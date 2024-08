Fan nữ Manchester United là thủ khoa, giành học bổng thạc sĩ châu Âu ngành thể thao

SVVN - Trúng tuyển hai chương trình thạc sĩ Erasmus Mundus, Thảo Nguyên chọn ngành học về thể thao bởi hâm mộ CLB Manchester United và đội tuyển Đức. Cô là sinh viên Việt Nam đầu tiên theo học chương trình MAiSI về đạo đức và liêm chính trong thể thao tại 5 quốc gia châu Âu.

Lê Thảo Nguyên tốt nghiệp thủ khoa ngành Đông Nam Á học, khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) năm 2022. Cô gái 24 tuổi từng làm việc tại một tổ chức phi chính phủ trước khi dừng công việc toàn thời gian để chuẩn bị nộp học bổng du học.

Thảo Nguyên trúng tuyển 2 chương trình thạc sĩ Erasmus Mundus gồm ​​​​MAiSI (MA in Sport Ethics and Integrity) - Thạc sĩ Đạo đức và Liêm chính trong thể thao, và GEMMA (MA in Women's and Gender Studies) - Thạc sĩ Nghiên cứu Phụ nữ và Giới. Yêu thích bóng đá, là “fan cứng” của CLB Manchester United, đội tuyển Đức và mong muốn theo đuổi công việc gắn với sở thích này, cô quyết định chọn MAiSI.

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Thảo Nguyên cho biết sẽ học tập và trải nghiệm tại 5 quốc gia châu Âu, lần lượt là Bỉ, Cộng hoà Séc, Tây Ban Nha, Đức và Hy Lạp. Ở đất nước đầu tiên là Bỉ, cô sẽ học tại Đại học KU Leuven, ngôi trường nằm trong top 20 thế giới về các ngành liên quan đến thể thao theo bảng xếp hạng QS Ranking năm 2024.

Thú vị hơn, các học viên của MAiSI sẽ được tham gia Trường Hè tổ chức tại Đại học Peloponnese (UoP) và Học viện Olympic Quốc tế (International Olympic Academy - IOA) ở thành phố Peloponnese, miền nam Hy Lạp. Địa điểm nằm trong khu di tích khảo cổ Olympia, nơi bắt nguồn của Thế vận hội Olympic cổ đại hàng nghìn năm trước.

Chương trình MAiSI niên khoá 2024 - 2026 không nằm trong diện được nhận học bổng toàn phần Erasmus Mundus mà chỉ có học bổng miễn, giảm học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí. Chỉ có 4 suất học bổng được trao cho sinh viên từ các quốc gia không thuộc khu vực kinh tế châu Âu (non-EEA) và Thảo Nguyên là một trong số đó.

Ngoài được miễn học phí, cô được nhận trợ cấp sinh hoạt hàng tháng từ chương trình. Từ khi chương trình thạc sĩ MAiSI được mở năm 2017, Thảo Nguyên là sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng này.

Trở thành người hâm mộ CLB Manchester United từ năm 12 tuổi, đội bóng nước Anh có ảnh hưởng không nhỏ tới cô. “Quá trình theo dõi M.U giúp mình nhận ra, cuộc đời mỗi người đều có thăng trầm. Điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc và luôn hướng về phía trước vì ‘phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi’.

Hiện tại, cầu thủ mình yêu thích và ủng hộ nhiều nhất là trung vệ Lisandro Martínez. Licha luôn thi đấu nhiệt huyết, hết mình và rất chắc chắn. Mỗi khi anh đứng trước khung thành của Onana, mình đều cảm thấy an tâm khi xem trận đấu của CLB”, cô chia sẻ.

Từ đam mê cá nhân, Thảo Nguyên bắt đầu tìm đọc nhiều tin tức, tài liệu liên quan đến bóng đá nói riêng và ngành công nghiệp thể thao nói chung. Cô thành lập và quản lý một trang fanpage nhỏ để ủng hộ đội bóng yêu thích và giao lưu với những người hâm mộ bóng đá, từ đó có thêm hiểu biết và góc nhìn về môn thể thao vua.

Cô gái quê huyện Hoài Đức, Hà Nội ấp ủ việc du học từ những ngày mới bước chân vào giảng đường đại học. Cô luôn cố gắng duy trì điểm học tập tốt nhất có thể, thực hiện nghiên cứu khoa học để hiểu thêm về những kiến thức đã học và tham gia các hoạt động ngoại khoá, phong trào Đoàn – Hội để nâng cao kỹ năng mềm.

Dù theo học thạc sĩ về thể thao, Thảo Nguyên tin rằng những kiến thức khoa học xã hội được trang bị trước đó sẽ giúp cô rất nhiều trong việc phân tích, nghiên cứu các hành vi, hoạt động liên quan đến vấn đề đạo đức và liêm chính trong thể thao. Có thể kể đến việc sử dụng doping hay những mặt tối của thể thao liên quan đến cá độ, bất bình đẳng hay tham nhũng.

