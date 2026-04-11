Hoàng tử Thao khiến fan lo lắng về tình trạng sức khoẻ qua chi tiết nhỏ này

SVO - Cựu thành viên EXO, Hoàng tử Thao gây lo ngại về sức khỏe, sau khi người hâm mộ phát hiện 'môi tím' của anh trên livestream.

Cựu thành viên EXO, Hoàng tử Thao bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý về sức khỏe sau khi người hâm mộ chỉ ra điều mà họ mô tả là "đôi môi tím bất thường" của anh trong một buổi livestream gần đây.

Sự việc xảy ra khi Hoàng tử Thao đang livestream cùng vợ, Từ Nghệ Dương. Một số người xem đã bày tỏ sự lo lắng, nói rằng màu môi của anh trông bất thường và khuyên anh nên đi kiểm tra tim mạch.

Ban đầu, Thao phớt lờ những bình luận, tỏ vẻ không quan tâm. Tuy nhiên, vợ anh đã phản ứng khác: "Đừng như vậy, anh thực sự nên đi kiểm tra", thể hiện sự lo lắng rõ rệt trong buổi livestream.

Khi những lời đồn đoán về sức khoẻ của Hoàng tử Thao lan rộng trên mạng, Từ Nghệ Dương cho biết, chồng mình đã trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe cơ bản vào năm ngoái và dự định sẽ được kiểm tra chi tiết hơn trong năm nay.

Thao ra mắt năm 2012 với tư cách là thành viên của EXO, một trong những nhóm nhạc K-pop hàng đầu nổi tiếng toàn cầu, trước khi rời nhóm vào năm 2015 và trở về Trung Quốc theo đuổi sự nghiệp solo. Vợ anh, Từ Nghệ Dương là cựu thực tập sinh của SM Entertainment. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2020 và tổ chức đám cưới tại Tam Á, tỉnh Hải Nam vào tháng Mười năm ngoái.

Gần đây, Hoàng tử Thao cũng thu hút sự chú ý với các dự án kinh doanh của mình. Anh đã cho ra mắt thương hiệu băng vệ sinh sau khi bị 'sốc' bởi một chương trình bảo vệ người tiêu dùng Trung Quốc vạch trần một công ty bán lại các sản phẩm đã qua sử dụng với giá rẻ. Vào tháng 2/2026, anh xuất hiện trên kênh YouTube của MC Hong Jin-kyung, nơi anh cho biết, công ty của mình đã bán được 150 triệu sản phẩm và thu về khoảng 22 triệu đô la Mỹ doanh thu chỉ trong 3 tháng, gây xôn xao trên mạng.

