28 TẾT BÍNH NGỌ 2026 'Em xinh' Vũ Thảo My tiết lộ điều đặc biệt những ngày giáp Tết Bính Ngọ

SVO - Vũ Thảo My kết hợp cùng APJ trong MV 'Từ từ thôi'. Bản nhạc là sự giao thoa giữa nhạc pop và R&B quyến rũ, khai thác tối đa chất giọng đặc biệt của nữ ca sĩ.

Sau hành trình tại Em xinh say hi, Vũ Thảo My trở lại đường đua V-pop với MV Từ từ thôi. Dự án là màn kết hợp giữa Vũ Thảo My và APJ. Anh là nghệ sĩ đa năng đang được đánh giá nổi bật gần đây.

Ca khúc tiếp nối hành trình âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Vũ Thảo My. Bài hát mang chất liệu pop/R&B trở thành không gian để nữ ca sĩ phô diễn trọn vẹn chất giọng dày, giàu nội lực, khả năng xử lý luyến láy tinh tế.

Với ca khúc này, Vũ Thảo My không gồng mình khoe kỹ thuật, mà để cảm xúc dẫn dắt một cách gợi cảm, trưởng thành và đầy kiểm soát. Đây cũng là hình ảnh âm nhạc nữ ca sĩ theo đuổi trong giai đoạn mới. Cô hướng đến sự nữ tính, quyến rũ, tự do hơn và sẵn sàng lắng lại để đào sâu cảm xúc.

Còn APJ là nghệ sĩ xuất thân từ những "tổ đội hip hop" lớn tại Việt Nam, được biết đến với tư duy âm nhạc hiện đại và màu sắc cá tính rõ nét. Sở hữu chất giọng "high-tenor" hiếm, cùng khả năng sáng tác, sản xuất, anh tạo ấn tượng qua các ca khúc như 12h03, Không ra gì. Trong lần kết hợp với Vũ Thảo My, APJ mang đến cho tinh thần R&B pha trap/hip-hop cho bài hát.

Chia sẻ về lý do dự án không ra mắt ngay sau Em xinh say hi, Vũ Thảo My cho biết: “My muốn mình phải kỹ với âm nhạc trước khi cho ra mắt bất cứ sản phẩm nào, chứ không chạy đua theo deadline nhất định. Tất nhiên, để tận dụng "sức nóng" của cuộc thi cũng rất tốt. Nhưng khi nghe một bài nhạc bị gượng ép hoặc cho ra mắt chỉ vì vội vàng, My sẽ cảm nhận được ngay".

"My muốn tự cảm nhận âm nhạc của bản thân phải hay trước đã. Bên cạnh đó, Từ từ thôi cũng là bài hát My và APJ viết chung với nhau. Tụi mình gặp nhau tầm 3 lần trong studio là xong bài rồi. Mọi thứ diễn ra một cách rất vui vẻ và tự nhiên. My đề cao sự tự nhiên đó trong âm nhạc. My mong rằng, mọi người cũng sẽ đón nhận ca khúc như cách mình cảm nhận nó", nữ ca sĩ bộc bạch.