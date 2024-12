Điểm tin sáng K-biz ngày 18/12: MBC công bố cặp đôi đẹp nhất 2024, IU được Billboard chọn là 'Nghệ sĩ số 1 Hàn Quốc'

SVVN - Các tin tức showbiz Hàn 'nóng' nhất sáng ngày hôm nay (18/12).

Giải thưởng phim truyền hình MBC 2024 công bố đề cử cho cặp đôi xuất sắc nhất

Những đề cử gồm Lee Ha Nee và Lee Jong Won trong Knight Flower, Lee Je Hoon và Lee Dong Hwi trong Chief Inspector 1958, Kim Hee Sun và Lee Hye Young trong Bitter Sweet Hell, Han Suk Kyu và Chae Won Bin trong Doubt và Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin trong When the Phone Rings. Cuộc bình chọn cho Cặp đôi đẹp nhất sẽ bắt đầu vào ngày 18/12 lúc 10h sáng, theo giờ Hàn Quốc và kết thúc vào nửa đêm ngày 25/12. Trước đó, có thông báo rằng Chae Soo Bin và Kim Sung Joo sẽ là người dẫn chương trình MBC Drama Awards 2024. Lễ trao giải năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 30/12.

Kim Seon Ho khả năng về một nhà với Song Joong Ki

Kim Seon Ho có thể ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý HighZium Studio của Song Joong Ki, sau khi SALT Entertainment xác nhận rằng hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng Hai năm sau. Kim Seon Ho nổi tiếng với các vai diễn trong 100 Days My Prince, Start-Up và Hometown Cha-Cha-Cha. Anh cũng xuất hiện trong chương trình tạp kỹ 2 Days & 1 Night của đài KBS2 và trong phim The Childe. HighZium Studio là nơi quy tụ nhiều 'ngôi sao' nổi tiếng, bao gồm Song Joong Ki, Kim Ji Won, Go Bo Gyeol, Seo Eun Soo và nhiều người khác.

Hwang Jung Min đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho nam diễn viên tháng Mười Hai

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích về sự tham gia của người tiêu dùng, phạm vi phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của 50 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 17/11 đến ngày 17/12. Hwang Jung Min đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.639.427, đánh dấu mức tăng khổng lồ 374,19 phần trăm trong số điểm của anh ấy kể từ tháng Mười Một. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của anh ấy bao gồm "Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất", "Punghyanggo" và "vở kịch", trong khi các thuật ngữ liên quan xếp hạng cao nhất của anh ấy bao gồm "giải thưởng", "chúc mừng" và "du lịch". Phân tích tích cực-tiêu cực của Hwang Jung Min cũng cho thấy số điểm là 89,52 phần trăm phản ứng tích cực. Lee Jung Jae đứng thứ hai, Song Seung Heon xếp thứ ba, tiếp theo là Um Tae Goo và cuối cùng là Kim Nam Gil.

V của BTS và Rosé của BLACKPINK 'tấn công' bảng xếp hạng Billboard Hot 100

V của BTS trở thành nghệ sĩ K-pop duy nhất có 3 bài hát lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 2024 khi White Christmas ra mắt. White Christmas là ca khúc thứ ba của V trong năm nay, sau FRI(END)S và ca khúc hợp tác với Park Hyo Shin mang tên Winter Ahead và là ca khúc thứ sáu lọt vào bảng xếp hạng nói chung, giúp anh trở thành nghệ sĩ K-pop duy nhất lọt vào Hot 100 với ba bài hát khác nhau trong năm 2024.

