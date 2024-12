Em út Son Dong Woon của nhóm HIGHLIGHT bùng nổ 'visual', gợi nhớ siêu hit 'Fiction'

SVVN - 'Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân' (XHTĐRLX) vừa lên sóng với chủ đề 'Thấy mình trên phim'. Đây là buổi biểu diễn thứ ba của dàn nghệ sĩ Việt Nam, gồm Min, Anh Tú, Bùi Công Nam và Lâm Bảo Ngọc tại xứ sở Kim chi. Khách mời tập này chính là em út của nhóm HIGHLIGHT - Son Dong Woon.

HIGHLIGHT là nhóm nhạc thuộc thế hệ Gen 2 của K-pop, vì vậy anh được rất nhiều khán giả Việt Nam biết đến và yêu thích. Không chỉ ca hát, Son Dong Woon còn tham gia nhạc kịch, lấn sân với các bộ phim như The guys I want to catch, Today’s ebtoon… Với thần thái của một idol, Son Dong Woon khiến bản hòa âm số 3 của XHTĐRLX3 trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Son Dong Woon chia sẻ: “Hôm nay, tôi được mời đến đây, tuy tôi không thông thạo tiếng Việt nhưng mọi người vẫn nói âm nhạc là ngôn ngữ chung của mọi nhà. Vậy nên dù không hiểu các bạn nói gì nhưng tôi cảm nhận được tấm lòng của mọi người. Mặc dù tôi không nắm được nội dung chính xác nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ hòa chung một nhịp điệu".

Son Dong Woon mang đến buổi diễn lần này bản solo ca khúc Today’s weather. Sân khấu có đôi phần khác với những sân khấu Son Dong Woon thường trình diễn. Tuy vậy, anh vẫn vừa có thể tiết chế vừa giữ được thần thái và mang đầy năng lượng tích cực. Không chỉ vậy, khán giả còn hào hứng hơn khi nghe cái tên quen thuộc Fiction, khúc nhạc một thời say mê của những fan hâm mộ K-pop khởi đầu.

Fiction lần này có thêm version tiếng Việt để gần gũi hơn với khán giả. Hát lại một ca khúc đã trở thành biểu tượng một thời cũng là thử thách tâm lý cho các thành viên XHTĐRLX3. Dù thời gian tập luyện chung không nhiều nhưng những người nghệ sĩ đã có một màn hoà giọng tuyệt vời. Rất nhiều khán giả xem tại chỗ đã vô cùng xúc động khi bản nhạc gắn với ký ức một thời vang lên, mọi khoảnh khắc tưởng chừng đã lãng quên lại ùa về sống động như thể mới hôm qua.

Son Dong Gun bày tỏ với các nghệ sĩ Việt Nam: “Tôi hát bài này khoảng 13, 14 năm rồi nên nó đã quá quen thuộc với tôi. Nhưng khi ca khúc được dịch lại và hát bằng tiếng Việt thì cảm giác thật mới mẻ. Tôi rất cảm ơn các bạn vì các bạn đã phải chuẩn bị rất nhiều cho ca khúc này".

Ngoài phần hát chung, dàn cast Việt Nam và Son Dong Woon cũng có phần tương tác cực dễ thương, khi nhờ nam ca sĩ dạy cho mọi người phần vũ đạo nổi tiếng của Fiction. Lóng ngóng, vụng về nhưng nhiệt tình, các nghệ sĩ Việt đã mang lại cho khán giả và khách mời Hàn Quốc một không khí thoải mái, thân thiện và vui vẻ.

Lâm bảo Ngọc xuất hiện trong tà áo dài trắng thướt tha, hóa thân thành cô Trúc bán sách trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Cũng tà áo dài ấy, cô gái “Lâm Bảo Trúc” đã gói ghém mang sang Hàn, mặc và biểu diễn ca khúc Ta thuộc về nhau.

Ngoài ra, còn có Hát vang rằng em yêu anh đầy tươi sáng của Lâm Bảo Ngọc, hay Nơi mình dừng chân được thể hiện đầy tình cảm và day dứt qua giọng hát nhẹ nhàng của Min, đều là những thanh âm dạt dào.