Freelancer: Xu hướng nghề nghiệp 'lên ngôi' trong giới trẻ

SVVN - Freelancer (làm việc tự do) là xu hướng nghề nghiệp ngày càng được nhiều bạn trẻ quan tâm trong những năm gần đây nhờ sự linh hoạt và thu nhập tiềm năng mà nó mang lại.

Freelancer là những người làm việc tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ công ty hay tổ chức nào. Thay vào đó, họ hợp tác với nhiều khách hàng khác nhau, thực hiện các dự án cụ thể hoặc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

Theo Google Trends, từ khóa “Freelancer” tại Việt Nam đã duy trì mức độ quan tâm từ 60% đến 100% mỗi ngày kể từ năm 2023. Sau Tết Nguyên đán 2024, tần suất tìm kiếm đạt đỉnh ở mức 100%. Điều này cho thấy công việc freelance đang ngày càng được chú ý nhiều hơn.

Tự do... nhưng đầy thử thách

Một trong những lý do khiến giới trẻ yêu thích công việc freelance chính là sự linh hoạt về thời gian và không gian làm việc. Thay vì phải bó buộc trong văn phòng với giờ giấc cố định, freelancer có thể lựa chọn làm việc tại nhà, quán cà phê, hay thậm chí thư viện – bất cứ nơi nào họ cảm thấy thoải mái và sáng tạo nhất.

Trần Minh Tú (23 tuổi, TP.HCM), một nhà phát triển web tự do, chia sẻ: “Trước đây, mình từng làm việc cho một công ty công nghệ, nhưng áp lực và giờ làm việc cố định khiến mình không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Quyết định chuyển sang freelance cho mình cơ hội tự do khám phá bản thân và cải thiện chất lượng cuộc sống.”

Tuy nhiên, làm việc tự do không chỉ có mặt tích cực. Những người mới bước vào lĩnh vực này thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng và duy trì thu nhập ổn định. Minh Tú cũng thừa nhận rằng thời gian đầu làm freelance không mấy dễ dàng khi chưa có nhiều khách hàng biết đến: “Ngoài ra, việc tự chịu trách nhiệm với tất cả dự án đôi khi khiến mình căng thẳng, bởi trước đây, nếu có vấn đề gì xảy ra, công ty sẽ là nơi giải quyết," Tú chia sẻ.

Dù vậy, công việc freelance vẫn mang lại cơ hội khám phá tiềm năng cá nhân và khuyến khích người trẻ theo đuổi đam mê, đồng thời đạt được sự tự chủ trong công việc.

Lê Quốc Đạt (25 tuổi, quận 2, TP.HCM), từng làm kỹ sư xây dựng trong ba năm trước khi quyết định từ bỏ công việc ổn định để tìm kiếm con đường mới. Đạt chia sẻ: “Mọi thứ ở công ty cũ rất tốt, từ môi trường làm việc đến mức lương. Tuy nhiên, công việc lặp lại hằng ngày khiến mình cảm thấy mình không thể tiếp tục. Mình muốn thoát khỏi vòng lặp và thử thách giới hạn của bản thân.”

Sau khi từ bỏ công việc với mức lương 18 triệu đồng/tháng, Quốc Đạt dành số tiền tiết kiệm được hơn 200 triệu để chuyển hướng sang nghề freelancer trong lĩnh vực viết nội dung và quảng cáo kỹ thuật số.

"Mình không còn phải chấm công đúng giờ hay căng thẳng với các deadline. Dù công việc tự do đôi khi thu nhập không ổn định, mình cảm thấy hạnh phúc vì có thể dành nhiều thời gian hơn cho những sở thích cá nhân," anh chàng chia sẻ. Tuy nhiên, Đạt cũng thừa nhận rằng cuộc sống tự do không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trong tháng đầu tiên làm freelancer, anh chỉ kiếm được 4 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với thời gian làm công sở. Vì vậy, Đạt phải dần mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm nhiều khách hàng mới. "Công việc freelance yêu cầu sự kiên nhẫn và sáng tạo liên tục. Mình có lúc phải làm việc thâu đêm nhưng chưa bao giờ hối hận về quyết định này."

Trước khi bắt đầu sự nghiệp freelance, việc trang bị kỹ năng và kinh nghiệm là yếu tố then chốt. Nguyễn Trần Ngọc Quyên (17 tuổi), hiện đang người mẫu tự do, cho biết: "Không thể chỉ dựa vào sự linh hoạt mà thành công trong công việc này. Những người làm freelance cần có một chuyên môn nhất định và không ngừng trau dồi kỹ năng."

Chuẩn bị hành trang để làm việc độc lập

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng chuyển đổi từ công việc truyền thống sang freelance. Phan Thanh Hoàn, hiện đang làm content creator và nhà báo tự do, đã phải mất gần một năm để tích lũy đủ kinh nghiệm và tìm ra con đường phát triển riêng cho mình. “Làm freelance không chỉ đơn giản là làm việc theo dự án. Bạn phải biết cách quản lý thời gian, tự thúc đẩy bản thân và không ngừng học hỏi,” Hoàn nhấn mạnh.

Ông Phạm Quang Khải, giám đốc nhân sự tại một agency trên địa bàn TP.HCM nhận định: “Điểm đặc biệt của freelancer là sự đa dạng về ngành nghề, cho phép các bạn trẻ xác định rõ mục tiêu và phát triển theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, thị trường thay đổi nhanh chóng, khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn, vì vậy, việc cập nhật xu hướng mới là điều không thể thiếu.”

Freelancer không chỉ là lựa chọn cho những ai muốn tự do trong công việc mà còn là cơ hội để phát triển kỹ năng và khẳng định giá trị bản thân. Nhưng để thành công, người làm tự do phải chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng đối mặt với thách thức và không ngừng vươn lên trong môi trường cạnh tranh.

