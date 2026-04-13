Dính nghi vấn 'phim giả tình thật', Tam Triều Dâng là người chủ động tiếp cận khiến Võ Điền Gia Huy rung động

Sở hữu lợi thế tính cách ngoài đời khá hợp với nhân vật cùng kinh nghiệm tham gia nhiều dự án dài hơi, Tam Triều Dâng luôn giữ được sự tích cực, năng động xuyên suốt quá trình làm việc: “Tôi biết cách phân bổ năng lượng và muốn san sẻ cho mọi người xung quanh để ai cũng cảm thấy dễ chịu, bởi thời gian quay rất căng thẳng”.

Tam Triều Dâng tiết lộ, cô đã dành sự quan tâm và chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho “người tình màn ảnh” Võ Điền Gia Huy từ trước giai đoạn sản xuất dự án: “Tôi muốn truyền năng lượng tới anh Huy nhiều nhất trong khả năng của mình. Mặc dù, anh Huy là kiểu người trầm tính nhưng thân quen rồi sẽ khác. Dự án này vẫn cần có sức trẻ và tinh thần tốt ngay từ đầu”.

Võ Điền Gia Huy bày tỏ sự trân trọng và thừa nhận rung động trước những điều bạn diễn làm cho mình: “Dâng luôn chủ động tìm hiểu, hỏi han rất nhiều về tôi và gia đình. Có những khoảnh khắc làm tôi bị rung cảm, đôi khi cũng thấy hơi ngại. Có một hôm đi ăn cùng nhau, tôi thấy hai đứa nhìn cũng đẹp đôi và mọi thứ xung quanh đều lu mờ đi luôn. Tôi thường sẽ là người "phát cơm chó".

Thân thiết từ phim ra đến đời thực, Võ Điền Gia Huy không ngần ngại gọi bạn diễn nữ là “hậu phương vững chắc”: “Tôi thấy, Dâng là người quý giá, không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp và mình nên giữ trong đời”. Đạo diễn Vũ Khắc Tuận cũng cho biết, cặp đôi chính đều là những người mang năng lượng nhiều nhất trên phim trường, đồng thời, xác nhận sự gắn bó của cả hai: “Theo tôi thấy, có lẽ vì Dâng là con gái nên dành sự quan tâm cho Huy nhiều hơn. Đôi khi, tôi cũng góp ý và bày cách để Huy thể hiện lại sự quan tâm dành cho bạn nữ”.

Vì mẹ anh phán chia tay khẳng định sức hút, với hơn 400 triệu lượt xem trên các nền tảng. Tác phẩm nhiều lần dẫn đầu chủ đề "hot" được tương tác nhiều nhất và chủ đề phim ảnh được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội vào các ngày phát sóng. Đặc biệt là Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng trở thành cặp đôi được khán giả "đẩy thuyền" nhất của phim.