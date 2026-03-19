Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’ 2026: Đề xuất cơ chế kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

SVO - Nhiều du học sinh mong muốn có thêm nền tảng và cơ chế cụ thể để tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" góp ý trực tuyến, anh Phùng Văn Ước - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hoà Liên bang Đức cho biết, thanh niên, sinh viên trong và ngoài nước thời gian qua đặc biệt quan tâm đến Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Anh Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn. Ảnh: DUY PHẠM

Theo anh, Nghị quyết nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có trí thức trẻ người Việt Nam trên toàn cầu. Từ đó, anh đặt câu hỏi về các chương trình, cơ chế hoặc nền tảng mà tổ chức Đoàn sẽ triển khai để kết nối du học sinh, tạo điều kiện để họ đóng góp hiệu quả hơn.

Trả lời ý kiến này, anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, Nghị quyết 57 đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là sinh viên trong và ngoài nước, về trách nhiệm tham gia phát triển đất nước.

Anh Phùng Văn Ước - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hoà Liên bang Đức đặt câu hỏi trực tuyến tại Diễn đàn.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, thời gian qua, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã triển khai một số hoạt động như Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Giải thưởng Khoa học công nghệ 'Quả cầu Vàng', 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' nhằm kết nối và phát huy vai trò của trí thức trẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng nhắc đến phương châm “3 dễ – 3 rõ – 3 đo” trong triển khai chính sách, gồm: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp các chương trình đi vào thực chất hơn.

Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn sẽ giao thêm các chỉ tiêu cụ thể liên quan đến khoa học công nghệ, tập trung vào 11 ngành công nghệ chiến lược. Một trong những mục tiêu là tăng khoảng 10% số lượng bài báo khoa học trong hệ thống các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Đề xuất cơ chế kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

Theo lãnh đạo T.Ư Đoàn, nhiều hội sinh viên ở nước ngoài đã chủ động tham gia các hoạt động học thuật, hội thảo chuyên ngành và đạt kết quả tích cực, trong đó có cộng đồng tại Đức.

Anh Nguyễn Minh Triết cho rằng, dù học tập và làm việc ở bất cứ đâu, du học sinh vẫn là một phần của cộng đồng trí thức Việt Nam. Tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối để lực lượng này đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.