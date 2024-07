'Dispatch', HYBE, Min Hee Jin và 'cuộc chiến' không hồi kết

SVVN - 'Dispatch' tiết lộ cách Min Hee Jin nắm quyền kiểm soát NewJeans. Min Hee Jin phủ nhận những tiết lộ được đưa ra trong bài báo của 'Dispatch', bao gồm cả việc tư vấn cho một pháp sư về thành viên nào sẽ ra mắt. Phụ huynh của các thành viên NewJeans thì chia sẻ về điều kiện sống không tốt khi còn là thực tập sinh của các thành viên, bày tỏ sự thất vọng với cách làm việc của HYBE và mong tập đoàn ngừng dùng những lời nói dối và mong chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra.

Theo nguồn tin độc quyền, Dispatch đã tiết lộ một cái nhìn hậu trường chưa từng thấy về quá trình hình thành NewJeans.

Buổi đánh giá ra mắt của “N Team”, nay là NewJeans, diễn ra vào ngày 27/3/2021 có mặt bảy thực tập sinh, năm thành viên hiện tại của NewJeans và hai thực tập sinh không lọt vào nhóm ra mắt cuối cùng. Bài hát của họ là Attention.

Source Music đã chuẩn bị cho nhóm nhạc nữ này từ năm 2018, với tên nhóm “N Team”. Mục tiêu ban đầu của họ là ra mắt nhóm vào quý III năm 2021. Min Hee Jin tham gia dự án nhóm vào năm 2019, với tư cách là người sáng tạo. Cô phụ trách hình ảnh và ý tưởng cho nhóm. Source Music chịu trách nhiệm quản lý, bài hát và vũ đạo. Dựa vào thời điểm chuẩn bị ra mắt, có thể gọi họ là nhóm nhạc nữ đầu tiên của HYBE (Big Hit đổi tên thành HYBE vào tháng 3/2021).

Tuy nhiên, màn ra mắt của họ đã bị hoãn vô thời hạn. Là vì ​​Source Music đã lơ là việc chuẩn bị ra mắt hay là vì Min Hee Jin chỉ đứng nhìn và không làm gì cả?

Min Hee Jin thực sự không muốn dẫn dắt một nhóm nhạc nữ và cô quyết định mình không thể chủ động tham gia dự án. Giám đốc điều hành Source Music, So Sung Jin cuối cùng đã có tiếng nói cuối cùng trong các quyết định. Tuy nhiên, cuối cùng thì “N Team” là một dự án không thể từ chối được. Min Hee Jin cuối cùng đã trở thành CBO (Giám đốc Thương hiệu) của HYBE và cô cũng chấp nhận lời đề nghị dẫn dắt dự án nhóm nhạc nữ. Cô bắt đầu làm việc với “N Team”, nhưng điều cuối cùng xảy ra là hai bên muốn có những hướng đi khác nhau cho nhóm.

Dispatch đã có được bản sao về vai trò và trách nhiệm của “N Team”

Theo nội dung được soạn thảo ngày 19/5/2020, Source Music là người đứng đầu, phụ trách vũ đạo và quản lý. Bang Si Hyuk phụ trách âm nhạc, còn Min Hee Jin phụ trách thương hiệu. Tuy nhiên, Min Hee Jin muốn có thêm quyền lực trong nhóm và So Sung Jin đã đồng ý. Trong bản sửa đổi ngày 17/3/2021, Min Hee Jin trở thành người chỉ đạo duy nhất của dự án và trong bản sửa đổi ngày 7/6/2021, Min Hee Jin cũng trở thành người phụ trách âm nhạc và vũ đạo. Tuy nhiên, ngay cả với điều này, dự án “N Team” vẫn không thành hiện thực. Câu hỏi đặt ra là Min Hee Jin liệu có kế hoạch khác à?

Quay trở lại tháng 3/2021 và buổi đánh giá nhóm nhạc ra mắt. “N Team” đang chuẩn bị Attention với Source Music để đào tạo ca hát, vũ đạo và ngôn ngữ với các thực tập sinh. Sau khi đề xuất thương hiệu đã sẵn sàng, họ sẽ có thể đẩy nhanh tiến độ ra mắt chính thức.

Vấn đề là ý tưởng xây dựng thương hiệu chỉ có trong đầu Min Hee Jin. Cô liên tục nói rằng, mọi thứ đã được lên kế hoạch, nhưng Source Music chưa bao giờ nhận được tài liệu cuối cùng liệt kê chính kế hoạch đó. Min Hee Jin cũng đề cập đến điều này trong cuộc họp báo của mình, nói rằng kế hoạch của cô chỉ là những ý tưởng do cô tạo ra chứ không phải chính thức và Bang Si Hyuk không thích phong cách lập kế hoạch của cô.

Dispatch đưa ra giả thiết rằng, có lý do nào đó khác khiến Min Hee Jin phải trì hoãn công việc, chủ yếu là vì cuộc trò chuyện của cô với pháp sư “K” vào ngày 16/4/2021.

