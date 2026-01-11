Hàng ngàn sinh viên Thủ đô hiến máu tại 'Chủ Nhật Đỏ'

SVO - Sáng nay, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày hội hiến máu “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ XVIII - năm 2026 chính thức khai mạc. Chương trình thu hút đông đảo sinh viên đến từ nhiều trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô như: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Quân Y, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Xây dựng… cùng chung tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.
Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hào hứng 'check-in' tại ngày hội.
Học viên Học viện Quân Y hào hứng tham gia ngày hội hiến máu "Chủ Nhật Đỏ", góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.
"Chủ Nhật Đỏ" không chỉ là ngày hội hiến máu, mà còn là nơi kết nối những trái tim nhân ái, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong sinh viên. (Ảnh: Như Ý)
Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Chương trình diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026.