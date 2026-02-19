Đi xa để trưởng thành, trở về để sẻ chia: Câu chuyện Tết của sinh viên BUV trên hành trình trao đổi quốc tế

Trong không khí Tết Bính Ngọ 2026, ba sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) chia sẻ những hành trình học tập khác nhau trong môi trường quốc tế. Dù trở về từ Anh, đón Tết nơi xa hay ở lại Việt Nam, họ cùng mang theo tinh thần chủ động, ý thức đóng góp và những suy ngẫm về Tết, gia đình và chặng đường phía trước.

Trở về để hiểu giá trị Tết sau kỳ trao đổi tại Anh

Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy lan tỏa trong từng mái nhà, Đồng Thu Thảo đón xuân tại Việt Nam với một tâm thế khác hơn những năm trước. Sau kỳ trao đổi học tập tại Đại học Staffordshire vào Xuân 2025, nữ sinh năm thứ ba chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam trở về không chỉ với trải nghiệm học thuật quốc tế, mà còn với sự trưởng thành trong tư duy và lối sống.

Thu Thảo (mặc áo xám) cùng các bạn đón Tết tại Southampton.

Đối với Thu Thảo, dấu mốc đáng nhớ nhất chính là lần đầu tiên rời xa gia đình để tự lập nơi xứ người. Là sinh viên châu Á duy nhất trong lớp Kinh doanh, cô từng đối diện với những khác biệt về văn hóa và phương pháp học tập; song chính điều đó đã giúp cô rèn luyện bản lĩnh, học cách lắng nghe và thích nghi nhanh chóng trong môi trường đa quốc tịch.

Thu Thảo với những trải nghiệm tích lũy cùng bạn bè trong kỳ trao đổi tại Đại học Staffordshire.

Đặc biệt, ký ức về Tết 2025 xa nhà vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Thảo. Cùng ba người bạn BUV là Puka, Tiên và Khuê, cô xuống Southampton tham gia sự kiện “Tết Me Home 2025” do cộng đồng sinh viên Việt tổ chức. Từ việc cùng nhau trang trí không gian, đi siêu thị mua thực phẩm, đến khoảnh khắc được một chủ cửa hàng người Việt gốc TP.HCM tặng chiếc bánh chưng; tất cả trở thành ký ức ấm áp giữa mùa đông nước Anh. Trong không gian ấy, bánh chưng, thịt kho, nem rán, xôi gấc và cả trò chơi ô ăn quan không chỉ là món ăn hay hoạt động văn hóa; đó còn là sợi dây kết nối những người trẻ xa quê với cội nguồn.

Trở về Việt Nam và đón Tết Bính Ngọ 2026 bên gia đình, Thu Thảo cho biết cô cảm nhận rõ hơn giá trị của sự đoàn viên. Nếu năm trước, Tết là nỗi nhớ xen lẫn háo hức nơi xứ người; thì năm nay, Tết là khoảng lặng để nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn phía trước. Quãng thời gian tự lập tại Anh đã giúp cô hình thành tính kỷ luật trong học tập, biết quản lý thời gian và chi tiêu hợp lý; đồng thời nuôi dưỡng tinh thần chủ động, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Từ sự cố nơi đất khách đến vai trò Mobility Ambassador và hành trình trở về ý nghĩa

Tết Bính Ngọ 2026 đã đến, với Nguyễn Từ Thủy Tiên, mùa xuân năm nay mang theo nhiều suy ngẫm hơn bao giờ hết. Là sinh viên năm cuối chương trình Quản trị Marketing tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Tiên từng tham gia chương trình trao đổi năm 2025 giữa BUV và Đại học Staffordshire, Vương quốc Anh; một hành trình mà cô gọi là “bước ngoặt trưởng thành” của tuổi trẻ.

Thủy Tiên duyên dáng trong áo dài Tết.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, câu nói ấy, theo Tiên, phản ánh rõ nhất những gì cô trải qua trong quãng thời gian học tập quốc tế. Lần đầu sống xa gia đình, cô học cách tự lập; học cách giữ bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ; học cách thuyết trình một mình trước giảng đường quốc tế và mạnh dạn giao tiếp bằng tiếng Anh trong cả học tập lẫn đời sống thường nhật.

Tuy nhiên, hành trình ấy không chỉ có những trải nghiệm suôn sẻ. Trong thời gian ở Anh, Tiên từng gặp nhiều sự cố ngoài dự kiến như mất đồ, hủy chuyến tàu; những tình huống khiến cả nhóm không khỏi hoang mang. Lần đầu bị hủy chuyến về nhà, cảm giác lúng túng là điều khó tránh; song nhờ sự hỗ trợ của một du học sinh Việt tại Anh, Tiên và các bạn dần học được cách xử lý tình huống bình tĩnh hơn, ưu tiên an toàn và chủ động tìm phương án thay vì hoảng loạn.

Chính những va vấp ấy khiến Tiên thay đổi rõ rệt trong suy nghĩ. Nếu trước đây cô từng có tâm lý ỷ lại; thì khi sống ở một đất nước xa lạ, cô hiểu rằng bản thân phải tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Từ việc lên kế hoạch du lịch, lựa chọn phương tiện di chuyển, tìm hiểu quy định địa phương; đến những việc tưởng chừng nhỏ như đọc kỹ nhãn mác thực phẩm hay cân nhắc chi tiêu; tất cả đều đòi hỏi sự chủ động và cẩn trọng.

Thủy Tiên tham gia chương trình Tết Me Home năm 2025 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Southampton tổ chức.

