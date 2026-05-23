Giám đốc PTIT nhắn nhủ tân kỹ sư tại lễ tốt nghiệp: Hãy giữ tinh thần tiên phong khi bước vào hành trình mới

SVO - Sáng 23/5, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 cho 2 tiến sĩ, 59 thạc sĩ và gần 600 kỹ sư thuộc các ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ thông tin Chất lượng cao (khóa D21).

Theo báo cáo tổng kết, khối sinh viên đại học (khóa D21) có 27,66% đạt loại xuất sắc và giỏi; 67,1% đạt loại khá. Sinh viên của khóa đã đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi chuyên ngành như Olympic Tin học toàn quốc, ICPC, Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN, Olympic Trí tuệ nhân tạo Sinh viên Việt Nam. Đáng chú ý, một số sinh viên đã khởi nghiệp thành công doanh nghiệp định giá hàng triệu đô la Mỹ hoặc trúng tuyển vào các tập đoàn công nghệ lớn khi chưa chính thức nhận bằng.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1, năm 2026 cho khối ngành Công nghệ thông tin.

Tại buổi lễ, PGS. TS Đặng Hoài Bắc - Giám đốc Học viện đã dành nhiều thời gian chia sẻ với các tân cử nhân, ông ví lễ tốt nghiệp là “tiết học đặc biệt nhất của cuộc đời”. Theo ông, đây là một tiết học không có giáo trình, không có điểm danh, không có bài kiểm tra, nhưng sau buổi hôm nay, mỗi sinh viên sẽ chính thức bước sang một hành trình thực tiễn hoàn toàn mới.

Nhắc lại bối cảnh nhập học của khóa D21 vào thời điểm đại dịch COVID-19, Giám đốc Học viện ghi nhận sự nỗ lực vượt khó của các sinh viên. “Ngày khai giảng của các em không bắt đầu bằng sân trường đông vui mà thay vào đó là những ô cửa sổ nhỏ trên màn hình máy tính trực tuyến. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó, các em đã thể hiện bản lĩnh của thế hệ trẻ thời đại số: biết thích nghi, biết tự học, biết vượt qua khó khăn để tiếp tục tiến về phía trước”, PGS. TS Đặng Hoài Bắc nhấn mạnh.

PGS. TS Đặng Hoài Bắc: "Điều giúp con người không bị thay thế chính là khả năng học hỏi, tinh thần dấn thân, sự tử tế và khát vọng tạo ra giá trị cho cộng đồng".

Đề cập đến bối cảnh thế giới công nghệ hiện đại, lãnh đạo Học viện lưu ý các tân kỹ sư về sự thay đổi nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang viết lại cách con người học tập, lao động và sáng tạo. Lãnh đạo Học viện đưa ra lời khuyên: “Kiến thức hôm nay có thể nhanh chóng trở nên cũ vào ngày mai. Nhưng tôi tin rằng, điều giúp con người không bị thay thế chính là khả năng học hỏi, tinh thần dấn thân, sự tử tế và khát vọng tạo ra giá trị cho cộng đồng. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm công việc gì, hãy luôn mang theo tinh thần tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi”.

Nguyễn Đăng Minh (GPA 3.85/4) đại diện các tân kỹ sư, thủ khoa toàn khóa phát biểu tri ân gia đình, giảng viên và nhà trường.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Tập đoàn Viettel đã trao năm suất học bổng nghiên cứu với tổng trị giá 250 triệu đồng cho các học viên cao học xuất sắc thuộc khối ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông, hệ thống thông tin và khoa học máy tính của Học viện.
Xúc động khoảnh khắc các tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư cúi đầu, gửi sự tri ân, biết ơn tới gia đình, thầy cô trong buổi lễ tốt nghiệp.
Sự kiện khép lại bằng nghi thức trao bằng tốt nghiệp trang trọng dành cho các tân tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư.
