Đón Tết đoàn viên nơi núi rừng Tây Bắc - điểm tựa tiếp thêm động lực học tập cho nữ sinh Đại học Đại Nam

SVO - Lường Thị Bích (sinh năm 2006), cô gái dân tộc Thái đến từ Lai Châu, hiện là sinh viên năm hai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Đại Nam, trở về quê nhà đón Tết Bính Ngọ 2026 sau một năm học tập xa gia đình. Trước kỳ thực tập chuyên ngành và những mục tiêu phát triển trong năm mới, Bích xem mùa xuân đoàn viên là điểm tựa tinh thần để củng cố quyết tâm học tập, theo đuổi định hướng nghề nghiệp và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Trở về quê hương gìn giữ giá trị sum họp ngày Tết

Với mình, Tết không chỉ là mốc thời gian chuyển giao mà là hành trình trở về với cội nguồn, nơi mỗi người được nhắc nhớ về gia đình, về bản sắc và những giá trị bền chặt nhất của yêu thương.

Học tập xa nhà, mình càng thấm thía ý nghĩa của hai chữ “đoàn viên”. Giữa nhịp sống nơi giảng đường, điều khiến mình mong chờ nhất mỗi độ xuân về là được hít hà mùi hương núi rừng Tây Bắc, ngắm sắc đào phai trước hiên nhà và quây quần bên mâm cơm tất niên ấm cúng. Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi các thành viên trong gia đình có thể ngồi lại bên nhau, kể cho nhau nghe một năm đã qua bằng tiếng cười và sự sẻ chia.

Bích duyên dáng với trang phục dân tộc Thái.

Mùa xuân này càng thêm đặc biệt khi chị gái mình cũng trở về, để ngôi nhà nhỏ có đủ bố, mẹ, anh trai, chị gái và mình. Không phải sự đủ đầy về vật chất, điều làm nên giá trị của Tết với mình chính là sự sum họp trọn vẹn và cảm giác an yên khi cả gia đình bên nhau. Đó là nguồn động lực để mình tiếp tục nỗ lực học tập, gìn giữ bản sắc và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Giữ lửa Tết bên nồi bánh chưng và những khoảnh khắc kết nối gia đình

Với mình, điều mong muốn nhất trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 không phải những chuyến đi xa hay những phong bao lì xì, mà là được ngồi canh nồi bánh chưng cùng mẹ và chị gái. Khi mẹ và chị khéo léo gói từng chiếc bánh, mình phụ giúp bên cạnh, lắng nghe những câu chuyện cũ; còn bố và anh trai chuẩn bị bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa, thắp nén hương mời tổ tiên về ăn Tết. Trong tiết trời se lạnh của vùng cao, ngồi bên bếp lửa hồng, nghe tiếng củi cháy tí tách, mình cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của hai chữ “gia đình”. Đó không chỉ là việc chuẩn bị một món ăn truyền thống, mà là khoảnh khắc kết nối các thế hệ, gìn giữ nếp nhà qua từng mùa xuân.

Bích trong khoảnh khắc gắn kết với vẻ đẹp truyền thống dân tộc Thái.

Là cô gái dân tộc Thái, mình càng trân trọng những giá trị văn hóa được trao truyền. Tết với người Thái không chỉ có bánh chưng mà còn có váy áo thổ cẩm rực rỡ, những món ăn truyền thống như xôi nếp nương, thịt trâu gác bếp, những điệu xòe đoàn kết và lời chúc năm mới bằng tiếng Thái đầy ý nghĩa. Tết là dịp con cháu bày tỏ lòng thành với tổ tiên, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và gia đình bình an. Với mình, sống trọn vẹn trong không khí sum họp ấy chính là món quà ý nghĩa nhất của tuổi trẻ.

Đặt mục tiêu trưởng thành trong năm Bính Ngọ 2026

Năm 2026 với mình là một cột mốc quan trọng. Tháng 4 tới đây, mình sẽ bước vào kỳ thực tập chuyên ngành với vai trò sinh viên năm hai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Đại Nam. Mình hiểu rằng thực tập không chỉ là yêu cầu bắt buộc của chương trình đào tạo, mà còn là cơ hội để tiếp xúc môi trường nghề nghiệp thực tế, rèn luyện tác phong, kỹ năng và bản lĩnh làm nghề. Mục tiêu của mình là hoàn thành kỳ thực tập hiệu quả, chủ động học hỏi từ anh chị trong ngành để tích lũy kinh nghiệm vững vàng cho chặng đường phía trước.

Bích đón Tết đoàn viên, tiếp thêm quyết tâm học tập và theo đuổi ước mơ nghề nghiệp.

Bên cạnh định hướng chuyên môn, mình cũng tự đặt ra những kế hoạch phát triển bản thân trong năm Bính Ngọ 2026. Mình mong có đủ sức khỏe và điều kiện để thực hiện ước mơ được đi du lịch nước ngoài tới Lào, Thái Lan và Trung Quốc - không chỉ để khám phá mà còn để học hỏi thêm về văn hóa và mô hình phát triển du lịch của các quốc gia láng giềng. Ngoài ra, mình mong muốn đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là hoàn thành khóa học MC để theo đuổi đam mê dẫn chư u ơng trình - một ước mơ mà mình đã nuôi dưỡng từ lâu. Với mình, trở thành một MC không chỉ là đứng trên sân khấu, mà còn là lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng và kết nối mọi người với nhau.

Mình tin rằng mỗi mùa xuân đi qua đều để lại một dấu ấn riêng. Tết năm nay có thể không phải là mùa xuân rực rỡ nhất về vật chất, nhưng chắc chắn sẽ là mùa xuân ấm áp nhất vì có gia đình bên cạnh. Đó cũng là điểm tựa để mình tự tin bước vào một năm mới với nhiều mục tiêu và khát vọng.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, mình xin gửi tới bạn đọc Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam – Báo Tiền Phong lời chúc một năm mới thật nhiều sức khỏe, đủ bản lĩnh để theo đuổi ước mơ, đủ kiên trì để vượt qua thử thách và đủ yêu thương để trân trọng những người bên cạnh mình. Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất - hãy dám thử, dám sai và dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá khả năng của chính mình.

Nếu có dịp, mình rất mong được chào đón các bạn đến với Lai Châu - mảnh đất Tây Bắc hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng. Hãy một lần đến ngắm ruộng bậc thang vàng óng, thưởng thức ẩm thực núi rừng, hòa mình vào những điệu xòe Thái và cảm nhận sự chân thành, mộc mạc của con người nơi đây. Biết đâu, chuyến đi ấy sẽ cho bạn thêm động lực và cảm hứng cho hành trình tuổi trẻ của mình.

(Ảnh: NVCC)