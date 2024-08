Cựu thủ khoa NEU nhận 'cơn mưa' học bổng từ những trường đại học top đầu thế giới

SVVN - Nguyễn Mạnh Trường (sinh năm 2001) từng là Á khoa đầu ra trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 và thủ khoa đầu ra chuyên ngành Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 với mức GPA 3.99/4.00. Mới đây nhất, Mạnh Trường đã xuất sắc đạt được liên tiếp học bổng toàn phần cho bậc học thạc sĩ từ các trường đại học nổi tiếng trên thế giới.

“Thợ săn học bổng”

Ở bậc học thạc sĩ, chàng cựu thủ khoa đạt liên tiếp học bổng từ nhiều trường đại học top đầu thế giới với tỉ lệ chọi cực cao.

Cụ thể, Trường đã vượt lên trên khoảng 2500 ứng viên và trở thành thủ khoa đầu vào thạc sĩ chuyên ngành Data Science and Business Informatics (Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh) tại University of Pisa - Đại học Pisa, Ý với học bổng toàn phần. Đối với học bổng Argus Talent Scholarship để học tại University of Granada, Tây Ban Nha - một trong những học bổng giá trị nhất của châu Âu về mặt tài chính với tỷ lệ chọi năm nay là 1.7%, Mạnh Trường đã vinh dự đạt được học bổng toàn phần với chuyên ngành Economics (Kinh tế). Ngoài ra, Mạnh Trường đạt học bổng toàn phần Hiệp định Hungary Stipendium Hungaricum để học tại Budapest Business University và học bổng IDEX tại Grenoble IAE, Pháp với mức hỗ trợ học phí cùng sinh hoạt phí.

Quyết định chọn University of Pisa, Ý để theo đuổi ước mơ

Sau khi biết kết quả của tất cả các học bổng, Trường phân vân giữa University of Pisa của Ý và University of Granada của Tây Ban Nha. "Mình đã phải kẻ bảng SWOT (mô hình phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) ra để phân tích và cuối cùng đã thiên về trường University of Pisa vì các yếu tố như danh tiếng của trường, chất lượng đào tạo, chất lượng giảng viên, cơ hội làm việc trực tiếp với giáo sư, số lượng bạn bè người Việt,...”, Nguyễn Mạnh Trường chia sẻ về quyết định của mình.

Mở ra một cánh cửa tri thức trong thời gian sắp tới, nam sinh mong rằng bản thân sẽ có phương pháp học tập đúng đắn để có thể theo kịp các bạn trong lớp và đạt kết quả tốt nhất, sao cho xứng với thành tích “thủ khoa đầu vào” mà mình đã vinh dự đạt được trước đó. Trường kỳ vọng sẽ có thể chọn được định hướng nghiên cứu phù hợp và thực hiện nhiều dự án nghiên cứu cùng giảng viên kể từ học kỳ 2 năm nhất để lấy nền tảng tốt cho việc theo đuổi các học bổng nghiên cứu sinh danh giá sau này.

Hiện tại, Mạnh Trường đang là Co - founder của dự án Free Scholarship Mentors - dự án hỗ trợ miễn phí quá trình apply tất cả các loại học bổng. Bắt nguồn từ sự giúp đỡ mà Trường nhận được từ anh Nguyễn Duy Thông - người đã có 4 năm kinh nghiệm hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin học bổng một cách miễn phí, trong quá trình xin học bổng của mình. Được truyền cảm hứng từ những giá trị mà anh Duy Thông gửi tới thế hệ trẻ, Trường quyết định cùng anh Thông tạo nên một kênh thông tin chính thống để chia sẻ kiến thức và hỗ trợ mọi người trong cộng đồng xin học bổng du học. Bởi lẽ ấy, dự án Free Scholarship Mentors với các kênh truyền thông và bộ nhận diện thương hiệu đã chính thức được ra đời vào giữa năm 2024.

“Tính từ khi anh Nguyễn Duy Thông bắt đầu hỗ trợ các bạn nộp hồ sơ, đã có 15 bạn được nhận tài trợ từ nhiều quỹ học bổng khác nhau. Năm nay, khi dự án chính thức được mở rộng, team cũng đã kết nối thêm được thành viên cho đội ngũ mentors, dự án đã chính thức mở đơn vào tháng 6/2024 và nhận về hàng trăm lượt đăng ký, cuối cùng team đã chọn ra 44 bạn mentees (người được hướng dẫn) phù hợp nhất, với tiêu chí hàng đầu là hỗ trợ đến những hoàn cảnh yếu thế và khó tiếp cận thông tin”, Nguyễn Mạnh Trường chia sẻ. Hiện nay, chương trình này đã vận hành một cách tích cực để chuẩn bị cho mùa mở đơn của hàng loạt các học bổng lớn sắp tới như: Chevening, Fulbright, Erasmus, Eiffel Excellence, France Excellence, Invest your Talent, MAECI, Arqus,...

Ảnh: NVCC