Đạo diễn Genz Hoàng Trúc: Sức trẻ nghệ thuật lan tỏa cảm hứng tích cực đến cộng đồng

SVO - Lê Hoàng Trúc (sinh năm 1998, quê Mỹ Tho – nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), hiện được xem là một trong những gương mặt đạo diễn trẻ nổi bật với tư duy sản xuất hiện đại và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Cô cũng là đạo diễn 9X duy nhất bốn lần được vinh danh và là thành viên trẻ tuổi nhất của Hội Di sản Văn hóa TP. HCM.

Từ cô học sinh chuyên Lý đến hành trình nghệ thuật đầy duyên nợ

Dù thích nghệ thuật nhưng từ nhỏ, Hoàng Trúc đã được gia đình định hướng theo ngành y. Luôn có thành tích xuất sắc trong học tập, Hoàng Trúc sở hữu bảng thành tích đáng nể suốt quá trình ngồi trên ghế nhà trường, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic 30/4, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và sáng tạo thanh thiếu niên cấp quốc gia.

Nhờ thành tích xuất sắc, Hoàng Trúc được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học top đầu khối Kỹ thuật nhưng cô lựa chọn du học Singapore theo diện học bổng toàn phần. Hiện, cô đang hoàn tất chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Singapore và dự định tiếp tục học tập tại châu Âu trong thời gian tới.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của Hoàng Trúc bắt đầu khá tình cờ. Ngay từ những ngày đầu làm nghề, cô không ngại thử sức ở mọi vị trí trong ê kíp: Trợ lý, điều phối, điều hành sản xuất đến tổng đạo diễn. Chính những trải nghiệm “lăn xả” ấy giúp nữ đạo diễn trẻ tích lũy vốn nghề vững vàng và một phong cách làm việc chuẩn mực.

Đạo diễn Hoàng Trúc khiến nhiều người nể phục vì bảng thành tích khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hoàng Trúc từng tham gia sản xuất nhiều chương trình, dự án lớn trong nước và quốc tế như The Face Việt Nam, Vietnam International Fashion Week, Asia’s Next Top Model, Singapore International Fashion Week, chiến dịch Giờ Trái Đất, các fashion show của siêu mẫu Xuân Lan, NTK Hoàng Minh Hà, Hà Linh Thư, Yến Ngô, cùng nhiều chương trình truyền hình của MCV Group và VTV. Ít ai biết rằng, phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là hành trình học tập đầy nỗ lực.

Gần đây, cô đảm nhiệm vai trò quan trọng tại loạt gala nghệ thuật quy mô quốc gia như: Sắc Việt, Sống xanh – Vì môi trường xanh, Phú Thọ – Khát vọng xanh và Sao nhí triệu views 2026.

Hoàng Trúc và diễn viên Thu Quỳnh trong một chương trình.

Giải thưởng Mai Vàng cùng những 'giấc mơ sáng' trong nghệ thuật

Với Hoàng Trúc, mỗi dự án là một bài học nghề nghiêm khắc. Cô tự nhận mình khá cầu toàn, thậm chí “khó tính” trên phim trường. “Có lúc, anh em trêu tôi là "thét ra lửa" khi làm việc, nhưng rời set quay thì lại vui vẻ như người khác hẳn”, nữ đạo diễn cười chia sẻ.

Nhiều chương trình của Hoàng Trúc đạo diễn giành được giải thưởng danh giá.

Trong hành trình sáng tạo của mình, Hoàng Trúc đặc biệt xúc động khi nhắc tới cột mốc MV Chỉ một lần sống của nhóm nhạc P336, sản phẩm giúp nhóm giành giải Mai Vàng 2019. Thành công ấy không chỉ là cú hích nghề nghiệp mà còn là sự khẳng định con đường nghệ thuật mà cô theo đuổi. Với Hoàng Trúc, nghệ thuật không đơn thuần là nghề mà còn là trách nhiệm xã hội. Nhiều dự án cô tham gia hướng đến thông điệp môi trường, cộng đồng, truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ. Trong năm 2026, nữ đạo diễn trẻ dự kiến tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất trong nước và quốc tế, đồng thời ấp ủ “giấc mơ điện ảnh”, với mong muốn thực hiện những tác phẩm phim ảnh mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Từ cô học sinh chuyên Lý đến đạo diễn trẻ được vinh danh, Hoàng Trúc đang từng bước khẳng định bản lĩnh của thế hệ sáng tạo Gen Z - năng động, bản lĩnh và giàu trách nhiệm xã hội. Thành công tại Gala Sao nhí triệu views 2026 không chỉ ghi thêm một dấu ấn nghề nghiệp, mà còn cho thấy sức trẻ đang góp phần làm mới diện mạo nghệ thuật Việt Nam hôm nay bằng đam mê, trí tuệ và khát vọng cống hiến.