành khi đó cũng một đêm trở thành 'sao'.

Năm 2007, anh và Du Phi Hồng hợp tác sản xuất bộ phim Eternal beloved (Yêu ở kiếp sau). Trong phim, nam diễn viên khắc họa hình ảnh của một tên thổ phỉ và linh hồn của một nhà sư. Bộ phim này lọt vào danh sách tham dự Liên hoan phim sinh viên Đại học Bắc Kinh lần thứ 17 năm 2010 và giành giải phim đầu tay xuất sắc nhất. Ở thời điểm đó, mặc dù không có những phân đoạn tình cảm quá kích thích, nhưng đối với Du Phi Hồng và Đoạn Dịch Hoành, đó là một bước đột phá lớn.

Năm 2008, đoàn phim "Biệt đội đột kích" tiếp tục quay bộ phim truyền hình Soliders and their commander ở Đằng Xung, Vân Nam. Đoạn Dịch Hoành lại vào vai đội trưởng Long Văn Chương, một lần nữa tỏa sáng.

Vào thời điểm đó, nhà biên kịch Lan Hiểu Long cho biết, vì nhìn thấy Đoạn Dịch Hoành vào vai Viên Lãng, nên mới yên tâm vẽ tiếp hình ảnh của Long Văn Chương trong Soliders and their commander. Kết quả là Đoạn Dịch Hoành đã giành được Giải thưởng Bạch ngọc lan Thượng Hải cho Nam diễn viên được yêu thích nhất nhờ diễn xuất quá 'đỉnh' của mình.

Năm 2011, Đoạn Dịch Hoành đóng vai chính trong Bạch lộc nguyên và trở nên nổi tiếng với vai Hắc Oa. Trong thời đại mà ngành công nghiệp giải trí đang gặp khó khăn về mặt giá trị, Đoạn Dịch Hoành lại dùng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình để tạo ra một đất diễn riêng biệt thu hút lượng lớn khán giả. Dành một chút thời gian để trải nghiệm cuộc sống của nhân vật là một điều xa xỉ đối với hầu hết các diễn viên hiện nay. Nhưng Đoạn Dịch Hoành tin rằng, "Đây là điều mà một diễn viên nên làm. Chỉ bằng cách này, tác phẩm mới có thể được lưu lại trong lòng khán giả". Năm 2015, những nỗ lực của Đoạn Dịch Hoành không vô ích, anh đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Thượng Hải lần thứ 18 với bộ phim tâm lý tội phạm Liệt nhật chước tâm.

Trong bài phát biểu nhận giải của mình, Đoạn Dịch Hoành nói: "Tôi nghĩ đến một bộ phim điện ảnh Mười hai năm làm nô lệ. Nam diễn viên trong phim đó bị buộc phải trở thành nô lệ. Tôi cũng sẵn lòng làm nô lệ cho phim ảnh. Tôi sẽ đi theo con đường của một diễn viên mà tôi cho là đúng.”

Năm 2017, Đoạn Dịch Hoành lại tiếp tục đóng vai chính trong bộ phim tâm lý tội phạm The looming storm và giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 30 và giải Diễn xuất xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á Hà Lan lần thứ 12.

Sau đó, anh lần lượt 'tất tay' các kiệt tác điện ảnh và truyền hình như Bậc thầy trí nhớ, Đại Tần đế quốc chi thiên hạ, Vị khách bí ẩn, Fox hunt… Hiện tại, nam diễn viên vẫn tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi tiếng và trở thành gương mặt đáng giá của làng giải trí Hoa Ngữ.

Sự nghiệp vô cùng nổi tiếng như vậy, nhưng lại có rất ít thông tin về 'lịch sử tình trường' của Đoạn Dịch Hoành. Trên Internet, khán giả dường như chỉ có thể tìm được những thông tin về nam diễn viên và người vợ hiện tại của mình. Ít ai biết được rằng, trước khi 'chốt đơn' với Hoa khôi của Học viện Hý kịch, Đoạn Dịch Hoành đã trải qua một thanh xuân với toàn 'gái đẹp' nổi tiếng. Trong đó có hai cái tên nổi tiếng là Thang Duy và Đào Hồng.

Thời ĐH, Đào Hồng và Đoạn Dịch Hoành đóng kịch chung nhiều lần nhất. Khi đó, cả hai còn trẻ và đều nóng nảy, luôn cãi nhau. Nhưng những trận cãi vã ấy không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Mỗi lần làm việc cùng nhau cả hai đều đạt thành tích tốt nhất. Trong mắt của các bạn ĐH khi đó, họ thực sự hợp nhau, là một đôi "kim đồng ngọc nữ".

