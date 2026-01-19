Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 chính thức gọi tên nữ sinh Phan Trâm Anh

SVO - Tối 18/1, tại Trường Đại học Ngoại thương, Đêm Chung kết Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm đã khép lại với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương thuộc về thí sinh Phan Trâm Anh. Cũng trong đêm thi, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu Nam vương Ngoại thương 2025 cho sinh viên Nguyễn Cao Thiên Bảo với sự đồng thuận cao từ Ban Giám khảo.

Khép lại các phần thi, danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi đã được trao cho nữ sinh Phan Trâm Anh. Cô là là sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại của Trường Đại học Ngoại thương. Với điểm số ấn tượng, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 và HSK 4, cô đã xuất sắc giành Giải Nhất cuộc thi thuyết trình do British Council tổ chức và là Quán quân lớp MC chuyên nghiệp. Trâm Anh còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và các dự án thiện nguyện. Bên cạnh đó, danh hiệu Nam vương Ngoại thương năm nay cũng đã tìm được chủ nhân xứng đáng là nam sinh Nguyễn Cao Thiên Bảo, hứa hẹn những hành trình truyền cảm hứng trong thời gian tới.

Phan Trâm Anh xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa khôi cùng Nam vương Duyên dáng Ngoại thương 2025 Nguyễn Cao Thiên Bảo.

Hội đồng Ban Giám khảo của Đêm Chung kết quy tụ nhiều gương mặt giàu chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau. Dưới sự đánh giá công tâm xuyên suốt cuộc thi, Top 12 Miss & Manhunt đã lần lượt tham gia các phần thi gồm: Trình diễn Áo dài, Trình diễn Trang phục Thể thao, Phần thi Tài năng, Trình diễn Dạ hội và Phần thi Ứng xử để tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất.

Hội đồng Ban Giám khảo của Đêm Chung kết cuộc thi.

Trong phần thi Trình diễn Áo dài, các thí sinh đã để lại nhiều ấn tượng với thần sắc duyên dáng trong tà áo truyền thống. Từng chuyển động nhẹ nhàng đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp nền nã của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời phản ánh chiều sâu văn hóa dân tộc.

Phần thi trình diễn Áo dài đến từ 12 nữ sinh trong Đêm Chung kết.

Không khí sân khấu trở nên sôi động hơn khi Top 12 bước vào phần thi Trang phục Thể thao. Với thiết kế hiện đại và phong cách trình diễn tự tin, các thí sinh đã thể hiện rõ nét tinh thần trẻ trung, khỏe khoắn của sinh viên Ngoại thương.

Sức trẻ Ngoại thương trong bộ trang phục trình diễn Thể thao.

Đến với phần thi Tài năng, Top 12 thí sinh mang đến nhiều tiết mục đa dạng, được chuẩn bị công phu. Mỗi màn trình diễn không chỉ thể hiện kỹ năng mà còn cho thấy cảm xúc, cá tính và bản lĩnh của sinh viên Ngoại thương.

Các nữ sinh nhiệt huyết trong phần trình diễn Tài năng.

Ở phần thi trang phục dạ hội, các thí sinh đã thực sự tỏa sáng với phong thái tự tin và cuốn hút. Những bộ váy được thiết kế công phu giúp tôn lên nét đẹp thanh lịch và duyên dáng của nữ sinh Ngoại thương. Qua từng bước catwalk, hình ảnh người phụ nữ hiện đại được khắc họa rõ nét.

Các nam nữ sinh thanh lịch trong trang phục dạ hội.

Sau bốn phần thi gay cấn, Top 5 Duyên dáng Ngoại thương 2025 đã chính thức lộ diện. Các thí sinh tiếp tục bước vào phần thi Ứng xử, nơi tư duy và bản lĩnh được thể hiện rõ nét qua từng câu trả lời trước Ban Giám khảo.

Các thí sinh trong phần thi Ứng xử.

Top 5 Duyên dáng Ngoại thương 2025.

Ngoài danh hiệu Hoa khôi, cuộc thi năm nay còn trao danh hiệu Á khôi 1 - Vũ Phương Anh và Á khôi 2 - Nguyễn Hà Mỹ Anh. Với sự đầu tư bài bản về nội dung và chất lượng thí sinh, Duyên dáng Ngoại thương – Beauty & Charm 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của một sân chơi uy tín dành cho sinh viên Ngoại thương.