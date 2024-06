Hoa hậu Bảo Ngọc gửi lời chúc đến các sĩ tử mùa thi 2024: ‘Hãy tự tin vào khả năng’

SVVN - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024 đã chính thức bắt đầu từ hôm nay, 'Hoa hậu Liên lục địa' Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã gửi lời động viên đến các thí sinh: Chúc tất cả sẽ đạt được thành tích tốt như bao nỗ lực học tập của các bạn.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong thời gian qua liên tục gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Trở thành Miss Intercontinental 2022 đã giúp người đẹp Cần Thơ làm nên tên tuổi của mình. Trải qua nhiều cuộc thi quan trọng trong cuộc đời, ‘nàng Hậu’ đã dành nhiều sự chia sẻ, động viên cho các sĩ tử trong mùa thi Tốt nghiệp THPT 2024.

Trước đây, cô cũng từng tự đặt rất nhiều áp lực học tập lên bản thân. Tuy nhiên, đến bây giờ nhìn lại, Bảo Ngọc thấy đó cũng là một kỷ niệm đẹp, đánh dấu một hành trình học tập dài 12 năm pgoor thông. Đó còn là cột mốc để có thể mở ra nhiều chặng đường mới cho mỗi người. Cho nên, cô mong các bạn sĩ tử hôm nay hãy thật bình tâm, xem đây như là một cơ hội, một cột mốc và cố gắng tự tin khi làm bài.

Trước đây, Hoa hậu Bảo Ngọc từng tham gia tình nguyện 'Tiếp sức mùa thi' nên càng thấu hiểu những áp lực và khối lượng bài vở căng thẳng mà các bạn bạn đang đối diện. Nhưng đã bắt đầu bước vào kỳ thi rồi, các bạn gãy tin vào chính mình, những mệt mỏi hay cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bảo Ngọc chia sẻ: “Ngọc nghĩ, lời động viên tinh thần lớn nhất lúc này chính là ôn luyện để chứng tỏ khả năng của bạn. Mỗi bạn sẽ hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Cho nên, hãy gác lại một bên tâm trạng hay cảm xúc lo âu mà không được vui. Và cũng đừng quên rằng, gia đình của các bạn luôn ở đó để có thể ủng hộ bạn. Dù thế nào thì các bạn cũng phải thật vững tâm trong kỳ thi lần này”.

Dù kết quả của kỳ thi có như thế nào, Bảo Ngọc hy vọng các sĩ tử sẽ luôn lưu giữ kỷ niệm về khoảnh khắc đáng nhớ này. Và trong cuộc sống, chắc chắn có những lúc mà mình đã cố gắng 99% năng lực rồi nhưng ‘học tài thi phận’, đôi khi, cái 1% còn lại không nằm trong sự kiểm soát của các bạn.

‘Nàng Hậu’ động viên các sĩ tử: “Các bạn hãy nhớ rằng, nếu mình không được may mắn lắm lần này thì các bạn vẫn còn một khoảng thời gian phía trước để có thể thử sức, có thể ôn luyện cho lần sau. Còn nếu bạn nào thấy tâm trạng làm bài thi của mình hôm nay không được tốt thì cũng hãy gác lại một bên, bởi vì còn những bài thi khác nữa”.

Nói về việc tìm may mắn bằng nhiều cách khác nhau trong các kỳ thi, Hoa hậu Bảo Ngọc cho rằng, các bạn phải thật sự ôn bài, học bài thì mới có thể cộng hưởng cùng may mắn. Có một câu nói mà Bảo Ngọc rất thích là: “Một là có thể, bạn không cần phải chờ đợi một sự may mắn nào cả, mà bạn hãy tự mình tạo ra sự may mắn đó. Hai là nếu mà bạn thật sự tin vào những điều may mắn thì các bạn hãy nhớ rằng, điều may mắn chỉ đến đối với những người đã rất sẵn sàng, đã có sự chuẩn bị từ trước”.

Và sau cùng, Lê Nguyễn Bảo Ngọc chúc các bạn sẽ hoàn thành bài thi thật tốt và sẽ luôn vững tin, vững tâm trên hành trình sắp tới của mình. Hãy nhớ ăn uống đầy đủ, vào phòng thi nhớ mang tất cả dụng cụ làm bài cần thiết và đừng quên giấy tờ quan trọng. ‘Nàng Hậu” động viên các sĩ tử: “Cố gắng bình tĩnh, tự tin và Bảo Ngọc, gia đình, bạn bè của các bạn luôn ở đây với các bạn”.