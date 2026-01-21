Ra sức học tập, rèn bản lĩnh chính trị, hội nhập và trách nhiệm cống hiến của đảng viên trẻ

SVO - Khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước với niềm tin, kỳ vọng và khí thế mới. Hòa chung với dòng chảy lịch sử, những suy tư, trăn trở và trách nhiệm của thế hệ đảng viên trẻ đang trở thành một mạch nguồn quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội. Từ giảng đường trong nước đến môi trường học tập, nghiên cứu quốc tế; từ phong trào thanh niên sôi nổi đến các diễn đàn học thuật toàn cầu, đảng viên trẻ hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò bằng tri thức, bản lĩnh chính trị, năng lực hội nhập và khát vọng cống hiến.

Giáo dục và đào tạo từ góc nhìn trải nghiệm học tập, nghiên cứu

Đảng viên trẻ Đào Quốc Huy - tân cử nhân Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường An Biên (TP. Hải Phòng), nhiều năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, có công trình nghiên cứu quốc tế và là đại biểu các diễn đàn trí thức trẻ kỳ vọng những nội dung được thảo luận tại Đại hội XIV tiếp tục khẳng định giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao là động lực then chốt cho phát triển bền vững.

Đảng viên trẻ Đào Quốc Huy kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục khẳng định giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao là động lực then chốt cho phát triển bền vững.

Từ thực tiễn tham gia nghiên cứu khoa học và các diễn đàn học thuật trong nước, quốc tế, Huy nhận thấy sinh viên Việt Nam có tiềm năng lớn trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu ứng dụng. Vì vậy, Huy kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách đột phá nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học sinh viên, kết nối trí thức trẻ với các chương trình phát triển quốc gia, đồng thời tạo cơ chế để người trẻ tham gia đóng góp trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách.

Bên cạnh đó, việc Đại hội tiếp tục nhấn mạnh vai trò của thanh niên, sinh viên và đảng viên trẻ trong hệ thống chính trị được xem là động lực quan trọng để thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ lớn trong công tác xã hội, đối ngoại nhân dân và phát triển cộng đồng khi được tin tưởng, giao việc và tạo môi trường rèn luyện.

Hội nhập quốc tế và bản lĩnh chính trị của đảng viên trẻ

Từ môi trường học tập tại Liên bang Nga, Nguyễn Như Quỳnh du học sinh thạc sĩ Luật theo diện học bổng hiệp định quan tâm các nội dung của Đại hội XIV với niềm quan tâm đặc biệt dành cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ. “Dù học tập trong môi trường quốc tế, tiếp cận nhiều luồng tri thức khác nhau, tôi luôn giữ vững niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm của người đảng viên trẻ, luôn hướng về Tổ quốc và tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng”, Quỳnh chia sẻ.

Đảng viên trẻ Nguyễn Như Quỳnh đặt niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng những định hướng đột phá về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Theo Nguyễn Như Quỳnh, Đại hội XIV không chỉ tổng kết những thành tựu đã đạt được mà còn hoạch định tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Những định hướng được thảo luận tại Đại hội về phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao càng củng cố niềm tin của thế hệ trẻ trong và ngoài nước.

Trao cơ hội để trí thức trẻ chuyển hóa tri thức thành động lực phát triển

Với Võ Nguyễn Hoàng Đa - đảng viên trẻ, học viên cao học Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, gương mặt tiêu biểu của phong trào thanh niên với nhiều thành tích cấp Trung ương và TP. Hồ Chí Minh cho rằng Đại hội XIV đang diễn ra là dấu mốc mở ra tầm nhìn và động lực phát triển mới cho đất nước. “Niềm tin của tôi vào Đại hội không chỉ nằm ở các quyết sách chiến lược, mà còn ở thông điệp mạnh mẽ về việc đặt người trẻ, trí thức trẻ vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển”, Hoàng Đa bày tỏ.

Đảng viên trẻ Võ Nguyễn Hoàng Đa kỳ vọng Đại hội XIV trao cơ hội và trách nhiệm để trí thức trẻ chuyển hóa tri thức, khát vọng cống hiến thành động lực phát triển đất nước.

Theo Hoàng Đa, một nền giáo dục hiện đại phải là không gian nuôi dưỡng tri thức, bản lĩnh chính trị, nhân cách và tinh thần dấn thân; là môi trường để người trẻ được sáng tạo, thử thách và trưởng thành từ thực tiễn. Vì vậy, việc định hình các cơ chế trao niềm tin, trao cơ hội và trao trách nhiệm cho thanh niên, sinh viên và đội ngũ trí thức trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, niềm tin, kỳ vọng và ý thức trách nhiệm của đảng viên trẻ ngày càng được củng cố và lan tỏa mạnh mẽ từ những định hướng, quyết sách chiến lược của Đại hội. Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”; thế hệ trẻ hôm nay với tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng và khát vọng cống hiến đang sẵn sàng đồng hành cùng Đảng và dân tộc, biến niềm tin thành hành động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

