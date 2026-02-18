Xuân Bính Ngọ 2026 và khát vọng gìn giữ, lan tỏa Tết Tày của nữ sinh vùng cao

SVO - Đàm Ngọc Hà, sinh viên năm hai ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Thành Đông, quê xã Hòa An (Cao Bằng), không chỉ ghi dấu ấn với Top 15 Hoa khôi Thành Đông 2025 và nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đoàn - Hội, mà còn mang trong mình niềm tự hào sâu sắc về văn hóa Tết dân tộc Tày. Đón xuân Bính Ngọ 2026, Ngọc Hà mong muốn lan tỏa những giá trị truyền thống như gói bánh chưng, làm bánh khảo, tục “pây tái” và tinh thần sum vầy, biết ơn của Tết vùng cao đến cộng đồng sinh viên.

Ký ức Tết vùng cao trong hành trình trưởng thành

Bên cạnh dấu ấn Top 15 Hoa khôi Thành Đông 2025, giải Thí sinh được yêu thích nhất Miss Thành Đông cùng nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đội, Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2024-2025, Ngọc Hà còn mang theo vào giảng đường những ký ức Tết đậm đà bản sắc dân tộc Tày.

Ngọc Hà vinh dự đạt giải Thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa khôi của trường.

Chia sẻ về tuổi thơ, Ngọc Hà cho biết Tết ở quê hương Cao Bằng luôn bắt đầu từ những ngày giáp Tết se lạnh của núi rừng. “Mỗi dịp xuân về, mình nhớ nhất là không khí cả gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng, bánh khảo, chè lam. Chiều 30 Tết, mọi người quây quần bên nhau, ai cũng tất bật nhưng rất vui”, Ngọc Hà kể.

Theo lời nữ sinh, mâm cỗ Tết của người Tày không thể thiếu gà thiến dâng cúng tổ tiên, lạp sườn, miến dong, bánh khảo, bỏng khẩu sli… Sau khi hoàn tất các nghi lễ, cả gia đình cùng dùng bữa cơm tất niên ấm cúng. “Tết ở quê mình không ồn ào như thành phố, nhưng sự giản dị ấy lại khiến mình cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều”, cô chia sẻ.

Ngọc Hà rạng rỡ trong tà áo dài ngày Tết.

Sáng mùng 1, các gia đình trong làng đi chúc Tết và xông nhà nhau. Ngọc Hà cho biết theo quan niệm truyền thống, người đầu tiên bước vào nhà nên là đàn ông để mang lại may mắn, tài lộc; đồng thời ngày đầu năm cũng kiêng quét nhà để không “quét” mất lộc. “Những phong tục ấy mình đã quen từ nhỏ và luôn trân trọng, vì đó là nét văn hóa riêng của dân tộc Tày”, Ngọc Hà nói.

Đặc biệt, nữ sinh mong chờ nhất là ngày mùng 2 - tục “pây tái”, tức về thăm bên ngoại. “Từ sáng sớm, gia đình mình chuẩn bị gà, bánh chưng, bánh khảo để sang thắp hương và chúc Tết ông bà ngoại. Với mình, đó là khoảnh khắc cảm nhận rõ nhất sự gắn kết và lòng biết ơn trong gia đình”, cô bày tỏ.

Ngọc Hà duyên dáng trong trang phục dân tộc Tày.

Rời quê hương lên thành phố học tập, mỗi dịp Tết đến, Ngọc Hà càng thêm trân quý những giá trị truyền thống đã nuôi dưỡng mình lớn lên. “Dù ở đâu, mình vẫn luôn nhớ về Tết vùng cao - nơi có gia đình, có bản làng và những phong tục thân thương. Chính những ký ức ấy giúp mình thêm tự hào về cội nguồn và có động lực để học tập, rèn luyện tốt hơn”, Ngọc Hà chia sẻ.

Gìn giữ hồn Tết Tày và lan tỏa bản sắc vùng cao nơi giảng đường

Với Ngọc Hà, Tết không chỉ là một dịp lễ truyền thống mà còn là phần hồn của văn hóa dân tộc Tày. Nữ sinh luôn ý thức rằng việc gìn giữ phong tục Tết không đơn thuần là bảo tồn một nghi lễ, mà là giữ gìn cội nguồn và bản sắc giữa nhịp sống hiện đại.

Ngọc Hà cùng gia đình quây quần gói bánh chưng đón Tết.

