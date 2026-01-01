Thủ đô rực rỡ pháo hoa chào năm mới, bạn trẻ gửi khát vọng vào năm 2026

SVO - Hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm để chiêm ngưỡng màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật mãn nhãn, đón chào năm mới 2026 với nhiều kỳ vọng phát triển.
Đúng 23 giờ 45 phút, những loạt pháo hoa đầu tiên đã thắp sáng toàn bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Điểm nhấn đặc biệt của đêm giao thừa năm nay là sự kết hợp giữa pháo hoa tầm cao và pháo hỏa thuật lần đầu tiên được trình diễn từ ba điểm đặt ngay tại lòng hồ Gươm. Màn trình diễn kéo dài đến thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới khiến hàng ngàn người có mặt trầm trồ, mãn nhãn.
Hàng ngàn bạn trẻ đổ về khu vực bờ hồ để chào đón thời khắc rực rỡ chuyển giao năm mới.
Lần đầu đón năm mới xa nhà, Nguyễn Quang Trung (sinh năm 2007, Đồng Tháp) tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có trải nghiệm đáng nhớ tại Hà Nội . Có mặt tại hồ Hoàn Kiếm từ 18 giờ, nam sinh tranh thủ thưởng thức bún đậu Hàng Khay, kem Tràng Tiền và gọi điện về cho gia đình trong lúc chờ xem pháo hoa. Dù thoáng chút nhớ nhà, nhưng không khí náo nhiệt cùng những người bạn mới và màn trình diễn ánh sáng ấn tượng đã mang lại cho chàng trai trẻ cảm xúc mới lạ, thú vị trong đêm giao thừa.
Có mặt tại hồ Hoàn Kiếm từ 19 giờ để chọn chỗ đứng đẹp, đôi bạn trẻ Quế Linh và Thu Hà (18 tuổi, Hà Nội) không giấu được sự hồi hộp trong lần đầu tiên đón giao thừa tại đây. Chia sẻ về cảm xúc của mình, Thu Hà cho biết: "Mình thấy không khí hôm nay vô cùng náo nhiệt và sôi động. Mặc dù thời tiết se lạnh nhưng mình cảm thấy rất ấm áp khi mọi người sast lại gần nhau chờ đón một năm mới". Nhìn lại năm cũ và hướng tới tương lai, hai bạn trẻ bày tỏ mong muốn sâu sắc: "Sau một năm quá nhiều biến động, chúng mình mong năm 2026, cuộc sống của mọi người luôn bình yên, hạnh phúc và đặc biệt là sự hồi phục mạnh mẽ sau những mất mát của năm 2025".
Không chỉ thu hút người dân thủ đô, không khí đón năm mới tại Việt Nam còn để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Anh Emmanuel, một du khách đến từ Úc, hào hứng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và hôm nay là ngày thứ năm trong hành trình của tôi. Tôi phải nói rằng không khí đón năm mới tại Việt Nam thật tuyệt vời, dòng người rất đông đúc và náo nhiệt. Màn trình diễn pháo hoa thật sự xuất sắc, âm thanh và ánh sáng đều ấn tượng". Nam du khách cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến người dân Việt Nam: "Tôi nghĩ Việt Nam là một điểm đến du lịch tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bè và sẽ quay lại đây. Chúc các bạn một năm 2026 hạnh phúc, nhiều may mắn và sức khỏe".
Cũng hòa vào dòng người đón xuân, Thùy Linh (21 tuổi, Phú Thọ) và Hưng (21 tuổi, Mê Linh) có mặt tại Hồ Gươm từ 22 giờ và đành đứng từ xa ngắm pháo hoa. Dù gặp một chút tiếc nuối do góc quan sát bị hạn chế, khiến pháo hoa bị che khuất một phần, nhưng cả hai vẫn cảm thấy rất hài lòng vì đã đồng hành cùng nhau. "Không khí rất náo nức. Mong rằng năm 2026, tất cả mọi người sẽ luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn", Thùy Linh chia sẻ khát vọng đầu năm.
Kết thúc màn pháo hoa, nhiều bạn trẻ nán lại chụp ảnh cùng Tháp Rùa.
Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ - Quang Anh - Quế Linh