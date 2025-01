'Đạo diễn trăm tỷ Việt' bắt tay cùng nhà sản xuất 'Thử thách thần chết' tạo nên nỗi ám ảnh kinh hoàng 2025

SVVN - Hàn Quốc không thiếu những bộ phim kinh dị kinh điển 'plot twist' nổi cả da gà, nhưng nếu một bộ phim Hàn Quốc được 'thai nghén', nhào nặn bởi một 'đạo diễn Việt Nam trăm tỷ', bối cảnh quay phim là một trong top 3 địa điểm ma ám có thật, kinh hãi nhất Hàn Quốc, bạn có sẵn sàng bắp nước ra rạp, vừa thở gấp vừa thưởng thức?

Dự án kinh dị Việt - Hàn lần này được hứa hẹn về độ kinh dị chân thực lên đến 100% vì bối cảnh cùng chất liệu câu chuyện được truyền cảm hứng từ sự kiện lịch sử đầy bi kịch của Hàn Quốc những năm 1950. Và địa điểm ma ám nổi tiếng ấy chính là ngôi nhà Yeong Deok ở phía Bắc tỉnh Gyeongsan. Nếu “search” từ khoá này trên các trang tìm kiếm mạng xã hội, bạn sẽ không khó để tìm thấy hơn trăm ngàn kết quả chứng minh sự kinh dị, linh thiêng của ngôi nhà bị nguyền rủa này.

Ngôi nhà được cho là mảnh đất đã từng chôn hơn 400 thi thể bị thiêu đốt của những người lính trẻ đang còn là sinh viên trong thời kỳ chiến tranh Nam - Bắc Hàn. Vùng đất trên ngọn đồi này sau đó được xây dựng thành ngôi nhà của một gia đình. Cô con gái đang ở độ tuổi xuân thì bị chết trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Người vợ sau đó vì quá đau buồn cũng đã treo cổ tự sát trên tầng 2 của ngôi nhà, và người chồng cũng mất tích đầy bí ẩn không lâu sau đó. Khởi đầu cho hàng loạt bi kịch sẽ diễn ra tiếp theo.

Bất ngờ hơn khi 'cầm trịch' dự án là đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Chứng tỏ độ 'mát tay" khi đưa Ma Da thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất Việt Nam với 127 tỷ đồng, Hữu Hoàng đang dần khẳng định vị thế với dòng phim kinh dị cùng loạt phim đình đám như Ống kính sát nhân, Song song...

Yeong Deok Haunted House, dự án sắp tới của vị đạo diễn này hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho vũ trụ kinh dị Việt - Hàn. Nhà sản xuất của Yeong Deok Haunted House là RUNUP Việt Nam, là một cái tên khá mới trên thị trường nhưng được dẫn dắt bởi ông Lee Jin Sung, người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Lotte Entertainment Hàn Quốc và hơn 5 năm dẫn dắt Lotte Entertainment Việt Nam, nổi bật với thành tích đem hai phần bom tấn phòng vé Thử thách Thần chết (Along With the Gods) đến với khán giả Việt Nam.

Yeongdeok Haunted House dự kiến sẽ sớm ra mắt tại các rạp tại Việt Nam và Hàn Quốc trong năm 2025.