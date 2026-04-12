Tăng Duy Tân và Bích Phương không còn giấu giếm chuyện hẹn hò, phản ứng của Tùng Dương về cặp đôi này được chú ý

SVO - Sau nhiều lần lấp lửng và đồn đoán, Tăng Duy Tân và Bích Phương đã chính thức công khai hẹn hò. Mối quan hệ của cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Tăng Duy Tân và Bích Phương vốn là cặp đôi được các fan "đẩy thuyền" nhiệt tình. Đặc biệt là sau chương trình Em xinh say hi. Nhất cử nhất động của cả hai luôn được netizen "soi" và mong chờ sẽ xác nhận hẹn hò.

Vậy nên, trong bộ ảnh mới đây, Tăng Duy Tân chia sẻ công khai hình ảnh đưa Bích Phương đi du lịch ở Huế như một cách công khai mối quan hệ tình cảm này. Tăng Duy Tân chia sẻ khoảnh khắc đầy tình cảm bên cạnh Bích Phương: "Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra".

Loạt ảnh tình tứ của Tăng Duy Tân và Bích Phương "gây bão" mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích cặp đôi này. Trước đó, cả hai cũng đã bị bắt gặp hẹn hò nhưng chưa từng công khai bên nhau. Sau bộ ảnh này, nhạc Việt chính thức có thêm bộ đôi hạnh phúc mới.

Đặc biệt, chuyện hẹn hò của Tăng Duy Tân và Bích Phương cũng khiến netizen "đào" lại bình luận gây chú ý của Tùng Dương. Divo Hà thành từng để lại bình luận dí dỏm về chuyện hẹn hò của cặp đôi này: "Hai cô cậu này nhìn đẹp đôi nhỉ? Ước gì là thật". Đây được xem là một sự ủng hộ ngầm từ Tùng Dương dành cho Tăng Duy Tân. Divo Tùng Dương chính là anh họ của Tăng Duy Tân. Mối quan hệ anh em thân thiết của hai nam ca sĩ này đã góp phần mang đến nhiều "bản hit" cho V-pop.

Trong âm nhạc, Bích Phương từng hợp tác với Tăng Duy Tân trong ca khúc Nâng chén tiêu sầu. Sau đó, trong chương trình Em xinh say hi, cả hai cũng có nhiều màn trình diễn ăn ý trên sân khấu. Trong thời gian tới, netizen hy vọng cặp đôi này sẽ tiếp tục có thêm nhiều màn kết hợp mới.