“Mình nghĩ gìn giữ Tết truyền thống chính là cách để người trẻ không quên mình đến từ đâu. Trong khi Tết ngày nay có nhiều thay đổi, thì những việc như gói bánh chưng, làm bánh khảo, cúng tổ tiên hay tục ‘pây tái’ vẫn là sợi dây kết nối mình với ông bà, cha mẹ và với cả lịch sử dân tộc mình”, Ngọc Hà chia sẻ.

Theo cô, chính những phong tục ấy giúp người trẻ hiểu sâu hơn về giá trị gia đình, sự biết ơn và tinh thần cộng đồng - những yếu tố làm nên bản sắc người Tày. Không chỉ giữ gìn trong phạm vi gia đình, Ngọc Hà còn mong muốn lan tỏa nét đẹp ấy trong môi trường đại học. “Khi học tập xa nhà, mình thường chia sẻ với bạn bè về Tết ở quê, về những món ăn như bánh khảo, khẩu sli, lạp sườn hay phong tục ‘pây tái’. Mình thấy tự hào khi có thể giới thiệu văn hóa Cao Bằng đến mọi người”, cô nói.

Ngọc Hà cảm nhận trọn vẹn không khí rộn ràng của chợ Tết.

Song song với việc gìn giữ bản sắc văn hóa, Ngọc Hà là gương mặt tích cực trong nhiều hoạt động phong trào tại trường. Là thành viên Đội Thanh niên xung kích và tích cực trong công tác Đoàn - Hội, cô rèn luyện được tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và kỹ năng làm việc nhóm. Với Ngọc Hà, những giấy khen không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn là dấu mốc trưởng thành. “Điều mình trân trọng nhất không phải là danh hiệu, mà là việc mình ngày càng hoàn thiện hơn, sống năng động, tích cực và có thể đóng góp nhiều hơn cho tập thể”, cô bày tỏ.

Đón xuân với mục tiêu mới và khát vọng lan tỏa giá trị người trẻ vùng cao

Trên hành trình học tập và tham gia phong trào tại đại học, Ngọc Hà thừa nhận khó khăn lớn nhất là bài toán cân bằng thời gian. Là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đồng thời tích cực trong hoạt động Đoàn - Hội, các cuộc thi và Đội Thanh niên xung kích, Ngọc Hà nhiều lần đối diện với áp lực khi lịch học dày đặc trùng với sự kiện của trường.

Ngọc Hà vinh dự nhận giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2024 - 2025.

“Có những giai đoạn mình cảm thấy quá tải vì vừa phải hoàn thành bài tập, vừa chuẩn bị cho các hoạt động. Nhưng mình xác định nếu đã chọn thì phải làm đến nơi đến chốn”, Ngọc Hà chia sẻ. Để vượt qua, cô rèn cho mình thói quen lập kế hoạch theo tuần, sắp xếp thứ tự ưu tiên và hoàn thành việc học trước khi tham gia phong trào.

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, trong không khí xuân đang về trên khắp nẻo đường, Ngọc Hà đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể. “Năm mới, mình mong muốn giữ vững GPA ở mức giỏi, tiếp tục nâng cao năng lực tiếng Trung và chuẩn bị thật tốt cho mục tiêu du học Trung Quốc trong thời gian tới”, cô chia sẻ. Bên cạnh đó, nữ sinh mong muốn đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động Đoàn - Hội, lan tỏa tinh thần tích cực đến bạn bè và xây dựng môi trường sinh viên năng động, gắn kết.

Ngọc Hà nhận giấy khen của đội Thanh niên Xung kích.

Với Ngọc Hà, Tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là thời điểm nhìn lại một năm đã qua và đặt ra hướng đi cho năm mới. “Mỗi dịp xuân về, mình luôn tự hỏi bản thân đã làm được gì và cần cố gắng thêm điều gì. Tết giúp mình chậm lại để suy nghĩ rõ ràng hơn về mục tiêu phía trước”, cô bày tỏ.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Ngọc Hà gửi lời chúc tới các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn trẻ dân tộc thiểu số đang học tập xa quê. “Mình hiểu cảm giác nhớ nhà mỗi khi Tết đến. Sẽ có lúc chạnh lòng khi không được ở bên gia đình, nhưng mình tin rằng hành trình học tập nơi xa chính là cách để chúng ta trưởng thành và thực hiện ước mơ cho bản thân cũng như cho quê hương”, cô chia sẻ.

Ngọc Hà nhắn nhủ: “Hãy luôn cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức, sống có trách nhiệm và đừng quên giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ trở thành phiên bản tốt hơn qua từng năm, để một ngày có thể tự hào trở về và đóng góp cho quê hương”.

(Ảnh: NVCC)