Giới trẻ TP. HCM háo hức 'check-in' trải nghiệm nghệ thuật tương tác, hướng đến tinh thần tích cực chào năm mới 2026

SVO - Đón Năm mới 2026, ngoài các không gian giải trí ngoài trời, nhiều bạn trẻ tại TP. HCM thích thú trải nghiệm nghệ thuật tương tác mới mẻ 'Immersive 12D+'. Các bạn trẻ bất ngờ khi có thể 'chạm' vào các tác phẩm đầy tinh thần sáng tạo và mang tính tích cực của hai danh họa Vincent Van Gogh và Claude Monet.

Bước sang những ngày đầu năm mới 2026, hàng loạt sự kiện diễn ra thu hút đông đảo bạn trẻ tham quan và check-in. Bên cạnh tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời, nhiều bạn trẻ tại TP. HCM thích thú với trải nghiệm triển lãm tương tác đa giác quan từ các tác phẩm của hai danh họa Vincent Van Gogh và Claude Monet.

Khắc Bình (phường Phú Lâm) cho biết: "Khác với các triển lãm thông thường, không gian trình chiếu "immersive" được xây dựng ở quy mô lớn, sử dụng hiệu ứng hình ảnh bao phủ toàn bộ không gian. Điều này giúp người tham quan trải nghiệm liền mạch từ mọi góc nhìn. Mình dù chưa hiểu sâu về hội họa nhưng qua những hình ảnh lẫn chú thích ở khu triển lãm giúp mình có thêm hiểu biết thú vị".

Lựa chọn khám phá thêm các giá trị tinh thần mới là điều mà nhiều bạn trẻ có mặt tại buổi triển lãm này hướng đến. Nội dung triển lãm được nghiên cứu và xây dựng trên kho tàng tác phẩm của hai danh hoạ nổi tiếng thế giới là Vincent Van Gogh và Claude Monet.

"Ngoài đi xem concert đón năm mới 2026, mình thấy đi xem triển lãm như thế này cũng là một lựa chọn mới mẻ. Các tác phẩm thể hiện sống động với phiên bản "limited version" kết hợp công nghệ nên không hề nhàm chán. Ngược lại, mình thấy được tinh thần tích cực từ những tác phẩm nghệ thuật này. Đây cũng là điều mà mình nghĩ mọi người đều muốn hướng đến trong năm mới này", bạn Ngọc Yến (phường Tân Sơn Nhất) chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ còn bất ngờ với "Infinity world". Đây là không gian trải nghiệm immersive 12D+ theo mô hình trình chiếu toàn phòng, cho phép khách tham quan được hoà mình trực tiếp vào các bối cảnh siêu thực.

Trải nghiệm được thiết kế theo cấu trúc LED vô cực, bao phủ toàn bộ tầm nhìn, tạo cảm giác không gian liền mạch và chiều sâu rõ rệt. Đây là mô hình immersive 12D+ toàn phòng, không cần kính VR được giới thiệu lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, "Fly over the world" là mô hình rạp phim bay 12D+ lần đầu tiên xuất hiện tại TP. HCM đã thu hút sự quan tâm của các khách tham quan.

Sau trải nghiệm cảm giác được "bay lượn" khi du hành qua các địa điểm nổi tiếng trên thế giới, Hà Nguyễn (phường Tân Phú) cho biết: "Khởi đầu năm mới theo cách mới lạ nên mình nghĩ thử chút cảm giác mạnh để lấy tinh thần bước vào năm mới 2026".

Nội dung phim tại đây được thiết kế riêng cho mô hình rạp phim bay, tối ưu mọi góc nhìn và cường độ cảm giác. Nhờ đó, khách tham quan được lên một chuyến hành trình khám phá thiên nhiên và đô thị sống động. Với các bạn trẻ yêu thích công nghệ và trải nghiệm cảm giác mạnh, đây là một lựa chọn độc đáo.

Hiện tại, triển lãm thú vị này đang diễn ra tại trung tâm thương mại Gigamall (phường Hiệp Bình, TP. HCM) đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng sáng tạo, giới trẻ và những người yêu thích trải nghiệm công nghệ lẫn nghệ thuật.

Thúy An (phường Bình Thới) chia sẻ, cô muốn cùng gia đình trải qua mùa lễ năm mới 2026 nhiều cảm xúc và giá trị tinh thần hơn: "Sau một năm làm việc và học tập, mình thích dành kỳ nghỉ lễ bên gia đình. Ngoài việc có thể lưu lại những bức ảnh cùng nhau, những trải nghiệm tại buổi triển lãm này giúp gắn kết tinh thần cả nhà mình hơn".

Là một người làm trong lĩnh vực sáng tạo, Khánh Hùng (phường Bàu Cát) muốn bắt đầu năm mới bằng việc "nạp" thêm năng lượng sáng tạo. Đến trải nghiệm tại tổ hợp công nghệ mang đậm tính nghệ thuật này, Khánh Hùng hy vọng sẽ mở ra thêm nhiều ý tưởng để khởi động năm mới 2026.