Diễn viên Hồng Diễm lan tỏa tinh thần nhân ái tại ngày hội hiến máu 'Chủ Nhật Đỏ'

SVO - Lần đầu góp mặt tại ngày hội hiến máu "Chủ Nhật Đỏ", diễn viên Hồng Diễm đã để lại nhiều cảm xúc đẹp khi trực tiếp tham gia hoạt động hiến máu, đồng thời gửi gắm những thông điệp tích cực về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Đang thu hút sự chú ý trên sóng giờ vàng VTV với bộ phim “Lằn ranh”, đặc biệt là dấu ấn từ vai Thu - Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Việt Đông, diễn viên Hồng Diễm đã có những khoảnh khắc giao lưu và 'check-in' đầy cảm xúc cùng các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tại Chủ Nhật Đỏ.
"Chủ Nhật Đỏ" là chương trình hiến máu tình nguyện quy mô toàn quốc do Báo Tiền Phong khởi xướng và đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng triệu trái tim nhân ái suốt nhiều năm qua. Sự đồng hành của các nghệ sĩ, người nổi tiếng như Hồng Diễm không chỉ góp phần lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người, mà còn tiếp thêm động lực để phong trào ngày càng phát triển bền vững.