Trở về Việt Nam và đón Tết Bính Ngọ 2026 bên gia đình, Tiên cho biết cô cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hai chữ “trở về”. Năm 2025, lần đầu đón Tết xa nhà, cô tham gia chương trình “Tết Me Home” của Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Southampton. Trong không gian ấm cúng ấy, cô lắng nghe những câu chuyện về Tết nơi đất khách; về những bữa cơm tự nấu; về khoảnh khắc gọi điện về nhà đúng thời khắc giao thừa. Tết khi ấy không còn là phố xá quen thuộc; mà hiện lên qua nỗi nhớ và những kết nối rất nhỏ nhưng đầy xúc động. Chính trải nghiệm đó giúp Tiên hiểu rằng “trở về” không chỉ là quay lại một địa điểm; mà là giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt dù ở bất cứ đâu.

Từ những gì đã trải qua, Tiên quyết định trở thành một trong những Mobility Ambassador (Đại sứ Chương trình Trao đổi Quốc tế) đầu tiên của BUV. Cô tham gia hỗ trợ sinh viên khóa sau; trực tiếp đóng góp xây dựng handbook chia sẻ kinh nghiệm trao đổi; với mong muốn giúp các bạn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước khi lên đường. Theo Tiên, trách nhiệm của người đi trước không phải là vẽ ra một hành trình hoàn hảo; mà là chia sẻ cả những khó khăn, những cú sốc văn hóa và những sai sót từng gặp phải; để người đi sau có thể bước đi vững vàng hơn.

Gửi lời nhắn tới các sinh viên BUV chuẩn bị đi trao đổi, Tiên cho rằng: hãy chuẩn bị thật kỹ, nhưng cũng cho phép bản thân được bỡ ngỡ. Trao đổi không chỉ là hành trình học tập, mà là hành trình học cách ở một mình để thích nghi và trưởng thành trong những khoảnh khắc rất lặng. Và rồi, khi Tết trở lại như hôm nay, các bạn sẽ hiểu rõ hơn bao giờ hết giá trị của gia đình, quê hương; và của chính hành trình dám bước ra thế giới.

Đón Tết Bính Ngọ xa quê và mùa xuân của sự trưởng thành

Giữa những ngày Tết Bính Ngọ 2026 đang diễn ra, khi ở Việt Nam không khí sum vầy đã rộn ràng khắp phố phường, An Ngọc Minh Trang lại đón xuân tại Vương quốc Anh. Là sinh viên khóa 2410MM, chương trình Digital and Social Media Marketing của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Minh Trang hiện đang tham gia chương trình trao đổi kỳ Xuân 2026 tại Đại học Staffordshire. Mùa xuân năm nay, với cô, không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới; mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập quốc tế.

Minh Trang đón Tết Bính Ngọ 2026 tại Vương quốc Anh, khi đang tham gia chương trình trao đổi kỳ Xuân 2026 tại Đại học Staffordshire.

Ngay từ những ngày đầu đặt chân xuống sân bay Manchester và di chuyển về Stoke-on-Trent, Minh Trang đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống hoàn toàn mới. Thời tiết lạnh giá; phương pháp học tập đề cao tính chủ động; môi trường đa văn hóa với nhịp sống cởi mở của người Anh; tất cả tạo nên những thử thách ban đầu. Tuy nhiên, chính những điều đó giúp cô thích nghi nhanh hơn, tự tin hơn khi giao tiếp với thầy cô và bạn bè quốc tế; đồng thời học cách quản lý thời gian và cuộc sống cá nhân một cách độc lập.

Minh Trang ghi lại khoảnh khắc tất niên ấm áp tại Anh.

Trong những ngày Tết đang diễn ra, nỗi nhớ gia đình hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Không thể trở về sum họp cùng ông bà, bố mẹ và em trai; Minh Trang chọn cách giữ gìn không khí xuân bằng những điều giản dị. Cô gọi video về nhà mỗi ngày; nhờ gia đình gửi hình ảnh trang trí Tết; cùng bạn bè tổ chức một bữa lẩu tất niên nhỏ nơi ký túc xá; bật nhạc xuân và chia sẻ với bạn bè quốc tế về phong tục Tết Nguyên đán của Việt Nam. Dù không có đầy đủ mâm cơm truyền thống; những khoảnh khắc ấy vẫn mang lại cảm giác ấm áp và thân thuộc giữa đất khách.

Giữa mùa xuân xa nhà, Minh Trang cho biết cô nhận ra mình đã trưởng thành hơn so với trước đây. Từ việc dám bước ra khỏi vùng an toàn; đến việc học cách cân bằng cảm xúc khi xa gia đình; mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên sự vững vàng nội tâm. Với cô, Tết năm nay không chỉ là nỗi nhớ; mà còn là dịp để hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ “trở về” và giá trị của gia đình.

Minh Trang cùng các bạn du xuân sớm tại Manchester.

Gửi lời nhắn trong những ngày đầu năm mới, Minh Trang mong gia đình yên tâm vì cô vẫn ổn, vẫn đang nỗ lực từng ngày trong hành trình học tập tại Anh. Với các sinh viên BUV đang hoặc sẽ tham gia trao đổi, cô khuyến khích các bạn dũng cảm trải nghiệm, cởi mở học hỏi và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc; bởi chính những mùa xuân xa nhà như thế này sẽ trở thành ký ức đáng nhớ và là bước đệm quan trọng cho sự trưởng thành sau này.

(Ảnh: NVCC)