Dân mạng bất ngờ khi SOOBIN tung album đầu tay, ‘bật mood’ cực suy bên nữ rapper gen Z này

SVVN - Album 'Bật nó lên' của SOOBIN thoả lòng các fan khi có đến một nửa là nhạc tình buồn. Đúng nghĩa 'hoàng tử ballad', nam ca sĩ còn khiến dân tình 'cực suy' khi kết hợp với nữ rapper tlinh.

Sự kết hợp lần đầu tiên của SOOBIN và tlinh trong một ca khúc hip-hop, R&B đã khai thác thế mạnh của mỗi nghệ sĩ trong việc phát triển giai điệu và màu sắc cá nhân vô cùng ấn tượng.

Cấu trúc bài hát chia rõ từng phần xuất hiện của từng người như một màn đối thoại giữa nam và nữ trong tình yêu, được bảo chứng bởi nhà sản xuất âm nhạc Touliver. Những dằn xé, day dứt, những bốc đồng của một đôi trẻ yêu nhau đã được lột tả rõ rệt trong Ai mà biết được.

Tiếp nối cái kết dang dở của MV Giá như, ca khúc lần này là câu chuyện chung của tất cả những ai khi yêu đều ít nhiều gặp phải. Người thì đổ lỗi, người lại thấy mình hy sinh quá nhiều, trong khi đối phương không cảm nhận được gì. Dù tình yêu có nồng nhiệt đến mấy, họ vẫn gặp phải những bất đồng trong quan điểm trong cách yêu thương nhau.

Đây là ca khúc hiếm hoi của SOOBIN có tính tiệm cận với khán giả gen Z thông qua cách đi giai điệu dễ nghe, cách viết lời đi thẳng vào trọng tâm. Phần đối đáp của tlinh đại diện cho phái nữ trong tình yêu cũng khiến người nghe cảm thấy đồng cảm.

Song hành cùng những giai điệu buốt giá của bài hát là phần hình ảnh của MV, thể hiện rõ sự tương phản trong mối quan hệ tình yêu giữa hai nhân vật nam và nữ. Trong đó, nhân vật nam - SOOBIN với những yếu tố đại diện cho mặt trời còn nhân vật nữ - tlinh với những yếu tố đại diện cho mặt trăng. Vốn dĩ mặt trăng và mặt trời là hai thái cực đối lập, vừa dung hoà vừa tương phản với nhau tương tự như tình yêu của nam và nữ luôn có những quan điểm đối nghịch nhau.

Sau cùng, nhật thực xảy ra, bóng tối bao trùm và tất cả những gì cả hai còn lại sau mối quan hệ này là vụn vỡ. Cuối cùng, lỗi của ai, đúng sai không thể biết được vì đó là quan điểm tình yêu của mỗi người.

Bên cạnh MV Ai mà biết được, khán giả cũng được thưởng thức 10 ca khúc trong album Bật nó lên, bao gồm: Intro, Dancing in the dark, Sunset in the city, Sẽ quên em nhanh thôi, Giá như, Ai mà biết được, Bật nó lên, Heyyy, Luật anh, Lu mờ.

Với phần âm nhạc được đảm bảo bởi giám đốc âm nhạc SlimV và đội ngũ music producer đỉnh như Touliver, Binz, Mastal, TINLE, 2pillz, Wokeup... album đầu tay đã khiến khán giả được thưởng thức trọn vẹn những màu sắc âm nhạc khác nhau tương ứng với từng trải nghiệm yêu đương của nam ca sĩ.

Thay vì chọn cố định một thể loại xuyên suốt album, SOOBIN lại muốn đưa khán giả trải nghiệm nhiều màu sắc mà chính anh đã nhiều năm ấp ủ như pop - R&B, ballad, hiphop & afrobeat, đồng thời cho thấy một khía cạnh khác của SOOBIN trong tình yêu.

Thông qua cái tên album, SOOBIN hy vọng mỗi khán giả, dù đang ở trong giai đoạn nào của tình yêu, đều có thể tìm thấy bản thân mình mỗi khi bật album này lên. Vừa là bật nhạc lên để nghe, vừa là bật những nốt cảm xúc khác nhau trong từng bài hát.

Sau Giá như đạt "top 1 YouTube music trending", SOOBIN tiếp tục tham gia gameshow Anh trai vượt ngàn chông gai. Tần suất xuất hiện của nam ca sĩ cũng dần dày đặc hơn khi cho ra mắt album và MV ngay trước thềm phát sóng gameshow. Trên trang cá nhân, 32 anh tài còn lại của chương trình cũng thể hiện sự ủng hộ cho sản phẩm mới của SOOBIN khi liên tục chia sẻ, giới thiệu fan vào nghe ca khúc.