Rosé trở thành nghệ sĩ solo K-pop nữ đầu tiên có 2 bài hát lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 cùng lúc khi Toxic till the end ra mắt. Trong tuần kết thúc vào ngày 21/12, ca khúc mới của Rosé, Toxic till the end từ album phòng thu solo đầu tiên của cô, Rosie đã ra mắt trên Billboard's Hot 100 ở vị trí thứ 90, trở thành ca khúc solo thứ ba của cô lọt vào bảng xếp hạng này. Toxic till the end đã gia nhập nhóm hợp tác APT của Rosé và Bruno Mars trên Hot 100, nơi ca khúc 'hit' này hiện vẫn đang vững vàng ở vị trí thứ 20 trong tuần thứ tám liên tiếp trên bảng xếp hạng. Với ca khúc mới này, Rosé đã trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên có nhiều bài hát lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 cùng lúc. Rosé cũng lập kỷ lục mới về thứ hạng cao nhất mà một nữ nghệ sĩ solo K-pop từng đạt được trên Billboard's Artist 100, nơi cô đã đạt đến đỉnh cao mới là vị trí thứ 4 trong tuần này.

Mino của WINNER được cho là đang hẹn hò với một nữ diễn viên xinh đẹp

Vào ngày 18/12, theo giờ Hàn Quốc, SBS Entertainment đưa tin Mino đang hẹn hò với nữ diễn viên Park Joo Hyun. Park Joo Hyun, người gần đây đã xuất hiện trong bộ phim You Will Die in 6 Hours, đã xuất hiện trong bộ phim Seoul Vibe của Netflix cùng với Mino và cả hai được cho là bắt đầu mối quan hệ kể từ đó.

YG Entertainment đã giải quyết những tin đồn hẹn hò này bằng một tuyên bố tương tự như những tuyên bố trước đây: "Chúng tôi không thể xác nhận những thông tin liên quan đến đời tư của nghệ sĩ". Trong khi đó, Mino gần đây phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ vì cáo buộc thao túng chế độ tham gia dịch vụ xã hội trong quân đội.

'Tổng tài' Yoo Yeon Seok 'gây sốc' cộng đồng mạng và nhận nhiều 'cờ đỏ' sau phát ngôn được đào lại từ năm 2016

Bình luận đáng ngờ về trang phục phụ nữ của nam diễn viên Yoo Yeon Seok từ năm 2016 khi quảng bá bộ phim The Mood of The Day với Moon Chae Won, gần đây đã lan truyền rộng rãi.

Yoo Yeon Seok đã bình luận rằng nếu một người phụ nữ không mặc trang phục hở hang, anh tin rằng họ không hứng thú với anh. Ngược lại, nếu một người phụ nữ mặc trang phục hở hang khi ở bên anh, anh sẽ coi đó là một dấu hiệu tích cực. Anh ấy tiếp tục nói với Moon Chae Won rằng chính cách ăn mặc bảo thủ thường ngày của cô đã khiến cô không thể hẹn hò.

Đoạn clip hiện đã lan truyền sau khi được đăng vào ngày 16/12. Người hâm mộ đã phản ứng 'đáng ngờ' với điều này kể từ tháng 11/2024, khi bộ phim gần đây của Yoo Yeon Seok với Chae Soo Bin, When The Phone Rings lên sóng.

IU được Billboard chọn là 'Nghệ sĩ số 1 Hàn Quốc'

Ca sĩ IU đã được chọn làm đại diện của Hàn Quốc cho loạt nghệ sĩ số một toàn cầu của Billboard, chứng minh sức ảnh hưởng của cô trên sân khấu toàn cầu. Billboard ca ngợi IU là không thể thay thế và giải thích: "Trong khi có nhiều cá nhân xuất sắc với tư cách là thần tượng nổi tiếng, nhạc sĩ tài năng, diễn viên và người dẫn chương trình, IU là người duy nhất thành công ở tất cả các vai trò này cùng một lúc." Họ cũng nhấn mạnh đến lượng người hâm mộ đa thế hệ và thành tích âm nhạc của cô.

Love Wins All đã đứng đầu bảng xếp hạng Melon Top 100, chỉ một giờ sau khi phát hành, duy trì vị trí số 1 hằng tuần trong bốn tuần liên tiếp, giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hàng tháng của tháng 2 và đạt 339 perfect all-kill trên iChart. IU cũng đã hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất của một nghệ sĩ solo nữ người Hàn Quốc, thu hút 500.000 người hâm mộ qua 31 buổi biểu diễn, tại 12 quốc gia.