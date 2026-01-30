Trường Giang nêu quan điểm làm nghề: 'Chăm chỉ trong im lặng'

SVO - Trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng, với 'Nhà ba tôi một phòng', Trường Giang chọn kể một câu chuyện gia đình giản dị nhưng giàu chiều sâu cảm xúc

Trong buổi showcase Nhà ba tôi một phòng, nữ diễn viên trẻ Đoàn Minh Anh tiết lộ, từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong quá trình quảng bá phim trên mạng xã hội. Trường Giang đã dành lời khuyên cho đàn em rằng, trong nhiều năm làm nghề, anh cũng vấp phải nhiều tranh luận nhưng: "Tôi vẫn chăm chỉ trong im lặng. Tôi cố gắng làm việc. Và vì chăm chỉ nên năm nay, tôi mới ra mắt bộ phim này".

Lần đầu thẳng thắn chia sẻ về việc góp mặt trong đường đua phim Tết, vốn nhiều cạnh tranh, Trường Giang cho biết, anh bước vào mùa phim 2026 với tâm thế bình tĩnh và tập trung tuyệt đối vào giá trị cốt lõi của tác phẩm. Nam đạo diễn nhấn mạnh: “Đây là "món ăn trọn vị" cho khán giả vào dịp Tết, với tinh thần truyền tải thông điệp về gia đình và đậm tính giải trí”.

Trường Giang nói về quan điểm làm phim, là hạn chế trong việc chửi thề. Theo anh, nếu một bộ phim thành công thì sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ. Điều này sẽ khiến anh rất quan ngại: "Tôi nuôi hai con nên biết tầm ảnh hưởng đến các bé khủng khiếp lắm. Một câu nói cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý bé cả đời. Nếu phim có sức lan toả, thì phải lan toả tốt và có tính giáo dục".

Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ về hành trình lần đầu đảm nhận cùng lúc ba vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên trong cùng một dự án. Theo Trường Giang, đây là thử thách không nhỏ, đòi hỏi anh phải cân bằng giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm điều hành tổng thể bộ phim.

Bên cạnh đó, phim còn tiết lộ vai diễn đặc biệt của Hoa hậu Như Vân. "Nàng Hậu" cũng gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Trường Giang và giám đốc casting Nhã Phương đã tạo cơ hội và đồng hành xuyên suốt quá trình quay để hoàn thiện trọn vẹn nhân vật.

Trong khi đó, Anh Tú Atus và Lê Khánh chia sẻ nhiều suy nghĩ khi liên tục có mặt trên màn ảnh rộng trong hai năm gần đây. Với Anh Tú Atus, sự “phủ sóng” là cơ hội quý giá nhưng cũng đi kèm áp lực tự làm mới. Đặc biệt, nam diễn viên tiết lộ: “Anh Giang đã gọi mình để chia sẻ về dự án từ hai năm trước nên mình biết được Nhà ba tôi một phòng là dự án anh dành nhiều tâm huyết và đầu tư”.

Ghi dấu với khán giả bởi những vai diễn nhiều câu thoại ấn tượng trên màn ảnh rộng, Lê Khánh cho biết, đó chỉ là tính cách nhân vật và nữ diễn viên cần phải truyền tải. “Về nhân vật trong phim này, đây là vai diễn có ngoại hình và tính cách giống Khánh đến 100% ngoài đời nên mình khá dễ thở khi vào nhân vật”, cô chia sẻ.

Ngoài ra, nữ diễn viên dành nhiều lời khen cho Trường Giang khi đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò: “Giang có 200% năng lượng khi thực hiện dự án này và Khánh vô cùng ngưỡng mộ sự tâm huyết đó".

Riêng Đoàn Minh Anh tiếp tục nối dài chuỗi cơ duyên đặc biệt trong sự nghiệp còn rất trẻ của cô. Nữ diễn viên thẳng thắn cho rằng, bản thân đang có những “may mắn hiếm có”, nhưng cũng xem đó là động lực để nghiêm túc và trách nhiệm hơn với từng vai diễn.