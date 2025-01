Diễn viên Võ Cảnh: ‘Cái đẹp của sự nghiệp không phải là một đỉnh cao cụ thể’

SVVN - Mở màn Tết 2025 bằng dự án phim 'Tứ Hải phát tài' vui nhộn, Võ Cảnh lại có thêm vai diễn mới mẻ trong lòng công chúng. Năm 2025 cũng đánh dấu 10 năm làm nghệ thuật, nam diễn viên đã trải lòng về hành trình ấn tượng này.

Sau một năm làm việc, Võ Cảnh học được và rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân trong cuộc sống lẫn công việc?

2024 là một năm được gói gọn trong hai từ cảm xúc. Vượt qua những rào cản của bản thân, tôi được trở lại với điện ảnh với một vai diễn trong một dự án lớn và được làm việc với những con người tài năng. Một may mắn rất lớn mà Tổ nghiệp dành cho mình. Đến độ tuổi của tôi, ‘vùng an toàn’ mình tạo ra cho bản thân càng ngày càng lớn. Vì vậy, tôi luôn do dự trước những cơ hội dành cho mình.

Không phải vì quá chọn lựa mà mình an toàn đến mức sợ rằng bản thân không thể làm tốt được vai diễn. Và vai Minh Huy đến với tôi như một cơ duyên mạnh mẽ nhất, giúp tôi bước ra khỏi chướng ngại ấy. Tôi nhận ra, không có bông hoa nào sẽ nở ở vùng đất an toàn cả. Vì thế, hãy cứ mạnh mẽ bước tới nếu mình thật sự muốn và nỗ lực hết mình với lựa chọn ấy, còn lại hãy để vũ trụ lo.

Võ Cảnh cũng được khán giả đón nhận với phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Sự trở lại màn ảnh và được yêu quý như thế có khiến anh thấy ‘choáng ngợp’?

Từ thời khắc, vai diễn Minh Huy trong phim này đến với Võ Cảnh đến lúc Minh Huy ở lại trong lòng khán giả là một hành trình thật sự khó tin. Tôi trân quý hành trình này vì nó là cột mốc mới đem lại cho tôi quá nhiều cảm xúc. Để nhận được sự yêu quý như thế, chắc chắn là một điều không dễ dàng, là một điều tốt lành ngoài sự mong đợi của tôi. Đây sẽ là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa cho chặng đường sắp tới. Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn khán giả đã đón nhận và ủng hộ cho Võ Cảnh cũng như bộ phim trong suốt một năm qua.

Và anh cũng "dính" không ít tin đồn trong nghề, chẳng hạn như chuyện phim giả tình thật với Thúy Ngân. Võ Cảnh định chia sẻ gì với khán giả khi có những tin đồn như thế?

Mỗi bộ phim đem đến cho tôi những đồng nghiệp mới. Nếu hợp tính, nếu đủ duyên thì sau khi dự án kết thúc, tôi sẽ có thêm những người bạn thân. Trong cuộc sống, trong công việc, luôn rất khó để kiếm được một người bạn thân thiết. Vì vậy, nếu tìm được một người như vậy, tôi sẽ rất trân quý và cố gắng giữ sự kết nối được lâu dài.

Đã là năm thứ 10 làm nghề, hỏi thật, Võ Cảnh đã thấy bản thân chạm đến đỉnh cao của nghề chưa? Nếu chưa thì vì sao anh lại có sự chậm mà chắc hơn lứa diễn viên cùng thời?

Vượt qua chính mình mới là điều tôi quan tâm. Mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng về đỉnh cao trong sự nghiệp. Và với tôi, hành trình là điều quan trọng nhất. Mười năm qua, tôi đã học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành qua từng vai diễn, từng dự án mà mình tham gia. Có lẽ, tôi chưa chạm đến cái gọi là đỉnh cao trong mắt của công chúng. Nhưng tôi tin rằng, mỗi bước đi vững chắc sẽ đưa mình đến những giá trị bền vững hơn trong nghề.

Tôi không đặt áp lực phải đi nhanh hay nổi bật nhất, mà luôn nỗ lực để hoàn thiện mình từng ngày, để mỗi vai diễn của mình thật sự chạm được vào cảm xúc khán giả. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, tôi luôn trân trọng những cột mốc dù lớn hay nhỏ, vì tất cả đều góp phần tạo nên hành trình làm nghề của tôi. Với tôi, cái đẹp của sự nghiệp không phải là một đỉnh cao cụ thể, mà là việc được làm nghề, được khán giả đón nhận và được thử thách bản thân qua những điều mới mẻ.

Ngoài ra, Tết này anh còn tham gia phim hài Tứ Hải phát tài. Vai này đòi hỏi chất hài, một diễn viên có vẻ trầm ngâm như anh thì diễn có khó khăn không?

Ở phim này, nhân vật Triệu Luân không thuộc tuyến hài. Đây là một chàng trai hiền lành, thụ động, khi xung quanh anh là những người nhanh nhẹn, năng động, nên có lẽ sự khác biệt ấy sẽ tạo nên sự vui vẻ, thú vị cho khán giả.

Tham gia đóng phim nhưng các bạn diễn lại nói Võ Cảnh là ‘anh chàng thư giãn’ chính hiệu vì cảnh quay cực hay khó cỡ nào, anh vẫn rất chill. Đó là tính cách thật hay vì anh ngại sự tương tác để tránh có thêm tin đồn?

Trước mỗi cảnh quay, dù dễ hay khó thì tôi đều phải tập trung tập thoại và tập đường dây diễn xuất với bạn diễn. Đối với các cảnh càng khó, việc tập luyện trước cảnh quay càng căng thẳng. Nhưng trước khi bước vào cảnh quay khoảng 5 phút, tôi sẽ cố cho mình chút không gian tĩnh lặng để hít thở, sẵn sàng bước vào cảnh quay ở trạng thái thoải mái nhất.

Tết 2025, anh đã có kế hoạch gì chưa? Anh thích điều gì ở Tết?

Là người con xa nhà, xa quê nên Tết đến là dịp tôi được gần gia đình lâu nhất. Là thời điểm tôi có nhiều thời gian cho người thân và cả cho mình. Đó là điều tôi thích ở Tết và cũng chính là kế hoạch duy nhất mỗi khi Tết đến. Có rất nhiều món ngon, đặc biệt là nem chả, bánh ít lá gai… Mùng 5 hằng năm, ở Bình Định có lễ hội Đống Đa - Tây Sơn, đây là một lễ hội rất ý nghĩa, giúp chúng ta nhớ về lịch sử, nguồn cội của dân tộc, tưởng nhớ công lao của vị vua tài ba Quang Trung Nguyễn Huệ.

Trong ký ức của anh, cái Tết nào là đáng nhớ nhất và vì sao?

Tết cũng là thời điểm để nhìn lại bản thân, thêm một tuổi mới mình được trưởng thành và lớn lên. Mỗi năm với tôi đều mang nhiều ý nghĩa, là những cột mốc đánh dấu hành trình của bản thân. Với tôi, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới nào cũng đều rất đáng nhớ. Đón Năm mới Ất Tỵ, tôi mong ước gia đình ai nấy đều khoẻ mạnh, Tết đến đều đủ đầy sự có mặt cho nhau.

Cảm ơn diễn viên Võ Cảnh về những chia sẻ này!