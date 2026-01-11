Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Sống trẻ

Google News

Hàng ngàn sinh viên Thủ đô hiến máu tại 'Chủ Nhật Đỏ'

Lê Vượng - Trâm Anh - Ngọc Thanh - Châu Thương

SVO - Sáng nay, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày hội hiến máu “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ XVIII - năm 2026 chính thức khai mạc. Chương trình thu hút đông đảo sinh viên đến từ nhiều trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô như: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Quân Y, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Xây dựng… cùng chung tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

sinh-vien-chu-nhat-do-2025p.jpg
Sinh viên tham gia hiến máu chụp ảnh, chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, diễn viên Hồng Diễm, Trọng Lân và Phạm Anh Tuấn.
mgm8934.jpg
Từ sáng sớm, khu vực hiến máu đã đông kín các bạn trẻ đến đăng ký. Là sinh viên, bạn trẻ, tình nguyện viên đến từ khắp nơi, ai cũng mang theo tinh thần sẵn sàng trao đi yêu thương. (Ảnh: Như Ý)
sinh-vien-chu-nhat-do-2025pp-2.jpg
Khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội rực sắc đỏ, sinh viên hòa mình vào các hoạt động tại ngày hội hiến máu.
anh-tuan-chu-nhat-do-2025v.jpg
﻿anh-tuan-chu-nhat-do-2025v-2.jpg﻿
Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hào hứng 'check-in' tại ngày hội.
trong-lan-chu-nhat-do-2025-6.jpg
sinh-vien-chu-nhat-do-2025.jpg
sinh-vien-chu-nhat-do-2025-3.jpg
Học viên Học viện Quân Y hào hứng tham gia ngày hội hiến máu "Chủ Nhật Đỏ", góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.
sinh-vien-chu-nhat-do-2025pp.jpg
Lần đầu tham gia “Chủ Nhật Đỏ”, nhiều sinh viên không giấu được cảm giác hồi hộp nhưng vẫn quyết tâm trao đi những giọt máu quý giá. Bá Phúc (sinh viên năm nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ đây là lần đầu tiên tham gia ngày hội hiến máu “Chủ Nhật Đỏ”. “Lúc đầu em khá hồi hộp, vừa vui nhưng cũng hơi sợ. Tuy nhiên khi được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn, động viên, em cảm thấy yên tâm hơn và rất vui vì đã dám trải nghiệm một hoạt động ý nghĩa” - Phúc nói.
sinh-vien-chu-nhat-do-2025pp-3.jpg
Với nhiều bạn trẻ, hiến máu đã trở thành thói quen mỗi năm, gắn liền với tinh thần trách nhiệm của sinh viên. Thanh Lam cho biết đây là lần thứ hai cô tham gia Chủ Nhật Đỏ. “Năm ngoái mình đã hiến máu nên lần này cảm thấy an tâm và tự tin hơn. Mình mong những đơn vị máu được trao đi sẽ giúp ích cho nhiều người” - Lam chia sẻ.
sinh-vien-chu-nhat-do-2025-2.jpg
Bên cạnh sự tham gia nhiệt tình của sinh viên hiến máu, chương trình còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng tình nguyện viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội, góp phần bảo đảm các khâu tổ chức diễn ra thuận lợi. Thùy Phương (thành viên Đội Sinh viên Tình nguyện Khoa Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết cô có mặt tại Ngày hội Chủ Nhật Đỏ với vai trò hỗ trợ người tham gia hiến máu: “Hôm nay mình cảm thấy rất vui khi được góp sức cho chương trình. Dù ban đầu hơi bối rối vì lượng người đến khá đông, nhưng cả đội đã nhanh chóng phối hợp để hỗ trợ mọi người tốt nhất”.
709907c3e3486c163559.jpg
2471729776252252256-1.jpg
2471729776252252256-2.jpg
2471729776252252256.jpg
"Chủ Nhật Đỏ" không chỉ là ngày hội hiến máu, mà còn là nơi kết nối những trái tim nhân ái, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong sinh viên. (Ảnh: Như Ý)

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Chương trình diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026.

Lê Vượng - Trâm Anh - Ngọc Thanh - Châu Thương
