Gần 100% học viên Học viện Cảnh sát nhân dân khóa D47 được kết nạp Đảng

SVO - Sau 5 năm đào tạo, 508 học viên Khóa D47 của Học viện Cảnh sát nhân dân tốt nghiệp, trong đó 17 học viên đạt loại xuất sắc và gần 98,2% được kết nạp Đảng.

Ngày 25/5, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ bế giảng, Trao bằng tốt nghiệp đại học và phong hàm sĩ quan Cảnh sát cho học viên đào tạo đại học chính quy Khóa D47, niên khóa 2021 - 2026.

Khóa D47 gồm 508 học viên, được đánh giá là một trong những khóa có nhiều kết quả nổi bật trong quá trình đổi mới giáo dục, đào tạo của Học viện.

Theo Học viện Cảnh sát nhân dân, học viên khóa này được đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường kỹ năng thực hành, tự học, tự nghiên cứu và xử lý tình huống nghiệp vụ.

Nhà trường đồng thời cập nhật các nội dung mới theo chủ trương của Bộ Công an như mô hình tổ chức Công an ba cấp, kiến thức về Đề án 06 và kỹ năng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Kết thúc khóa học, toàn khóa có 17 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 259 học viên loại giỏi và 232 học viên loại khá. Trong số này, 31 học viên được thăng, phong cấp hàm Trung úy.

Khóa D47 cũng là một trong những khóa có thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật của Học viện những năm gần đây. Hàng trăm lượt học viên đoạt giải nghiên cứu khoa học cấp Học viện, 3 học viên đoạt giải cấp Bộ và hai học viên giành giải Ba tại cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát châu Á, năm 2023.

Ngoài thành tích học tập, nhiều học viên được nhận bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương và Học viện. Trong đó, có một học viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, 6 học viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư và một học viên được tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng – Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân chúc mừng các tân sĩ quan hoàn thành chương trình đào tạo, đồng thời đánh giá cao kết quả học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học của khóa học.

“Thành tích của các em đã góp phần tô thắm thêm truyền thống của Học viện Cảnh sát nhân dân”, GS. TS Trần Minh Hưởng nói.

Giám đốc Học viện Trần Minh Hưởng đề nghị các tân sĩ quan tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo; chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức của người chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới.