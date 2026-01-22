Giảng viên điển trai Đại học Kinh tế Quốc dân được yêu mến nhờ phong cách cởi mở với học trò

SVO - Từng rất năng nổ thời còn là sinh viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ hạng xuất sắc tại Vương quốc Anh, thầy Trần Việt An đã trở về Việt Nam và trở thành giảng viên Khoa Marketing, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên NEU. Trên cương vị mới, giảng viên 9x tiếp tục được đông đảo sinh viên yêu mến nhờ phong cách giảng dạy hiện đại và sự gần gũi, sẵn sàng hỗ trợ học trò trong học tập và phong trào sinh viên.

Xin chào thầy Việt An, có phải thời sinh viên thầy từng nổi tiếng là "hotboy" đẹp trai như diễn viên?

Thầy Trần Việt An: (Cười) Không phải đâu, thời sinh viên tôi tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội nên được nhiều bạn bè, thầy cô quý mến, hỗ trợ thôi.

Đó là câu hỏi mở đầu cuộc trò chuyện giữa phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong và Thạc sĩ Trần Việt An. Trở về "mái nhà xưa" là Đại học Kinh tế Quốc dân với vai trò là giảng viên Khoa Marketing, kiêm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học, giảng viên 9x đã có những chia sẻ thú vị về phương pháp giảng dạy hiện đại và cách kết nối với sinh viên thời đại số.

Thầy Trần Việt An - giảng viên Khoa Marketing Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Từng có thời gian du học và tốt nghiệp xuất sắc tại Vương quốc Anh, trải nghiệm đó đã ảnh hưởng như thế nào đến phương pháp giảng dạy hiện tại của thầy?

Thầy Trần Việt An: Thật ra, không chỉ giai đoạn học ở Anh mà ngay từ khi còn là sinh viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân, phong cách giảng dạy của thầy cô ở cả hai nơi đã ảnh hưởng nhiều đến tôi.

Thầy cô luôn yêu cầu sinh viên phải đọc bài trước, từ khái niệm, đặc điểm hay mối quan hệ giữa các vấn đề với nhau, qua đó, sẽ có nhiều thời gian ở lớp cho việc thảo luận các câu hỏi xoay quanh chủ đề chính, cũng như làm bài tập theo nhóm. Điều này giúp sinh viên phải chủ động tư duy chứ không chỉ tiếp nhận thông tin một cách thụ động.

Nhiều sinh viên nhận xét thầy là một giảng viên rất thân thiện. Có bao giờ sự gần gũi ấy khiến thầy gặp khó khăn trong việc giữ kỷ luật lớp học không?

Thầy Trần Việt An: Mặc dù luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên nhưng tôi vẫn luôn có những nguyên tắc nhất định. Sinh viên ngày càng thông minh, năng động, do vậy tôi luôn cố gắng tạo không gian tối đa để các bạn thể hiện quan điểm, trình bày và phản biện các vấn đề thay vì áp đặt kiến thức. Tôi nghĩ rằng việc tôn trọng và lắng nghe sinh viên nhiều hơn có thể giúp các bạn sẵn sàng chia sẻ mà vẫn đảm bảo sự kỷ luật nhất định tại lớp học.

Được biết thầy sở hữu kênh TikTok "Thầy An NEU" với nhiều clip "viral" cùng sinh viên. Đây có phải là một cách để thầy kết nối với Gen Z?

Thầy Trần Việt An: Vì tôi dạy về Marketing, mà truyền thông là một thành phần nằm trong đó, nên việc sử dụng TikTok ban đầu chỉ đơn thuần để hiểu hơn cách mạng xã hội này vận hành. Tuy nhiên, sau một vài video “viral”, tôi thấy sự liên kết tốt với sinh viên, cũng là một cách để “thực hành” các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội.

Tôi chưa bao giờ nghĩ kênh TikTok của mình nhận được sự quan tâm lớn của sinh viên đến thế. Mục tiêu ban đầu hoàn toàn là để quan sát xem giới trẻ - chính là đối tượng mình đang giảng dạy có suy nghĩ, sở thích và quan điểm như thế nào. Nhờ sự gợi ý và tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên mà kênh có những clip “hot”, điều này càng thôi thúc tôi duy trì kênh như một cầu nối để hiểu sinh viên hơn.

Thầy Trần Việt An: "Môi trường đại học không đơn thuần là trường học mà là một xã hội thu nhỏ. Các bạn hãy thay đổi góc nhìn, đừng chỉ đến để học mà hãy chủ động tham gia các hoạt động để nhận về nhiều giá trị. Chúc các bạn sẽ có một thanh xuân rực rỡ và tìm được công việc như ý".

Theo thầy, yếu tố nào khiến sinh viên quý mến giảng viên trẻ, ngoài kiến thức chuyên môn?

Thầy Trần Việt An: Bên cạnh giảng dạy, chúng tôi còn tham gia các công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên, tư vấn tuyển sinh hay các hoạt động cộng đồng khác. Việc giảng viên trẻ đồng hành cùng sinh viên ngoài phạm vi giảng đường, cùng “lăn xả” trong các chương trình, dự án xã hội cũng góp phần giúp chúng tôi kết nối với sinh viên, hiểu các bạn hơn. Khi thấy thầy cô không chỉ đứng trên bục giảng mà còn là một người “đồng chí” trong các hoạt động phong trào, sự kết nối sẽ trở nên tự nhiên và bền chặt.

Vậy một giảng viên trẻ nên làm gì để đem lại nhiều giá trị và thật sự "chạm" tới sinh viên?

Thầy Trần Việt An: Theo tôi, điều quan trọng là tạo ra một môi trường học tập cởi mở, nơi sinh viên cảm thấy được tôn trọng và đủ an tâm để chia sẻ chính kiến. Giảng viên trẻ cần giữ tác phong chuẩn mực của nghề giáo, đồng thời không ngừng cập nhật kiến thức và xu hướng mới để phù hợp với người học. Đặc biệt tại NEU, chúng tôi mong muốn truyền tải được triết lý giáo dục: “Kiến tạo con đường thông minh để mỗi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mang lại giá trị cho cộng đồng”.

Thầy thích khoảnh khắc nào nhất trong quá trình giảng dạy?

Thầy Trần Việt An: Có lẽ là vào cuối kỳ học. Khi nhìn lại quá trình học tập, thảo luận và thuyết trình của sinh viên, tôi có thể thấy rõ sự tiến bộ và trưởng thành của các bạn. Đặc biệt, khi sinh viên chia sẻ rằng môn học giúp họ thay đổi cách tiếp cận hoặc tự tin hơn trong học tập, đó là điều mang lại nhiều ý nghĩa đối với một giảng viên.

Thầy có thể chia sẻ mục tiêu của mình trong những năm tới?

Thầy Trần Việt An: Trước mắt, tôi mong muốn hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh Tiến sĩ để nâng cao năng lực chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho giảng dạy và nghiên cứu. Đồng thời, tôi luôn suy nghĩ về việc làm thế nào để nội dung học tập trên lớp gắn chặt hơn với thực tiễn, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường doanh nghiệp sớm và chủ động hơn khi bước vào thị trường lao động.

Trân trọng cảm ơn thầy!