Trong một năm “gap year” - khoảng thời gian nghỉ việc để ứng tuyển học bổng, Thảo Nguyên làm gia sư tiếng Anh cho các em nhỏ gần nhà. Cô thi IELTS và một số chứng chỉ liên quan, học bổ sung các khóa về phân tích dữ liệu, phương pháp nghiên cứu khoa học trên Coursera để làm mạnh hồ sơ.

Khi tìm hiểu về du học, Thảo Nguyên biết đến học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus thuộc nhóm merit-based, dạng học bổng ưu tiên những thành tích học thuật của ứng viên. Cô từng được công nhận là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của thành phố Hà Nội nên xác định đó là một điểm cộng lớn và quyết tâm nộp đơn.

Thảo Nguyên gửi tới hội đồng tuyển sinh 3 thư giới thiệu. Có hai thư giới thiệu từ giảng viên đại học là TS. Hồ Thị Thành và TS. Nguyễn Hà Phương ở bộ môn Đông Nam Á học, khoa Đông phương học (VNU-USSH). Ngoài ra, có thêm thư giới thiệu từ người sếp trực tiếp quản lý tại tổ chức phi chính phủ về bình đẳng giới, là người hiểu rõ cô có những ưu điểm nào phù hợp với chương trình.

Phần khó nhất là bài luận bởi Thảo Nguyên đã phải viết nháp và sửa không dưới 10 lần để được phiên bản ưng ý nhất. Cô mất nhiều thời gian để tìm ra điểm phù hợp giữa những điều mình có và những điều chương trình cần. Từ đó, cô khéo léo nêu bật chúng một cách vừa độc đáo, vừa ấn tượng trong giới hạn câu từ cho phép.

Chương trình MAiSI chưa từng có sinh viên Việt Nam nào theo học, trong khi Thảo Nguyên lần đầu ứng tuyển và có rất ít kinh nghiệm tham gia các chương trình quốc tế. Hành trình tìm đường đến học bổng không hề dễ dàng nhưng cô thấy may mắn vì có gia đình, mentor (cố vấn học bổng), bạn bè và đồng nghiệp kề bên.

Mọi người cùng đưa ra nhận xét, góp ý về bài luận cho cô. Đôi khi, những câu hỏi của mọi người trong quá trình sửa luận chính là lời gợi mở quý báu giúp cô định vị lại bản thân, đánh giá mục tiêu và xác định rõ định hướng trong tương lai.

Thảo Nguyên khẳng định: “Điều quan trọng nhất là phải hiểu chính mình và hiểu được yêu cầu mà hội đồng tuyển sinh đang tìm kiếm. Từ đó sẽ điều chỉnh bản thân để trở thành một ứng viên phù hợp. Mình luôn tin rằng, người đạt học bổng không phải người giỏi nhất mà là người phù hợp nhất”.

Trước mỗi vòng phỏng vấn, Thảo Nguyên xem kỹ website và các trang thông tin của chương trình, tìm đọc bài viết liên quan trên mạng xã hội hay diễn đàn thảo luận nước ngoài như Reddit. Cô liên hệ các cựu sinh viên trên LinkedIn để hỏi lời khuyên, kinh nghiệm và hiểu sâu hơn về chương trình.

Cô tìm đọc thông tin về các giảng viên trong chương trình, để biết họ là ai, dạy môn nào và lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là gì. Nhờ đó, tại vòng phỏng vấn với giáo sư cũng là giám đốc chương trình MAiSI, Thảo Nguyên nhớ mãi lời nhận xét: “Em rất hiểu về chương trình của chúng tôi và thể hiện sự tâm huyết với ngành học. Thầy vô cùng ấn tượng với em”.

Giữa những ngày hè sôi động của Thế vận hội mùa hè Paris 2024, Thảo Nguyên vừa theo dõi Olympic vừa tất bật hoàn thành các thủ tục cần thiết để bay sang châu Âu. Cô bắt đầu lên danh sách tham quan sân vận động của các câu lạc bộ nổi tiếng tại Đức, Tây Ban Nha và Anh, cũng như tìm hiểu về cách vận hành của các tổ chức thể thao quốc tế.

“Những kiến thức chuyên ngành về thể thao vẫn khá mới mẻ với mình nên ưu tiên hàng đầu của mình vẫn là học tập. Trong tương lai xa, mình hy vọng có thể thực hiện điều gì đó giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết của các bạn trẻ Việt Nam về vấn đề đạo đức và liêm chính trong thể thao”, Thảo Nguyên nói.

Ảnh: NVCC