Giọng ca của những bản nhạc phim Hàn đình đám Kim Feel ôm đàn ghi ta mộc mạc hát, cuốn hút dàn 'sao' Việt

SVVN - Giọng ca xứ Hàn - Kim Feel trở thành khách mời đặc biệt bên dàn 'sao' Việt, mang đến nhiều cảm xúc thú vị, kết nối âm nhạc giữa hai nước.

Chủ đề lần này của Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân là "Thanh xuân vật vã". Hình ảnh khách mời Kim Feel ôm đàn ghi ta mộc mạc hát đã chinh phục tất cả trái tim người nghe với bản solo Excuses. Thanh âm trầm khàn rất riêng của Kim Feel làm tất cả khán giả mê mẩn, ôm trọn lời khen từ dàn cast Việt Nam.

Kim Feel vốn là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Hàn Quốc, từng thể hiện nhiều bản nhạc phim đình đám như: Someday, The Boy (OST Tầng lớp Itaewon), Youth (OST Reply 1988), Hallelujah (OST It’s okay to Not be okay). Sở hữu chất giọng độc đáo có chút khàn, bụi bặm, lãng tử, nam ca sĩ là người bên ngoài nhìn lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp.

Min chọn hát Và thế giới đã mất đi một người cô đơn, như tiếng yêu đầu thuần khiết, trong sáng. Qua giọng hát của Min, bài hát càng trở nên ngọt ngào, nữ tính. Nghe Min hát, Kim Feel bày tỏ: "Do khác biệt ngôn ngữ nên tôi không hiểu lời bài hát ra sao nhưng giai điệu rất đẹp, phối khí cũng đỉnh, cấu trúc bài rất hay và rất hợp với Min".

Vì rào cản ngôn ngữ nên những trao đổi về các vấn đề chuyên môn luôn là bài toán khó với các nghệ sĩ.

Nhưng cuối cùng, cả Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc đều thở phào nhẹ nhõm khi tìm được tiếng nói chung với ban nhạc Hàn. Sự vất vả của Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc đã được đền đáp xứng đáng. Bản song ca Vì yêu là thế hoà quyện hơn bao giờ hết. Giọng ca nội lực của Lâm Bảo Ngọc hoà cùng chất giọng tình cảm của Anh Tú đã tô vẽ cho những câu ca thêm phần ngọt ngào.

Lâm Bảo Ngọc chia sẻ: “Sang tới đây được hát cho người Việt nghe, Ngọc có dịp tâm sự với mấy bạn Việt Nam, các bạn nói là nhớ nhà lắm. Ở bên này chỉ thích nghe tiếng Việt thôi, cảm giác nó thật thân thuộc ".

Nữ ca sĩ nói thêm: "Và mình rất là tự hào vì mình đã là một phần nhỏ trong chuyến đi này để góp phần đưa những nét đẹp văn hóa cũng như là các ca khúc Việt Nam đến gần với các khán giả ở nước ngoài, và cũng phần nào đó chia sẻ những tâm sự của những người con đi làm xa nhà".