Hyun Bin phủ nhận tin đồn anh phải lòng Son Ye Jin trước

SVVN - Trong bản xem trước cho tập tiếp theo trên kênh YouTube 'Zzanbro Shin Dong Yup', đã tiết lộ dàn diễn viên chính của bộ phim 'Harbin', là một phần của hoạt động quảng bá. Trong chương trình, Hyun Bin đã thẳng thắn trả lời cho những suy đoán rằng, anh phải lòng Son Ye Jin trước.

Trong bản xem trước, khi các diễn viên đang thảo luận về bộ phim, người dẫn chương trình Shin Dong Yup quay sang Hyun Bin và nói: "Có rất nhiều clip trên internet cho thấy bạn ngượng ngùng và vụng về khi ở bên Son Ye Jin, mọi người nói rằng đó là vì bạn thích cô ấy trước. Bạn đã xem chúng chưa?".

Hyun Bin và Son Ye Jin lần đầu hợp tác trong bộ phim năm 2018, The Negotiation và sau đó tái hợp trong bộ phim truyền hình năm 2019 của tvN Crash Landing on You, trong đó phản ứng hóa học trên màn ảnh của họ đã khơi dậy mối tình lãng mạn ngoài đời thực. Cặp đôi kết hôn vào tháng 3/2022 và chào đón một bé trai khỏe mạnh vào ngày 27/11 cùng năm.