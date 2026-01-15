Đội trưởng U23 Việt Nam: 'Hãy gọi mình là Khuất Văn Khang, thay vì người không phổi'

SVO - Trước thềm trận Tứ kết Giải U23 châu Á 2026 với một trong những đối thủ rất mạnh là U23 UAE, từ Ả Rập Xê Út, đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ độc quyền với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (báo Tiền Phong).

Khuất Văn Khang sinh năm 2003, cao 1m71, khoác áo Thể Công Viettel và hiện sở hữu một hành trình mà hiếm cầu thủ trẻ nào có được. Từ U15 Đông Nam Á 2017 và U16, U19, U20 châu Á cho đến 3 kỳ VCK U23 châu Á liên tiếp, Văn Khang luôn có mặt. Không phải ngẫu nhiên, mà đó là sự bền bỉ suốt gần một thập kỷ. Ở cấp CLB, Đội trưởng U23 Việt Nam trở thành trụ cột của Thể Công Viettel trong 4 mùa giải liên tiếp tại V. League, khi thế hệ đàn anh rời đi. Khuất Văn Khang là tiền vệ sở hữu kỹ thuật tốt, thi đấu ngày càng chắc chắn, đặc biệt là màn trình diễn tiến bộ rõ rệt tại VCK U23 châu Á 2026.

Theo Khang thì đâu là nguyên nhân dẫn đến thành tích tốt của U23 Việt Nam tại giải lần này? Yếu tố thể lực và tâm lý, hai điểm yếu cố hữu của cầu thủ Việt Nam khi thi đấu quốc tế đã được cải thiện ra sao? Tinh thần hay chuyên môn sẽ được các bạn đề cao trong trận đấu sắp tới (và có thể còn xa hơn nữa)?

Theo Khang, thành tích tốt của U23 Việt Nam đến từ sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của ban huấn luyện và tinh thần đoàn kết của toàn đội. Chúng mình được tập trung rèn thể lực từ sớm, giáo án được xây dựng khoa học nên toàn đội có thể duy trì được cường độ thi đấu cao và sự ổn định trong suốt trận đấu.

Sau chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan, đội trưởng U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang không giấu được sự xúc động khi chia sẻ: "Chiến thắng ngày hôm nay là kết quả cho nỗ lực của toàn đội, từ phút đầu đến phút cuối cùng. Toàn đội đã chứng minh một điều, tất cả đều chiến đấu đến phút cuối cùng, không hề bỏ cuộc".

Về tâm lý, các thầy đã giúp chúng mình giải tỏa áp lực, giữ được sự bình tĩnh và tự tin khi bước vào sân. Ở những thời điểm khó khăn, toàn đội luôn nhắc nhau phải tập trung, tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Với trận đấu sắp tới, mình nghĩ tinh thần và chuyên môn luôn phải đi cùng nhau. Tinh thần tốt là nền tảng, còn chuyên môn và sự kỷ luật sẽ quyết định kết quả.

U23 UAE là một đối thủ rất mạnh. Họ có thể hình, thể lực tốt, lối chơi kỷ luật và giàu tốc độ. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, U23 Việt Nam luôn tôn trọng đối thủ nhưng không e ngại. Mình và toàn đội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện và cố gắng phát huy tối đa điểm mạnh của mình.

Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ Việt Nam đã luôn theo dõi, cổ vũ cho đội. Sự ủng hộ của mọi người là nguồn động lực rất lớn đối với cá nhân mình cũng như toàn đội. Chúng mình sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, cống hiến hết mình trong trận Tứ kết và hy vọng tiếp tục nhận được sự "tiếp lửa" từ quê nhà.

Nếu tự chấm điểm cho mình trong trận đấu cuối cùng với đội chủ nhà, bạn cho mình mấy điểm (thang điểm 10)? Vì sao?

Về điểm số, trên các hệ thống phân tích chỉ số cầu thủ chuyên nghiệp đều có những đánh giá và chấm từng trận, mình thường không tự chấm điểm bản thân mà chỉ xem mình còn thiếu sót ở điều gì và tiếp tục hoàn thiện.

Trong các trận đấu trước, nhiều người nói bạn như ngươi "không phổi", vì lên công về thủ không mệt, bạn nghĩ sao về biệt danh này? Bạn thích khán giả gọi mình bằng biệt danh gì nhất?

Mỗi trận đấu không chỉ Khang mà tất cả các cầu thủ toàn đội đều dốc hết sức mình, chạy không biết mệt mỏi. Lúc ấy, không chỉ là sức mạnh của thể chất nữa mà còn là sức mạnh của tinh thần, của ý chí Việt Nam. Là thủ lĩnh của đội, lúc nào mình cũng cần tập trung để thực hiện đúng đấu pháp của thầy và thúc đẩy tinh thần của cả tập thể trên sân.

Mình thích mọi người vẫn gọi mình là "em Khuất Văn Khang". Vì quan trọng là mình đem lại điều gì cho khán giả, ấn tượng thế nào, chứ không phải ở biệt danh gì. Trận Tứ kết sẽ là một thách thức vô cùng lớn cho toàn đội, sẽ không có cơ hội cho sai lầm hay khiếm khuyết. Vì cả triệu con tim Việt Nam đang chờ đợi, chúng mình sẽ thi đấu bằng cả sức mạnh tinh thần và ý chí Việt Nam.