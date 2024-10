“Đặc sản” chào tân Học viện Báo chí và Tuyên truyền có gì thu hút sinh viên?

SVVN - Mỗi lần nhắc đến Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sinh viên lại đồn tai nhau về một “trung tâm tổ chức sự kiện quận Cầu Giấy”. Bởi lẽ những sự kiện chào tân nơi đây đã trở thành “đặc sản” nức tiếng và niềm tự hào của sinh viên Báo chí.

Hằng năm, cứ đến dịp khai trường, sinh viên Báo chí lại tất bật cho những sự kiện chào đón khóa mới. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC), sự kiện chào tân thường niên đã trở thành “món quà” gặp mặt không thể thiếu dành tặng cho khóa mới. Không đơn giản là những sự kiện chào tân, mỗi chương trình được tổ chức đều có những thông điệp được phát đi, nhằm lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Mỗi năm, AJC có tới hơn 10 sự kiện chào tân diễn ra, thu hút đông đảo các bạn sinh viên trong Học viện và người trẻ trên địa bàn Hà Nội đến tham dự. Các sự kiện diễn ra đồng loạt tạo không khí sôi nổi và hào hứng cho các tân sinh viên. Những sự kiện được tổ chức nhằm giúp các bạn làm quen với môi trường mới, thầy cô mới và bạn bè mới.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện chào tân tại AJC, Welcome to AJC do Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ đạo tổ chức. Tiếp theo sau đó là hàng loạt sự kiện chào tân đến từ các khoa/viện như: Spotlight của khoa Tuyên Truyền, Premiere của khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Nhật ký 20 của khoa Kinh tế chính trị… Dưới sự tài năng, nhiệt huyết và sáng tạo của sinh viên Báo chí các sự kiện đều được đầu tư với quy mô hoành tráng và chuyên nghiệp.

Mỗi năm các câu chuyện chủ đề đều đồng loạt đổi mới, kèm theo những thông điệp mới được phát đi dành riêng cho tân sinh viên năm đó. Trở lại 2024, các sự kiện chào tân mang đến những câu chuyện riêng, sắc màu riêng cho K44 AJC. Điểm thu hút là những khối óc tư duy của sinh viên Báo chí, dù đổi mới mỗi năm nhưng chưa có bất kỳ sự trùng lặp về chủ đề giữa các năm hay giữa các sự kiện với nhau.

Các sự kiện chào tân luôn diễn ra song hành cả trực tuyến trên mạng xã hội và trực tiếp tại các photobooth đặt ở sân trường. Trên mạng xã hội, bộ nhận diện độc đáo với tông màu chủ đạo của từng sự kiện đã tạo nên một khu vườn đầy màu sắc. Bên cạnh đó là những bài đăng đánh trúng vào tâm lý tân sinh viên, những nội dung bắt trend cuốn hút hay những cuộc thi sáng tạo thu về lượt tương tác khủng. Nổi bật, là bộ ảnh viral được đầu tư bài bản. Sinh viên Báo chí đã sử dụng hình ảnh để kể chuyện giúp những thông điệp được phát đi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.

Trực tiếp tại trường là những sự kiện đồng hành hấp dẫn. Các sự kiện đồng hành được tổ chức phong phú và đa dạng kèm theo những phần quà hấp dẫn thu hút được đông đảo sự tham gia của các bạn sinh viên. Cụ thể, sự kiện đồng hành Du ca của Welcome to AJC, Club’s Day của IJC Festival, Meeting Day của Premiere… Các sự kiện đồng hành diễn ra giúp duy trì sự sôi nổi cho chương trình chào tân và luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng sinh viên.

Ấn tượng nhất chính là đêm đại nhạc hội, nơi được đầu tư hoành tráng từ hình thức cho đến nội dung. Chương trình diễn ra bùng nổ với các tiết mục văn nghệ được đầu tư công phu và bài bản, từ hình ảnh đến nội dung bắt mắt, cuốn hút khán giả theo từng phần trình diễn. Độc đáo hơn cả là kịch báo chí. Mỗi sân khấu kịch là sự đầu tư tâm huyết về nội dung cốt truyện, đi sâu vào cảm xúc mở ra một góc nhìn mới cho các tân sinh viên.

Đặc biệt, mỗi sự kiện chào tân tại AJC đều mời về những nghệ sĩ nổi tiếng làm cho sức nóng của chương trình không những không hạ nhiệt mà còn bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Các nghệ sĩ đã góp mặt tại chương trình chào tân có thể kể đến: HIEUTHUHAI, Quân A.P, BigDaddy, Emily… Sự hiện diện của các nghệ sĩ được mời đến sự kiện chào tân đã tạo nên một sức hút mạnh mẽ, làm bùng nổ không khí hào hứng trong khán giả. Những màn trình diễn ấn tượng, phong cách biểu diễn cuốn hút và năng lượng dồi dào của các nghệ sĩ đã tạo nên dấu ấn của một sự kiện chào tân.

Sự kiện chào tân tại AJC không chỉ nhiều mà còn chất lượng đã trở thành “đặc sản” không thể thiếu mỗi dịp khai trường. Đây cũng chính là lời khẳng định của sinh viên Báo chí với tên gọi “trung tâm tổ chức sự kiện quận Cầu Giấy”.