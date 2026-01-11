Hàng ngàn sinh viên Thủ đô hiến máu tại 'Chủ Nhật Đỏ'

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Chương trình diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026.

