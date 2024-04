ĐHQG TP. HCM thành lập Trung tâm An ninh mạng

SVVN - Mới đây, PGS. TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG TP. HCM đã ký quyết định thành lập Trung tâm An ninh mạng ĐHQG TP.HCM, trực thuộc trường ĐH Công nghệ thông tin.

Theo đó, Trung tâm An ninh mạng ĐHQG TP. HCM được xác định tầm nhìn sẽ trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam. Trung tâm góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và cả nước.

Với mục tiêu trở thành đơn vị chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin cho ĐHQG TP. HCM, Trung tâm sẽ phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống thông tin, thực hiện các công tác rà soát, đánh giá, tập huấn về an toàn, an ninh thông tin; Đơn vị dẫn đầu trong tập huấn, phổ biến kiến thức công nghệ cốt lõi trong nghiên cứu và ứng dụng, nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin…

Từ năm 2024 - 2026, Trung tâm sẽ tập trung thực hiện các nghiên cứu như xây dựng các hệ thống giám sát an toàn, an ninh thông tin thụ động; hệ thống diễn tập an toàn, an ninh thông tin và hệ thống SOC.

Đồng thời, trong giai đoạn này, Trung tâm sẽ tiến hành giám sát, phân tích các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử; đánh giá độc lập định kỳ (dự kiến 2 lần/năm) về an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của ĐHQG TP. HCM và các đơn vị thành viên; diễn tập bảo đảm an toàn, an ninh thông tin…