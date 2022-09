SVVN - Nhằm tạo ra sân chơi mới cho các bạn sinh viên có đam mê với lĩnh vực phát thanh và mong muốn phát triển giọng nói, “Find your voice - Đánh thức thanh âm ẩn sâu” là workshop được đông đảo các bạn sinh viên biết đến.

Workshop “Find your voice - Đánh thức thanh âm ẩn sâu” là chương trình được thực hiện bởi CLB MC Trường Đại học Luật Hà Nội (HMC). Qua workshop này, BTC mong muốn giúp các bạn sinh viên rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng cũng như khám phá năng lực của chính bản thân mình, phát triển sự nhạy bén trong ứng xử, khả năng phân tích, tổng hợp, tư duy hình ảnh…

Ngay sau khi phát động, workshop đã nhận được đông đảo sự hưởng ứng của các bạn sinh viên trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội có niềm đam mê với phát thanh, mong muốn có môi trường phát triển tư duy và giọng nói. Cùng với đó là sự góp mặt của các khách mời là những MC/BTV của VTV-Đài Truyền hình Việt Nam như BTV Dương Sơn Lâm, MC Mộc Miên đã mang đến cho Workshop nhiều giá trị về mặt chuyên môn, những chia sẻ thực tế trong cách rèn luyện giọng nói.

Chu Minh Hiếu - Trưởng ban tổ chức Workshop chia sẻ: “Giống như cái tên, Workshop lần này muốn mang đến trải nghiệm đặc biệt cho các bạn sinh viên quan tâm đến cuộc thi và quan tâm đến lĩnh vực giọng nói tham gia. Đến với Workshop, các sinh viên sẽ được khám phá về giọng nói, thanh âm của bản thân mình ở mọi góc cạnh. Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm tham gia các cuộc thi về giọng nói, Workshop còn giúp cho các bạn hình thành tư duy phát triển giọng nói, cải thiện giọng nói và định hướng được phong cách cá nhân”.

Đồng thời, thực hiện sứ mệnh của CLB, Workshop còn là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhằm phát động cuộc thi “Tell Me By Your Voice 2022” - một sân chơi tuyệt vời dành cho các bạn sinh viên muốn thỏa sức thể hiện đam mê dưới ánh đèn sân khấu và lan tỏa giọng nói của bản thân đến khán giả.

Cuộc thi cũng là một bước đệm giúp các bạn sinh viên hội nhập và phát triển bản thân thông qua các vòng thi khác nhau với chủ đề đa dạng, đề cao tư duy, khả năng sử dụng giọng nói cùng cơ hội được chia sẻ bởi các diễn giả khách mời, tham gia các vòng tập huấn chuyên môn và gặp gỡ Ban giám khảo là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này.

Thời gian diễn ra cuộc thi dự kiến trong vòng tháng 9/2022, mọi thông tin sẽ được đăng tải trên Fanpage HMC - Câu lạc bộ MC Trường Đại học Luật Hà Nội.