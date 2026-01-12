Steven Nguyễn và Minh Trang thành cặp đôi mới, đáng chờ đợi của phim VTV 2026

SVO - Ra mắt tại họp báo ngày 12/1, phim truyền hình "Không giới hạn" gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên trẻ, mới mẻ cùng đề tài người lính thời bình. Steven Nguyễn và Minh Trang được kỳ vọng trở thành cặp đôi mới “gây sốt” trên sóng VTV năm 2026.

Ngày 12/1, phim truyền hình "Không giới hạn" chính thức ra mắt báo chí, công bố những thông tin đầu tiên trước thềm lên sóng khung giờ 21h00 từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên VTV1. Phim sẽ nối sóng "Lằn ranh", tiếp tục khai thác đề tài quân đội.

"Không giới hạn" xoay quanh hình ảnh người lính thời bình, khắc họa những gian nan, thầm lặng và mưu lược trong công tác điều hành, bảo vệ Tổ quốc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đổi mới. Phim gây ấn tượng với các đại cảnh được đầu tư quy mô, tái hiện chân thực tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong bối cảnh hiện đại.

Steven Nguyễn vào vai trung tá cứu hộ, áp lực nhưng đầy động lực

Tại họp báo, Steven Nguyễn chia sẻ về vai diễn Trung tá Đào Minh Kiên, chiến sĩ thuộc lực lượng Cứu hộ cứu nạn, thường xuyên đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm. Nam diễn viên cho biết vai diễn mang lại cho anh nhiều áp lực nhưng là áp lực tích cực để bứt phá.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong phim "Không giới hạn".

“Nói không áp lực thì không đúng. Nhưng đó là áp lực tích cực, thúc đẩy tôi phát triển hơn mỗi ngày. Tôi không muốn đóng khung bản thân trong một hình mẫu, mà hướng đến việc trở thành diễn viên đa năng, có thể đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau,” Steven Nguyễn nói.

Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu cho biết anh quyết định chọn Steven Nguyễn sau nhiều vòng casting, một phần bởi nam diễn viên từng có hai năm tham gia nghĩa vụ quân sự, sở hữu phong thái và kỷ luật phù hợp với hình ảnh người lính.

Steven Nguyễn trong vai Trung tá Đào Minh Kiên.

"Không giới hạn" cũng là dự án đầu tiên Steven Nguyễn ra Bắc đóng phim. Nam diễn viên thừa nhận ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng tinh thần làm việc nghiêm túc của ekip giúp anh vượt qua giới hạn bản thân.

Minh Trang rũ bỏ hình ảnh “nàng thơ”, hóa thân nữ quân nhân

Khác với những vai diễn nhẹ nhàng trước đây, Minh Trang lần đầu đảm nhận hình ảnh một nữ quân nhân trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên cho biết cô nhận lời tham gia phim gần như ngay lập tức khi được đạo diễn ngỏ ý.

Tạo hình của Minh Trang trong phim "Không giới hạn".

“Tôi đã mong muốn được mặc quân phục từ rất lâu. Khi anh Hiếu nói đây là vai diễn khó, gian khổ, tôi vẫn trả lời là mình sẽ làm được. Có thể tôi không phải người giỏi nhất, nhưng tôi sẽ cố gắng nhiều nhất,” Minh Trang chia sẻ.

Minh Trang trong vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh.

Theo Minh Trang, "Không giới hạn" mang đến cho cô cơ hội trải nghiệm một phiên bản mới của chính mình, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và giàu năng lượng hơn trong diễn xuất. Nữ diễn viên cũng tiết lộ cô phải casting nhiều vòng và trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc để phù hợp với vai diễn.

Cặp đôi mới hứa hẹn tạo điểm nhấn khung giờ 21h

"Không giới hạn" đánh dấu lần đầu Steven Nguyễn và Minh Trang đóng cặp trên truyền hình. Cả hai đều sở hữu lợi thế về nhan sắc, phong thái chững chạc cùng lối diễn xuất tự nhiên, được kỳ vọng tạo nên sự kết hợp ăn ý cả về cảm xúc lẫn hình ảnh.

Những hình ảnh hậu trường được hé lộ tại họp báo cho thấy tuyến nhân vật của Steven Nguyễn và Minh Trang mang màu sắc mới mẻ, góp phần tăng sức hút cho khung phim 21h VTV1. Với đề tài giàu chiều sâu cùng dàn diễn viên trẻ, "Không giới hạn" được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của phim truyền hình Việt năm 2026.