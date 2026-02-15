Nữ sinh dân tộc Chăm giữ nhịp phong trào sinh viên và câu chuyện đón Tết Bính Ngọ từ bản sắc văn hóa

SVO - Kiều Đào Nữ Thảo Vy (sinh năm 2005) - sinh viên năm 3 ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, cán bộ Đoàn tiêu biểu của nhà trường. Là Bí thư Liên Chi đoàn Tài nguyên nước & Môi trường, Ủy viên BCH Đoàn Trường và sinh viên dân tộc Chăm đến từ Khánh Hòa, Thảo Vy mang đến góc nhìn giàu bản sắc về đời sống sinh viên, hoạt động Đoàn và không khí Tết Bính Ngọ 2026.

Nữ Bí thư Liên chi Đoàn và những trải nghiệm thực tiễn từ phong trào, học thuật

Là người dân tộc Chăm theo đạo Bani, Thảo Vy hiện giữ cương vị Bí thư Liên chi Đoàn Tài nguyên nước & Môi trường, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường. Ngay từ đầu khóa, cô chủ động tham gia công tác Đoàn, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn, sau đó giữ chức Phó Bí thư Liên chi khi đơn vị được kiện toàn nhân sự.

Thảo Vy cầm poster kêu gọi quyên góp cho hoạt động hướng về Miền Trung.

Đến học kỳ II năm nhất, Thảo Vy được tập thể tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Liên chi và tiếp tục giữ cương vị này trong năm thứ hai, thứ ba đại học. Theo cơ cấu tổ chức hiện nay, Bí thư các Liên chi tham gia Ban Chấp hành Đoàn Trường với vai trò Ủy viên. Với Thảo Vy, mỗi vị trí đảm nhiệm không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực trong công tác Đoàn mà còn là cơ hội rèn luyện, trưởng thành và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng sinh viên trong học tập và phong trào.

Trên cương vị Bí thư Liên chi Đoàn Tài nguyên nước & Môi trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường, Thảo Vy cho biết dấu ấn đáng nhớ nhất trong nhiệm kỳ là chương trình quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hoạt động được triển khai khẩn trương, ngoài kế hoạch năm học, ngay sau khi lũ lụt xảy ra.

Trước những hình ảnh thiệt hại do bão lũ, Thảo Vy cùng Ban Chấp hành Liên chi họp gấp trong đêm, xây dựng nội dung kêu gọi, thiết kế ấn phẩm truyền thông và xin ý kiến giảng viên phụ trách để bảo đảm đúng quy trình. Chương trình được triển khai ngay ngày hôm sau. “Mỗi giờ đều rất quan trọng, nếu có thể làm trong khả năng thì phải làm ngay”, Thảo Vy chia sẻ.

Thảo Vy và thầy giáo chụp hình lưu niệm khi nhận giải.

Song song với hoạt động thiện nguyện, việc trực tiếp tổ chức các chương trình học thuật như “Thiết kế cầu chịu lực” giúp Thảo Vy tích lũy kinh nghiệm lập kế hoạch, dự trù nguồn lực và xử lý tình huống phát sinh. Cô chú trọng phân công công việc theo năng lực, theo dõi tiến độ và điều phối sát thực tế, cho rằng hoạt động phong trào chỉ hiệu quả khi gắn với nhu cầu cụ thể của sinh viên.

Là sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Thảo Vy nhận định công tác Đoàn - Hội có mối liên hệ chặt chẽ với chuyên môn đào tạo. Quá trình điều phối hoạt động giúp cô rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và phối hợp nhiều bộ phận - những yêu cầu thiết yếu của lĩnh vực xây dựng. Theo Thảo Vy, sự kết hợp giữa học tập và phong trào là nền tảng để sinh viên hoàn thiện năng lực và ý thức trách nhiệm trong môi trường thực tiễn.

Nữ sinh Chăm kể về Tết Ramuwan: Giữ trọn nghi lễ tổ tiên trong những ngày năm mới

Là người dân tộc Chăm theo đạo Bani, quê Ninh Thuận (cũ), Thảo Vy cho biết mỗi dịp năm mới, gia đình cô đón Tết Ramuwan - lễ tết truyền thống mang đậm tính nghi lễ và gắn với việc tưởng niệm tổ tiên. So với Tết Nguyên đán của người Kinh, Ramuwan tập trung nhiều vào các nghi thức tâm linh diễn ra tại phần mộ và trong gia đình.

Thảo Vy cùng con cháu trong gia đình thành kính lạy tổ tiên và trầu cau được đặt trong đunla, lễ vật truyền thống trong nghi thức cúng.

Theo lời kể của Thảo Vy, nghi lễ mở đầu là tảo mộ. Gia đình chuẩn bị trầu cau, thuốc lá đặt trong “đun-la” - vật dụng truyền thống của người Chăm - cùng ấm nước và chiếu. Người Chăm Bani không thắp nhang mà dùng trầm hương. Các vị tu sĩ trong dòng họ thực hiện nghi thức tẩy uế, vừa đọc kinh vừa rưới nước lên mộ đá để gột rửa những điều không may của năm cũ. Sau đó, con cháu lần lượt lạy tổ tiên và mời ông bà về dự lễ tại nhà.

