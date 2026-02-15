28 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Tết hạnh phúc của các cô chú lớn tuổi và các bạn nhỏ qua bộ ảnh của chàng trai An Giang

SVO - Tết Bính Ngọ 2026, nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn (An Giang) và những người bạn vừa khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ liền tay bộ ảnh ‘Mùa Xuân nho nhỏ’ dành tặng các cô chú lớn tuổi và các em nhỏ ở quê hương mình.

Nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn (sinh năm 1994, quê ở An Giang) là cái tên quen thuộc trong cộng đồng nhiếp ảnh và travel blogger Việt Nam. Những bức ảnh của Sơn chinh phục người yêu cái đẹp, bởi chúng trong veo, mang đậm hơi thở thanh xuân. Đây cũng là nét đặc biệt khiến những tấm hình của anh luôn đầy sức hút.

Bộ ảnh "Mùa Xuân nhỏ nhỏ" tuy đơn giản nhưng rất tự nhiên và giàu cảm xúc.

Năm nay là năm thứ tư, Sơn Đoàn và nhóm thực hiện bộ ảnh chân dung Tết cho các cô chú lớn tuổi và các em nhỏ ở An Giang. Ban đầu, dự án chụp ảnh xuất phát từ ý tưởng đơn giản: Nhóm muốn lưu lại những kỷ niệm cho bà con và các em nhỏ mỗi dịp Xuân về. Nhưng qua từng năm, nó dần trở thành một hoạt động mà cả nhóm đều mong chờ - như một cuộc hẹn đầu năm với những con người rất đặc biệt.

Các cô chú ở làng nghề hiền hậu, tận tụy với nghề và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

Điểm mới của bộ ảnh năm 2026 là Sơn Đoàn và nhóm chụp ảnh các cô chú ở những làng nghề truyền thống tại An Giang. Điều đó làm cho bộ ảnh có chiều sâu hơn và kể được câu chuyện rõ ràng hơn về văn hóa, nghề truyền thống và cả về con người. “Đó là bà Hai hơn 60 năm làm nghề nón lá truyền thống. Bà Tạng gắn bó với nghề từ bé đến nay đã 79 năm. Anh Nghĩa vẫn ngày ngày miệt mài làm nên những chiếc gáo dừa thật đẹp. Cô Vy vẫn cặm cụi làm góp nên những bó nhang Giao thừa… Tụi mình nhìn những nụ cười, những lần đầu được chụp ảnh, những cái bắt tay, cái cảm ơn mà thấy lòng ấm áp đến lạ. Khi đi và chụp ảnh, mình mới biết quê hương vẫn còn nhiều làng nghề truyền thống đến như vậy”, Sơn Đoàn viết dòng suy nghĩ trên mạng xã hội.

Concept bộ ảnh “Mùa Xuân nho nhỏ” năm 2026 tương đối đơn giản nhưng mang đến cho mọi người nhiều cảm xúc. Mỗi cô chú tần tảo làm công việc hằng ngày của mình và nhóm Sơn Đoàn cứ thế ghi lại những khoảnh khắc đời thường chân thành. Các em nhỏ thì lại diện trang phục bộ đội, cầm trên tay nhành hoa mai, tạo dáng trước phông nền màu đỏ. Tất cả tạo nên những bức ảnh vô cùng dễ thương.

Bộ ảnh của chàng trai khi đăng tải nhận được rất nhiều sự chia sẻ, bình luận tích cực như: Quá nhiều sự dễ thương ở đây!; Cầu chúc các cô chú và những em nhỏ đón một cái Tết thật hạnh phúc; Năm nào cũng đón chờ series ảnh này của Sơn; Trân trọng và gửi ngàn lời chúc tốt đẹp đến mọi người; Yêu mấy khoảnh khắc bình dị này quá… Đặc biệt nhất, những hình ảnh sau khi chụp xong được các bạn trẻ in ngay tại chỗ gửi tặng các cụ già và những em nhỏ.

Các em nhỏ mặc quần áo bộ dội và cầm nhành mai, đào... tạo dáng chụp ảnh chân dung.

Sơn Đoàn cho biết, hoạt động chụp ảnh cho các cô chú ở những làng nghề và những em nhỏ ở An Giang là cách ghi lại những nét đẹp đời thường: “Mỗi bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các cô chú và các em nhỏ tươi cười rạng rỡ, chân thật, tự nhiên. Mình luôn tin rằng, Tết không nằm ở sự đủ đầy vật chất, mà nằm ở cảm xúc và sự hiện diện. Qua từng bức ảnh, mình muốn giữ lại vẻ đẹp của thời gian, những nếp nhăn của cô chú, ánh mắt trong veo của các em nhỏ, để nhắc rằng, mỗi khoảnh khắc đều đáng trân trọng. Tết là sự kết nối, là ký ức, là những điều bình dị nhất mà đôi khi cuộc sống làm mình trôi đi mất. Dù họ là ai, làm nghề gì cũng xứng đáng được đón cái Tết vui trọn vẹn”.

Chia sẻ dự định sắp tới của bản thân, Sơn Đoàn cho biết, anh mong muốn sẽ đi được nhiều nơi hơn, để mang đến nhiều hơn những điều dễ thương cho những người kém may mắn. Ba từ khóa mà chàng trai 9X mong ước trong năm mới 2026 lần lượt là bền bỉ, kết nối và biết ơn.