Nhưng sau khi tốt nghiệp, Đào Hồng và Đoạn Dịch Hoành chia tay nhau và đi theo con đường riêng. Đào Hồng đã kết hôn với Từ Tranh nhiều năm nay. Câu chuyện giữa người đẹp và Đoạn Dịch Hoành cũng được lưu truyền lại như một ký ức đẹp.

Cá nhân Đoạn Dịch Hoành cũng thừa nhận rằng mình đã yêu thầm Đào Hồng. Anh từng nói: "Người mà tôi yêu thầm ở ngay phía sau, là Đào Hồng của lớp chúng tôi". Tuy nhiên câu nói này lại được thốt ra quá muộn màng, khi đó Đào Hồng đã là vợ của Từ Tranh.

Sau khi rời xa Đào Hồng, Đoạn Dịch Hoành bắt đầu hoạt động chăm chỉ trong làng giải trí. Sau khi ra mắt làng giải trí, anh cũng đổi tên nghệ danh của mình từ Đoạn Long thành Đoạn Dịch Hoành. Cũng chính vì vậy mà nhiều người nói rằng anh khó quên tình cũ, tình cảm của nam diễn viên với Đào Hồng vẫn còn sâu đậm. Cái tên Đoạn Dịch Hoành, trong đó Dịch cùng âm với từ Ức (ký ức) và Hoành cùng âm với từ Hồng (Đào Hồng) quả là một cái tên có ý nghĩa sâu đậm.

Đoạn Dịch Hoành là bạn trai thứ hai của nữ diên viên Thang Duy. Có thông tin cho rằng họ gặp nhau trong quá trình quay bộ phim truyền hình Huynh đệ à huynh đệ vào năm 1999. Khi đó, hai người đóng vai một cặp tình nhân và sau đó là 'phim giả tình thật'. Thang Duy là một người phụ nữ tính tình vui vẻ và Đoạn Dịch Hoành rất thích nữ diễn viên. Nhưng vì sau này người đẹp đóng phim Cảnh sát yến tử gặp được Thiên Vũ nên hai người mới chia tay nhau. Sau khi chia tay, Đoạn Dịch Hoành vẫn rất ủng hộ Thang Duy. Dù lúc đó đã có bạn gái nhưng nam diễn viên vẫn cùng bạn bè đi xem phim của Thang Duy và rất ngưỡng mộ tài diễn xuất của 'người đẹp'.

Cuối cùng, người bạn đời của Đoạn Dịch Hoành cũng xuất hiện khi họ gặp nhau ở phim trường Minh chứng trong ký ức năm 2002. Đó là nữ diễn viên Vương Cẩn. Hai người yêu nhau và tổ chức đám cưới tại Bắc Kinh vào ngày 12 tháng 6 năm 2011.

Khi đó bạn bè trong giới của nam diễn viên toàn những người nổi tiếng như Trương Quốc Cường, đạo diễn Mạnh Kinh Huy, Trần Tư Thành, Lý Thần, Ngô Kinh, Đào Hồng… đều đến dự đông đủ. Diễn viên Ngô Kinh còn nói đùa rằng “Cô dâu quá xinh đẹp! Vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ vừa thấy đáng ghét!”.

Vợ của Đoạn Dịch Hoành sinh ra ở Nội Mông, tên tiếng Trung là Vương Cẩn, còn tên tiếng Nhật là Sachiko Nakamura. Vương Cẩn sống ở Nhật Bản với cha mẹ nhiều năm khi cô còn nhỏ, sau đó nhập quốc tịch Nhật Bản, năm 2001, cô được nhận vào Khoa Diễn xuất Kinh kịch Trung Quốc.

Sau khi kết hôn hai người đều rất kín tiếng, Đoạnh Dịch Hoành cũng chưa vướng phải scandal nào từ sau khi lấy vợ. Cuộc sống của nam diễn viên dường như rất bình yên và hạnh phúc, dần 'thăng hoa' giống như sự nghiệp của anh vậy.

Nhiều người nói rằng Đoạn Dịch Hoành mang lại cho người ta cảm giác êm đềm đến nao lòng. Anh cũng đã từng thổ lộ rằng: "Không phải là tôi chưa bao giờ có ham muốn. Tôi đã từng bốc đồng, từng đa nghi, tôi có tất cả những điều này, nhưng tôi cũng đã tiêu hóa nó, và vấn đề này đã được giải quyết trong mười năm qua. Con đường trong nghiệp diễn của tôi còn dài, và tôi có thể bằng lòng với cô đơn. "

Phạm Liên