Trước khi cúng chính thức, gia đình làm một lễ cúng tạm do người đàn ông lớn tuổi, có vai vế cao trong dòng họ chủ trì, thay mặt con cháu dâng lễ bằng tiếng Chăm. Nghi lễ cúng gia tiên thường kéo dài trong ba ngày. Gia đình Thảo Vy chọn cúng ngay sau khi tảo mộ, xem đó là sự nối tiếp trọn vẹn giữa việc tưởng nhớ ngoài nghĩa trang và trong không gian gia đình.

Gia đình Thảo Vy làm lễ cúng Gia tiên.

Mỗi lượt cúng dành cho một người đã khuất đều chuẩn bị hai phần lễ mặn và ngọt, tượng trưng cho quan niệm âm - dương. Thầy cúng thực hiện các nghi thức tâm linh; bà của Thảo Vy trực tiếp đọc lời khấn, gọi tên từng người trong gia tiên. Các thành viên trong gia đình cùng tham gia chuẩn bị, bày biện lễ vật, trẻ nhỏ cũng được giao phần việc phù hợp để hiểu và tiếp nối phong tục.

Mâm cúng gồm các món truyền thống như cá kho, tôm kho, gà ram, chả giò, bánh tét, bánh ít; đặc biệt không thể thiếu “thanh da” - món làm từ trứng, đậu phộng xay nhuyễn trộn gừng và hấp cách thủy, mang ý nghĩa riêng trong nghi lễ. Trong suốt ba ngày Ramuwan, mỗi gia đình đều chuẩn bị một ván cúng riêng để dâng tổ tiên và người đã khuất trong dòng họ.

“Mình lớn lên trong những nghi lễ như vậy nên hiểu rằng Ramuwan không chỉ là dịp sum họp, mà còn là cách để con cháu nhớ về cội nguồn và giữ gìn tiếng nói, phong tục của dân tộc mình”, Thảo Vy chia sẻ.

Giữ nếp Ramuwan giữa giảng đường và dự định mới của nữ sinh Chăm trước Tết Bính Ngọ

Theo Thảo Vy, trước mỗi dịp Tết Ramuwan, gia đình người Chăm Bani sẽ thực hiện nghi lễ rửa nhà với quan niệm tẩy uế, làm sạch không gian sống để đón năm mới trong trạng thái trang nghiêm và thanh sạch. Sau nghi lễ này, gia đình kiêng mua thịt từ bên ngoài mang về, như một cách giữ sự trọn vẹn cho không gian đã được làm lễ. “Gia đình mình đến nay vẫn giữ đầy đủ các bước trong nghi lễ Ramuwan, từ khâu chuẩn bị đến cách sinh hoạt trong những ngày Tết”, Thảo Vy cho biết.

Thảo Vy cùng gia đình trưng bày lễ vật cúng Gia tiên trong 3 ngày.

Trong môi trường đại học, Thảo Vy nhìn nhận việc gìn giữ bản sắc dân tộc không phải là giữ hình thức bên ngoài, mà là duy trì ý thức về cội nguồn giữa nhịp sống hiện đại. Theo cô, văn hóa thể hiện qua cách ứng xử, sự tôn trọng gia đình và cộng đồng, cũng như thái độ trước tập thể. Là sinh viên dân tộc Chăm và đang đảm nhiệm vai trò cán bộ Đoàn, Thảo Vy lựa chọn thể hiện bản sắc bằng sự nghiêm túc trong công việc, tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng khác biệt văn hóa trong lớp, chi đoàn và liên chi đoàn. “Nếu mình không chủ động giữ gìn thì lâu dần sẽ xem phong tục của dân tộc là điều xa lạ”, cô chia sẻ.

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, Thảo Vy đặt mục tiêu củng cố kết quả học tập, hoàn thành tốt các học phần và bổ sung thêm kiến thức chuyên môn phục vụ định hướng nghề nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Trong công tác Đoàn - Hội, cô dự kiến tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” nhằm tạo không gian học thuật thiết thực cho sinh viên, đồng thời triển khai chuyến về nguồn kết hợp tìm hiểu lịch sử và hoạt động dọn dẹp môi trường, trồng cây tại địa phương.

Nhân dịp Tết đến, xuân về, Thảo Vy gửi lời chúc sức khỏe và bình an tới sinh viên, đặc biệt là các bạn trẻ dân tộc thiểu số đang học tập xa quê. Theo Thảo Vy, trong môi trường đại học hiện đại, việc giữ gìn bản sắc không phải là điều hình thức, mà thể hiện qua những hành động cụ thể như sử dụng tiếng nói, trang phục truyền thống trong những dịp phù hợp và duy trì nếp sinh hoạt của gia đình.

Thảo Vy nhận giấy khen đạt giải Ba trong hoạt động thiết kế lồng đèn Trung thu.

“Giữ bản sắc không khiến chúng ta khác biệt theo nghĩa lạc hậu, mà giúp mỗi người có điểm tựa tinh thần, biết mình là ai và đến từ đâu”, Thảo Vy chia sẻ. Cô bày tỏ mong muốn các bạn trẻ luôn tự hào về nguồn cội, nỗ lực học tập, rèn luyện để phát triển bản thân, đồng thời góp phần xây dựng quê hương và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong môi trường đại học và đời sống xã hội.

Thảo Vy bày tỏ hy vọng năm Bính Ngọ sẽ là năm của sự chủ động và trưởng thành: học tập nghiêm túc, rèn luyện bền bỉ, giữ gìn bản sắc văn hóa như một điểm tựa tinh thần, để dù ở bất cứ môi trường nào, mỗi người vẫn tự tin khẳng định giá trị của bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

