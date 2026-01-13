Điểm sáng trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Ngoại thương

SVO - Trong hành trình đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương khẳng định vị thế tiên phong khi xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, gắn đào tạo với thực tiễn, khởi nghiệp và trách nhiệm xã hội. Từ chiến lược dài hạn, chương trình đào tạo linh hoạt đến những ghi nhận trong nước và quốc tế, Ngoại thương đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (SV.STARTUP) lần thứ VII năm 2025, Trường Đại học Ngoại thương vinh dự là cơ sở giáo dục đại học duy nhất tại khu vực phía Bắc được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, qua đó đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trong giai đoạn 2017-2025. Sự ghi nhận cao quý này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Nhà trường trong đổi mới sáng tạo mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc ươm mầm và phát triển thế hệ tương lai.

Lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương nhận Bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, qua đó đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trong giai đoạn 2017–2025.

Những nỗ lực không ngừng của Trường Đại học Ngoại thương trong đổi mới sáng tạo đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó nổi bật là 3 năm liên tiếp đạt Giải thưởng “Impactful Change Agent” là giải thưởng được trao cho tổ chức giáo dục có tác động mạnh mẽ nhất đến hoạt động sáng tạo kinh doanh xã hội trên toàn cầu, trao tặng bởi Ngân hàng Scotiabank và Trường ĐH HEC Montreal (Canada). Cùng với đó, các nhóm sinh viên của Trường liên tục giành được giải thưởng cao tại các cuộc thi học thuật và khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Dự án Việt Ngoạn Ký – Art toys Văn hoá Việt của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương đã xuất sắc đạt giải Nhì tại Vòng Chung kết “Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên” lần thứ VII (SV STARTUP 2025).

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang đứng trước những yêu cầu cấp thiết về đổi mới và hội nhập, Trường Đại học Ngoại thương không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong đào tạo, gắn bó chặt chẽ với trách nhiệm cộng đồng. Với triết lý giáo dục hướng tới khai phóng, nuôi dưỡng tinh thần trung thực, trách nhiệm và sáng tạo, Nhà trường đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu Châu Á, đồng hành cùng người học và phụng sự xã hội trong kỷ nguyên số.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 được Trường Đại học Ngoại thương xác định mục tiêu trở thành Đại học Đổi mới Sáng tạo có uy tín trong khu vực, với ba trụ cột đổi chính: Đào tạo nguồn nhân lực, Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao tri thức, đổi mới sáng tạo, phục vụ cộng đồng.

Nổi bật trong nỗ lực đổi mới, Trường Đại học Ngoại thương chủ động điều chỉnh, thiết kế các chương trình đào tạo theo ba đặc trưng: căn bản, mở và linh hoạt. Trong đó, “căn bản” nhằm tạo dựng nền tảng cho khả năng học tập suốt đời; “mở” để gia tăng cơ hội học tập trong nhiều môi trường trong nước và quốc tế; còn “linh hoạt” giúp người học mở rộng lựa chọn định hướng nghề nghiệp, đồng thời thích nghi sáng tạo trước những biến đổi không ngừng của thế giới.

Các chương trình đào tạo của Nhà trường luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững vàng, tinh thần trách nhiệm xã hội và ý thức phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Nhà trường cũng là một trong những cơ sở giáo dục đại học tiên phong đưa học phần về đổi mới sáng tạo vào toàn bộ chương trình đào tạo. Những năm gần đây, nhiều chương trình mới như Marketing số, Truyền thông Marketing tích hợp, Kinh doanh số, Khoa học Dữ liệu được triển khai kịp thời, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số toàn cầu, đồng thời tiếp tục được hoàn thiện thông qua sự tham gia sâu rộng của doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình đào tạo.

Song song với đó, Trường Đại học Ngoại thương đẩy mạnh nâng cao tính thực tiễn thông qua việc tăng cường gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia đồng hành ngay từ khâu xây dựng chương trình đào tạo, đồng giảng dạy, tổ chức các cuộc thi, sân chơi học thuật gắn với bài toán thực tiễn, bên cạnh các hoạt động tham quan, thực tập và làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương thuyết trình Dự án của nhóm trong học phần “Đổi mới sáng tạo” trước hội đồng gồm các chuyên gia đến từ các tổ chức, doanh nghiệp.

Đổi mới sáng tạo không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành một định hướng chiến lược xuyên suốt trong mọi hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương. Nhà trường chủ động xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, viên chức. Chương trình FTU Actnovation Camp đã được triển khai nhằm nâng cao năng lực đổi mới cho từ đội ngũ lãnh đạo và viên chức quản lý, lan tỏa tư duy mở, linh hoạt và phụng sự trong toàn Tập thể sư phạm Nhà trường. Các sáng kiến đổi mới từ các giảng viên cũng được khuyến khích, khen thưởng nhằm xây dựng môi trường giáo dục sáng tạo và đồng hành.

FTU Actnovation Camp - Chương trình nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho lãnh đạo và viên chức quản lý của Trường Đại học Ngoại ﻿thương được tổ chức thường niên nhằm xây dựng các năng lực cần thiết để điều hành tổ chức, đơn vị theo hướng đổi mới sáng tạo, lấy phát triển vì xã hội làm mục tiêu trọng tâm.

Nổi bật trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Ngoại thương là Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FIIS và Cộng đồng Change Maker Community (CMC) - nơi khích lệ sinh viên trẻ trải nghiệm đổi mới, ươm mầm dự án khởi nghiệp và tạo tác động xã hội. Đặc biệt, từ năm 2018, Trường Đại học Ngoại thương đã chính thức trở thành đơn vị quản lý SBC Hub tại Việt Nam. Với mạng lưới liên kết quốc tế được phát triển sâu rộng và vai trò quan trọng đã được khẳng định trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, Nhà trường đã xây dựng đội ngũ cố vấn khởi nghiệp và hỗ trợ đồng hành với hàng trăm dự án kinh doanh tạo tác động trên khắp cả nước.

Với tầm nhìn và định hướng chiến lược, cùng sự quyết tâm, đồng lòng từ tập thể lãnh đạo Nhà trường tới các giảng viên, cán bộ và các bên liên quan, cùng những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, vị thế tiên phong và thương hiệu của Trường Đại học Ngoại thương trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng được khẳng định, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước trong kỷ nguyên số hiện nay.