Phần cuối cùng của dự án nhóm nhạc nữ là xây dựng thương hiệu, vốn là chuyên môn của Min Hee Jin. Nhưng việc xây dựng thương hiệu đã bị trì hoãn vì những lý do mà Source Music không biết. Trên thực tế, So Sung Jin có thể tự mình làm được việc đó. Một đại diện của Source Music thậm chí còn nói với Dispatch rằng, việc xây dựng thương hiệu chỉ là vấn đề ai là người đưa ra quyết định và nếu không có một lựa chọn nào thì lựa chọn thứ hai có thể là phương án nên thực hiện. Ngày 19/4/2021 đánh dấu hơn một tháng chờ đợi của So Sung Jin và Source Music, khiến Sung Jin đã tự mình phải nhắn tin cho Min Hee Jin. Min Hee Jin bận rộn vào mùa Xuân năm 2021. Trong khi “N Team” đang chờ đợi tài liệu và kế hoạch xây dựng thương hiệu của cô ấy thì Min Hee Jin đang thảo luận về kế hoạch của mình với pháp sư “K.” Min Hee Jin đã chi hơn 40 triệu KRW (khoảng 28.800 USD) cho các buổi tư vấn của pháp sư chỉ trong tháng Ba và tháng Tư.

Min Hee Jin cũng đã nói chuyện với pháp sư về việc cô dự định từ chức khỏi vị trí CBO tại HYBE vào tháng 7/2021 nhưng sẽ vẫn giữ vai trò cố vấn. Kế hoạch của cô là thành lập công ty riêng và nhận 30% tiền đầu tư từ Big Hit, 30% từ Kakao, còn lại sẽ là tiền của chính cô. Pháp sư đã cố gắng nói chuyện, khuyên cô ấy đừng đầu tư tiền của mình, nói rằng công việc của cô ấy sẽ là khoản đầu tư của cô ấy. Điều đó dẫn đến thái độ của Min Hee Jin không hề thể hiện sự hợp tác với người khác. Nếu hướng đi dự định giữa hai bên khác nhau, họ phải đấu tranh. Nếu mục tiêu chung của họ biến mất thì đáng lẽ họ đã bất hòa với nhau. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, ngoại trừ việc chờ đợi.

Từ năm 2018 đến năm 2021, Source Music có 10 thực tập sinh tham gia NewJeans. Mục tiêu của họ là ra mắt vào quý III năm 2021 nhưng rõ ràng đã không thành hiện thực. Theo tin nhắn Bang Si Hyuk gửi cho Park Ji Won vào ngày 7/5/2021 liên quan đến “N Team”, thì Bang Si Hyuk đã giới thiệu cho Min Hee Jin về hình ảnh mà Source Music mong muốn cho “N Team” và cô ấy quyết định chọn thương hiệu đó, nhưng đã gần 8 tháng trôi qua để chờ nó phát huy tác dụng. Bang Si Hyuk không thể tiếp tục vì không tuân theo dòng thời gian đã được thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, Bang Si Hyuk vẫn không muốn hoãn việc ra mắt cho “N Team” nên đã hỏi ý kiến ​​và thậm chí còn bảo Min Hee Jin hãy tập trung vào “M Label”. Kế hoạch ban đầu của Source Music là cho “N Team” ra mắt vào quý III năm 2021 và “S Team” (nay là LE SSERAFIM) sẽ ra mắt vào quý I năm 2022. Nhưng đến tháng 6/2021, “N Team” vẫn chưa được xác định.

Dispatch đã có được bản sao biên bản cuộc họp về các nhóm nhạc nữ sắp ra mắt của Source Music và theo những gì họ tìm thấy thì “Đội N” được ưu tiên cao hơn “Đội S” nhưng sự phối hợp với Min Hee Jin mới là điểm mấu chốt. Nếu “N Team” bị trì hoãn đến quý đầu tiên của năm 2022 thì việc ra mắt “S Team” có thể được dời lên thay thế. Nhưng, xem xét mức độ nổi tiếng của các thành viên trong “S Team”, Source Music không thể trì hoãn việc ra mắt của họ thêm nữa. Ngoài ra, “S Team” đang tiến hành theo đúng kế hoạch là sẽ ra mắt vào quý I năm 2022.

Cuối cùng, ngày 9/6/2021, Giám đốc điều hành HYBE Park Ji Won, Giám đốc điều hành Source Music So Sung Jin và Min Hee Jin đều đã gặp nhau. Ở đó, Park Ji Won đã đề cập đến việc “S Team” có thể ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nữ HYBE đầu tiên. Min Hee Jin ngay lập tức tức giận khi nghe điều này và sau đó, cô đã tìm đến pháp sư "K" để xin lời khuyên.

Cuối cùng, Source Music thua “N Team” trong khi Min Hee Jin đã đạt được mục tiêu của mình. Nhưng Min Hee Jin thậm chí còn tìm đến pháp sư “K” để xin lời khuyên về việc thành viên nào nên ra mắt và thành viên nào sẽ bị loại. ADOR cũng đã phản hồi bài báo của Dispatch, khẳng định có thông tin sai lệch được chia sẻ trong đó.