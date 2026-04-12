Sau một năm khủng hoảng, Hàn Quốc đã sẵn sàng trở lại với LHP Cannes

SVO - Sau những lo ngại về tính bền vững của ngành công nghiệp điện ảnh trong nước vừa qua, Hàn Quốc đã trở lại hạng mục tranh giải danh giá của liên hoan phim, lần đầu tiên sau 4 năm kể từ phim 'Decision to Leave' của Park Chan Wook, năm 2022.

Theo thông báo của Ủy ban điều hành Liên hoan phim Cannes thì phim Hope của đạo diễn Na Hong Jin được mời tham dự hạng mục tranh giải, trong khi phim kinh dị về thây ma Colony của đạo diễn Yeon Sang Ho giành được một suất trong hạng mục chiếu đêm khuya.

Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, vốn đã trải qua một năm khủng hoảng khi không có phim nào được mời tham dự Cannes 2025 (điều xảy ra lần đầu tiên sau 26 năm, kể từ năm 1999), đã tìm thấy cơ hội phục hồi trên sân khấu Liên hoan phim quốc tế Cannes. Sự chuyển dịch nhanh chóng sang các nền tảng phát trực tuyến và sự suy thoái kéo dài của thị trường phim nội địa là những yếu tố chính dẫn đến sự vắng mặt này trong năm qua.

Hope, bộ phim sẽ tranh giải Cành cọ Vàng cùng với các tác phẩm của một số đạo diễn nổi tiếng nhất thế giới, có sự tham gia của các diễn viên trong và ngoài nước như Hwang Jung Min, Jo In-sung, Jung Ho Yeon, Alicia Vikander, Michael Fassbender và Taylor Russell. Phim kể về những sự việc xảy ra khi một thực thể bí ẩn xuất hiện tại một ngôi làng ven cảng nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Bộ phim đánh dấu sự trở lại được mong chờ từ lâu của Na với vai trò đạo diễn phim truyện sau khi The Wailing (2016) khẳng định danh tiếng của ông như một trong những nhân vật nổi bật nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong thể loại này. Ông cũng lập nên kỷ lục xuất sắc khi tất cả các phim truyện do ông đạo diễn đều được mời tham dự Cannes, bắt đầu từ phim đầu tay Gokseong, tiếp theo là The Yellow Sea và The Chaser. Kinh phí sản xuất của bộ phim ước tính hơn 50 tỷ won (33,7 triệu đô la Mỹ), khiến nó trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc có kinh phí sản xuất cao nhất từ ​​trước đến nay.

Colony xoay quanh một nhóm người sống sót bị mắc kẹt bên trong một tòa nhà sau khi một loại virus đột biến nhanh chóng biến những người nhiễm bệnh thành những mối đe dọa khó lường và luôn thay đổi. Đây là lần thứ tư đạo diễn Yeon Sang Ho được mời tham dự Liên hoan phim Cannes, sau The King of Pigs (2012), Train to Busan (2016) và Peninsula (2020). Phần chiếu phim nửa đêm không tranh giải tập trung vào các tác phẩm thuộc thể loại hành động, giật gân và kinh dị, là nơi đánh giá cả giá trị nghệ thuật và sức hút khán giả. Dự án Colony ngay từ khi công bố đã gây ấn tượng mạnh bởi dàn 'sao lớn' của Hàn Quốc, đặc biệt là sự trở lại màn ảnh rộng của Jun Ji Hyun lần đầu tiên sau 11 năm kể từ Assassination (2015), cùng với Koo Kyo Hwan và Ji Chang Wook.

Liên hoan phim năm nay cũng mang ý nghĩa biểu tượng hơn nữa đối với ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc với việc đạo diễn Park Chan Wook là người Hàn Quốc đầu tiên được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ban giám khảo và dẫn dắt toàn bộ liên hoan phim.

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79 sẽ khai mạc vào ngày 12/5 và kéo dài đến ngày 25/5, với phim La Venus Electrique của đạo diễn Pierre Salvadori được chọn làm phim khai mạc.