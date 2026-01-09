Hơn 9.000 tân sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam bắt đầu hành trình đại học

SVO - Hơn 9.000 tân sinh viên chính thức bước qua cánh cổng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bắt đầu hành trình đại học trong bối cảnh giáo dục và thị trường lao động đang chuyển mình mạnh mẽ bởi khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

Tối 8/1, hơn 9.000 tân sinh viên Khóa 70 chính thức gia nhập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong chương trình chào đón tân sinh viên, được tổ chức tại khuôn viên Học viện. Với nhiều sinh viên, đây là dấu mốc mở ra một chặng đường học tập mới giữa bối cảnh giáo dục đại học đang thay đổi nhanh chóng bởi khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

Hơn 9.000 tân sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam bắt đầu hành trình đại học.

Phát biểu tại chương trình, PGS. TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, sinh viên Khóa 70 bước vào giảng đường trong thời điểm nông nghiệp không còn là lĩnh vực gắn với lao động thủ công như trước. Thay vào đó, ngành này đang chuyển mạnh sang nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn.

PGS. TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo ông Tiệp, sự chuyển dịch đó kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực. Sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải trang bị năng lực số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu.

Để theo kịp những thay đổi này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục điều chỉnh chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, địa phương và các đối tác quốc tế. Mục tiêu là giúp sinh viên học đi đôi với hành, nghiên cứu gắn với thực tiễn sản xuất và sớm tiếp cận tinh thần khởi nghiệp.

Học viện vinh danh thủ khoa, á khoa đầu vào kỳ tuyển sinh năm 2025.

Bên cạnh học tập, lãnh đạo Học viện cũng lưu ý sinh viên chú trọng rèn luyện kỷ luật, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Các hoạt động của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, trong đó có chương trình chào tân sinh viên Connection, được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian để sinh viên phát triển toàn diện.

Theo chị Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, “Chào tân sinh viên – Connection” là hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm giúp sinh viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường đại học, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Học viện.

Chị Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Học viện đã vinh danh thủ khoa, á khoa đầu vào kỳ tuyển sinh năm 2025; trao học bổng “Du học nước ngoài” cho ba sinh viên xuất sắc; tuyên dương sinh viên đoạt Giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’, đạt Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư, cấp Thành phố và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động Đoàn, Hội.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyên dương sinh viên đoat Giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’, đạt Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’cấp T.Ư, cấp Thành phố.

Là thủ khoa đầu vào Khóa 70, Nguyễn Phương Linh (lớp K70CNSHA, Khoa Công nghệ sinh học, từng là học sinh chuyên Toán trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Phú Thọ) cho biết, cô lựa chọn ngành học này xuất phát từ mong muốn hiểu sâu hơn về sự sống, con người và môi trường, thay vì chỉ dừng lại ở những bài toán lý thuyết.

Chương trình khép lại bằng các tiết mục văn nghệ do sinh viên thể hiện, để lại nhiều cảm xúc và mở đầu cho hành trình học tập, rèn luyện của hơn 9.000 tân sinh viên Khóa 70 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.